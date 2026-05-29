آمریکایی‌ها حق صحبت به زبان «باید» با ایران را ندارند

سخنگوی وزارت امور خارجه،ضمن رد هرگونه ادبیات «باید و نباید» از سوی طرف‌های غربی در قبال ایران، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و حقوق ملت خود تصمیم‌گیری می‌کند.
به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما ضمن رد هرگونه ادبیات «باید و نباید» از سوی طرف‌های غربی در قبال ایران، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و حقوق ملت خود تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با اشاره به ادعای «محاصره دریایی» از سوی آمریکا، این اقدام را از ابتدا غیرقانونی خواند و آن را نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی توصیف کرد.

بقایی خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی‌ها به این تهدیدها عمل کنند، در واقع صرفاً توقفِ اقدام خلافی است که نباید هرگز مرتکب آن می‌شدند.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تحولات تنگه هرمز نیز گفت: از ۹ اسفند (پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی)، تنگه هرمز تحت تدابیر ویژه ایران قرار گرفته و کشتی‌های تجاری با هماهنگی ایران تردد داشته‌اند.

وی بر نقش دولت‌های ساحلی (ایران و عمان) در مدیریت آینده این آبراه تأکید کرد و افزود: ایران و عمان رویکردی مسئولانه برای حفظ امنیت و منافع ملی و همچنین اطمینان‌بخشی به جامعه جهانی در مورد تردد ایمن کشتی‌ها اتخاذ کرده‌اند.

بقایی در پاسخ به سؤالی درباره موضوع هسته‌ای و اظهارات ترامپ مبنی بر «از بین بردن ماده غنی‌سازی شده»، تأکید کرد: در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و در مورد جزئیات مربوط به غنی‌سازی و اورانیوم غنی‌شده ایران هیچ صحبتی نداریم.

وی در پایان تصریح کرد: نمیتوان تجربه وضعیت ویژه اخیر را نادیده گرفت و قطعاً ایران و عمان سازوکارهایی اتخاذ خواهند کرد که هم امنیت ملی و هم ایمنی کشتیرانی جهانی تضمین شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
0
پاسخ
آمریکا باید نگوید باید!
