واکنش تند ترامپ به CNN درباره ایران
متن نوشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث: سیانانِ اخبار جعلی امروز، طبق معمول، گفت که توافق هستهای من با ایران در مورد هستهای صحبت نمیکند، در حالی که در واقع به وضوح بیان میکند که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ متن نوشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث: سیانانِ اخبار جعلی امروز، طبق معمول، گفت که توافق هستهای من با ایران در مورد هستهای صحبت نمیکند، در حالی که در واقع به وضوح بیان میکند که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.
سپس با جزئیات بسیار قوی و طولانی، به بحث در مورد جنبههای مختلف دیگر هستهای میپردازد. در واقع، بیشتر توافق در مورد همین موضوع است. سیانان و بسیاری دیگر از رسانههای اخبار جعلی، یک فاجعه با رتبهبندی پایین هستند. حتی با مالکیت جدید، بعید است که هرگز بهتر شود!!!
رئیس جمهور دونالد ترامپ
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