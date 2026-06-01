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واکنش تند ترامپ به CNN درباره ایران

متن نوشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث: سی‌ان‌انِ اخبار جعلی امروز، طبق معمول، گفت که توافق هسته‌ای من با ایران در مورد هسته‌ای صحبت نمی‌کند، در حالی که در واقع به وضوح بیان می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. 
کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۸
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3652 بازدید
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به گزارش تابناک؛ متن نوشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث: سی‌ان‌انِ اخبار جعلی امروز، طبق معمول، گفت که توافق هسته‌ای من با ایران در مورد هسته‌ای صحبت نمی‌کند، در حالی که در واقع به وضوح بیان می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. 

سپس با جزئیات بسیار قوی و طولانی، به بحث در مورد جنبه‌های مختلف دیگر هسته‌ای می‌پردازد. در واقع، بیشتر توافق در مورد همین موضوع است. سی‌ان‌ان و بسیاری دیگر از رسانه‌های اخبار جعلی، یک فاجعه با رتبه‌بندی پایین هستند. حتی با مالکیت جدید، بعید است که هرگز بهتر شود!!!

رئیس جمهور  دونالد ترامپ

نوشته جدید ترامپ علیه سی ان ان و دفاع از توافقش با ایران

نوشته جدید ترامپ علیه سی ان ان و دفاع از توافقش با ایران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
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2
پاسخ
ترامپ کلا قاطی کرده بنظر کسی نره باهاش مصاحبه کنه فحش و بد و بیراه میگه
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