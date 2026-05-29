نهاد مدیریت آب‌راه خلیج فارس در واکنش به تحریم از سوی آمریکا اعلام کرد: تسلط بر تنگهٔ هرمز را که در میدان و دیپلماسی به دست نیاوردید، با تحریم هم به دست نخواهید آورد

به گزارش تابناک، نهاد مدیریت آب‌راه خلیج فارس در واکنش به تحریم از سوی آمریکا اعلام کرد:

وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا از تحریم نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس خبر داده. این نهاد ضمن محکومیت این اقدام، تحریم‌شدن توسط کشوری را که رئیس آن به دزدی دریایی افتخار می‌کند، نشانه‌ای از عملکرد مثبت خود می‌داند.

تسلط بر تنگهٔ هرمز را که در میدان و دیپلماسی به دست نیاوردید، با تحریم هم به دست نخواهید آورد.