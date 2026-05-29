آمریکاییها حق صحبت به زبان «باید» با ایران را ندارند
به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتوگو با شبکه خبر سیما ضمن رد هرگونه ادبیات «باید و نباید» از سوی طرفهای غربی در قبال ایران، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و حقوق ملت خود تصمیمگیری میکند.
وی با اشاره به ادعای «محاصره دریایی» از سوی آمریکا، این اقدام را از ابتدا غیرقانونی خواند و آن را نقض آتشبس و اخلال در آزادی دریانوردی توصیف کرد.
بقایی خاطرنشان کرد: اگر آمریکاییها به این تهدیدها عمل کنند، در واقع صرفاً توقفِ اقدام خلافی است که نباید هرگز مرتکب آن میشدند.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تحولات تنگه هرمز نیز گفت: از ۹ اسفند (پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی)، تنگه هرمز تحت تدابیر ویژه ایران قرار گرفته و کشتیهای تجاری با هماهنگی ایران تردد داشتهاند.
وی بر نقش دولتهای ساحلی (ایران و عمان) در مدیریت آینده این آبراه تأکید کرد و افزود: ایران و عمان رویکردی مسئولانه برای حفظ امنیت و منافع ملی و همچنین اطمینانبخشی به جامعه جهانی در مورد تردد ایمن کشتیها اتخاذ کردهاند.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره موضوع هستهای و اظهارات ترامپ مبنی بر «از بین بردن ماده غنیسازی شده»، تأکید کرد: در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و در مورد جزئیات مربوط به غنیسازی و اورانیوم غنیشده ایران هیچ صحبتی نداریم.
وی در پایان تصریح کرد: نمیتوان تجربه وضعیت ویژه اخیر را نادیده گرفت و قطعاً ایران و عمان سازوکارهایی اتخاذ خواهند کرد که هم امنیت ملی و هم ایمنی کشتیرانی جهانی تضمین شود.