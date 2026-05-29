رکورد گرمای امروز در مازندران: ۸ شهر بالای ۴۰ درجه!
به گزارش تابناک، امروز هشتم خرداد ۱۴۰۵ تصویر گرما در کشور ثبت شد. اهواز با ثبت ۴۸ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین مرکز استان در صدر ایستگاههای رسمی قرار گرفت. همزمان، خروجی نمودارها و پیشبینیهای هواشناسی از جهش دما در شمال ایران هم خبر میدهد؛ از جمله احتمال رخداد دماهای حدود ۴۰ تا ۴۲ درجه در جنوب گیلان در محدوده رودبار و منجیل، در حالی که این ناحیه از نظر اقلیمی باید در خردادماه هنوز در بازههای ملایمتری قرار داشته باشد. در گلستان نیز تا ساعت ۹ صبح چند ایستگاه به مرز ۴۰ درجه رسیدهاند. در مازندران، گلوگاه ۳۴ و دشتناز ۳۲ درجه گزارش شده است؛ مقادیری که برای ساعات ابتدایی روز و در فصل بهار، علامت واضح «گرمایش زودرس» محسوب میشوند.
شکاف غیرعادی دما در بهار
خرداد از نظر هواشناسی آغاز تابستان نیست، اما در بسیاری از سالها نخستین موجهای گرما در این ماه شکل میگیرد. تفاوت امسال در شدت و گستره آن است؛ همزمانی گرمای بسیار شدید جنوب با گرمای نامعمول در نوار شمالی. وقتی رودبار و منجیل در آستانه ۴۰ تا ۴۲ درجه قرار میگیرند، یعنی سازوکارهای گرمکنندهای فعال شدهاند که میتوانند اقلیم خزری را موقتاً از الگوی رایج خود خارج کنند.
چرا شمال میتواند ناگهان مثل جنوب گرم شود
جنوب گیلان، بهویژه محدوده رودبار و منجیل، به دلیل موقعیت توپوگرافیک مستعد جهشهای تند دماست. این منطقه در گذرگاه درهای و بادخیز قرار دارد و میتواند در برخی الگوهای جوی، اثر گرمکنندگی «بادهای فرونشینی» را تجربه کند. در چنین شرایطی، هوایی که از ارتفاعات به سمت پایین حرکت میکند، با افزایش فشار گرمتر و خشکتر میشود و دما را در مناطق پاییندست بهصورت ناگهانی بالا میبرد. این نوع گرمایش، گرمایش «محلی-دینامیکی» است و میتواند باعث شود نقطهای در شمال کشور، بهطور موقت به دماهایی برسد که معمولاً انتظار آن در خرداد وجود ندارد.
گلستان، جلگه گرگان و مسئله «بالای نرمال»
رسیدن برخی ایستگاههای گلستان به نزدیک ۴۰ درجه تا ساعت ۹ صبح، از دو زاویه مهم است. نخست اینکه دما در ساعات صبح هنوز فرصت کافی برای اوجگیری روزانه را ندارد، پس ثبت مقادیر بالا در صبح نشان میدهد توده هوا از ابتدا گرم است و شب هم خنکسازی مؤثر رخ نداده. دوم اینکه جلگه گرگان به دلیل همجواری با دامنههای البرز و ویژگیهای رطوبتی-جغرافیایی، معمولاً خرداد را با دماهای پایینتری نسبت به جنوب کشور میگذراند.
وقتی روی نمودارها عبارتی مانند «۲۵ درجه بالای نرمال» دیده میشود، مفهومش این است که دمای پیشبینیشده نسبت به میانگین بلندمدت همان روزها جهشی بسیار بزرگ دارد. چنین اختلافی در ادبیات اقلیمشناسی یک «آنومالی شدید» تلقی میشود و اگر در عمل محقق شود، در رده رویدادهای کمفراوانی قرار میگیرد.
در همین چارچوب، اشاره به اعدادی مانند ۴۷ برای گرگان و ۴۸ برای ساری در قالب «بالای نرمال» یا بهعنوان مقادیر متناظر روی نمودارها، نیازمند خوانش دقیق است؛ چون برخی نمودارها «آنومالی» را نشان میدهند و برخی «دمای مطلق» را. آنچه از مجموع توصیف شما برمیآید، پیام واحدی دارد که سیگنال گرمای بیهنگام و بسیار شدید در بخشهایی از شمال کشور در حال رصد است و باید با دادههای خروجی ایستگاهها و نوع محصول هواشناسی تطبیق داده شود تا سوءبرداشت بین «اختلاف از نرمال» و «دمای واقعی» رخ ندهد.
ثبت رکورد دما در مازندران
افزایش کمسابقه دمای هوا در ماه خرداد گفت: در روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵، در برخی مناطق بهویژه شهرهای مرکزی و شرقی استان، دما در حد بیسابقه در طول دوره آماری ثبت شد.
افزایش بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد گرمای هوا در مناطق مرکزی و شرقی مازندران در روز جمعه هشتم خرداد در مقایسه با روز قبل آن براساس دادههای اداره کل هواشناسی مازندران در طول دوره آماری بیسابقه بوده است.
بنا بر اعلام مدیرکل هواشناسی مازندران، در گرمای رکوردشکن امروز برای ۸ شهر مازندران دمای بالای ۴۰ درجه به ثتب رسیده است.
به گفته هوشنگ بهزادی، مدیرکل هواشناسی مازندران بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی مازندران، دشتناز میاندورود با ثبت ۴۷.۱ درجه بالاترین دمای گزارششده استان در این روز بوده است.
وی، با بیان اینکه دمای ۸ شهر استان امروز از مرز ۴۰ درجه عبور کرده بود، ادامه داد: علاوه بر دشتناز میاندورود، جویبار با ۴۶.۵ درجه، ساری و گلوگاه با ۴۵.۹ درجه، قراخیل قائمشهر با ۴۵.۸ درجه، شیاده بابل با ۴۳.۹ درجه، بابلسر با ۴۲.۸ درجه، بندرامیرآباد بهشهر با ۴۲.۴ درجه و پل سفید سوادکوه با ۴۰.۲ درجه گرمترین نقاط مازندران بودند.
تصویر کلی کشور؛ موج گرمای زودهنگام
اهواز ۴۸ درجه در خرداد، در کنار علائم جهش دما در شمال، یک نشانه مهم دارد، موج گرما فقط یک رویداد نقطهای در خوزستان نیست، بلکه پتانسیل درگیری پهنههای غیرمنتظرهای از کشور را دارد. در چنین شرایطی معمولاً چند عامل همزمان عمل میکنند، تقویت گرمایش تابشی به دلیل آسمان صاف، پایداری جو و کاهش اختلاط عمودی، و در برخی مناطق اثرات فرونشینی و بادهای گرم محلی. حاصل این ترکیب، بالا رفتن همزمان دمای کمینه و بیشینه است؛ یعنی شبها هم به اندازه کافی خنک نمیشود و «خستگی گرمایی» در چند روز متوالی تشدید میشود.
این گرما در خرداد فقط یک عدد دمایی نیست و تبعات عملی دارد. افزایش ناگهانی مصرف برق، فشار بر شبکه آب شهری و روستایی، بالا رفتن ریسک آتشسوزی مراتع و جنگل در شمال، و تشدید تنش گرمایی برای کارگران فضای باز و گروههای حساس از جمله پیامدهای محتمل است. در کشاورزی شمال، افزایش دمای غیرعادی میتواند توازن آبی خاک را بر هم بزند و با بالا بردن تبخیر-تعرق، نیاز آبی را در زمانی افزایش دهد که برنامه کشت و منابع آب بر مبنای الگوی نرمال بهاری تنظیم شده است.
بهار امسال در حال نشان دادن چهرهای تابستانی است. اهواز با ۴۸ درجه رکورد گرمترین مرکز استان را ثبت کرده و همزمان، جنوب گیلان، گلستان و بخشهایی از مازندران سیگنال گرمای بیهنگام و غیرعادی دریافت کردهاند. ترکیب گرمای جنوب و جهش دما در شمال، در خردادماه، یک هشدار هواشناسی-اقلیمی است که ارزش پیگیری روزبهروز با دادههای ایستگاهی و نقشههای پیشیابی را دارد.