آمریکا دوباره عمان را تهدید کرد

بعد از ترامپ، وزیر خزانه داری آمریکا هم عمان را تهدید کرد در صورت وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز با مجازات آمریکا روبه رو خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: عمان به آمریکا اطمینان داد برنامه‌ای برای اعمال عوارض برای عبور از تنگه هرمز وجود ندارد.

قبل از این دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا تهدید کرده بود اگر عمان به مانع از رفت و آمد آزادانه از تنگه هرمز شود این کشور را «منفجر» خواهد کرد.

«اسکات بیسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه پس از گفت‌و‌گو با سفیر عمان گفت مقام‌های عمانی به آمریکا تأکید کرده‌اند مسقط قصد ندارد در هیچ طرحی برای اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری مشارکت کند.

او اظهار داشت: «با سفیر عمان صحبت کردم و آنها به ما اطمینان دادند هیچ برنامه‌ای برای اعمال عوارض بر تنگه هرمز وجود ندارد.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال همکاری ایران و عمان برای ایجاد سازوکاری جهت دریافت هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر شده بود؛ موضوعی که واکنش شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت.

ترامپ در نشست اخیر کابینه دولت آمریکا با لحنی بی سابقه عمان را تهدید کرد و گفت اگر این کشور «مثل بقیه رفتار نکند»، آمریکا عمان را «منفجر خواهد کرد».

وی با اشاره به تنگه هرمز گفت: «این آبراه، آب‌های بین‌المللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد؛ وگرنه مجبور می‌شویم آنها را منفجر کنیم.»

این اظهارات بلافاصله بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های غربی پیدا کرد.

در ابتدا برخی تحلیلگران تصور می‌کردند ترامپ به اشتباه نام عمان را به جای ایران مطرح کرده است، اما بعداً متن رسمی منتشرشده از سوی دولت آمریکا نشان داد منظور او مشخصاً کشور عمان بوده است.

پس از این تهدیدها، وزیر خزانه داری آمریکا نیز هشدار داد این کشور هرگونه تلاش برای ایجاد سیستم عوارض‌گیری در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. او تأکید کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا هر فرد، شرکت یا کشوری را که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اجرای چنین طرحی همکاری کند، هدف تحریم و مجازات قرار خواهد داد.

وزیر آمریکایی به‌طور مشخص نام عمان را مطرح کرد و گفت: «عمان باید بداند وزارت خزانه‌داری آمریکا هر بازیگری را که در تسهیل دریافت عوارض از تنگه مشارکت داشته باشد، به‌شدت هدف قرار می‌دهد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و حدود یک‌پنجم نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند.

ایران بر دریافت عوارض از تنگه هرمز اصرار دارد. تهران از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، تنگه هرمز را بست و مانع از عبور و مرور از این آبراه می‌شود. آمریکا هم در واکنش، محاصره دریایی علیه بنادر جنوب ایران اعمال می‌کند.

با بسته شدن تنگه هرمز بازار جهانی انرژی و کالا دچار شوک شد و قیمت نفت و انرژی جهشی افزایش یافت.

ایران به تازگی نهاد مدیریت تنگه هرمز (با عنوان آبراه خلیج فارس) را ایجاد کرد و هر گونه عبور از تنگه هرمز را منوط به هماهنگی و کسب اجازه قبلی از این نهاد دانست.

برخی منابع ایرانی گفته‌اند برخی کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز به تهران عوارض و پول پرداخت کرده‌اند.

تهدید ترامپ و وزیر آمریکا علیه عمان در حالی مطرح می‌شود که مسقط برای دهه‌ها میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده است. تا قبل از جنگ ۴۰ روزه در ۹ اسفند هم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری و میزبانی عمان ادامه داشت.

عمان طی دهه‌های گذشته یکی از نزدیک‌ترین شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس بوده است. روابط دو کشور از دهه ۱۹۷۰ میلادی گسترش یافت و عمان همواره نقش یک متحد میانه‌رو و قابل اعتماد برای واشنگتن را ایفا کرده است.

آمریکا و عمان همکاری‌های نظامی و امنیتی گسترده‌ای دارند و نیرو‌های آمریکایی در سال‌های اخیر از بنادر راهبردی «دقم» و «صلاله» برای عملیات دریایی استفاده کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ نیز دو کشور توافقی برای دسترسی ارتش آمریکا به بنادر عمان امضا کردند.

با این حال، عمان برخلاف بسیاری از کشور‌های عربی خلیج فارس، همواره روابط خوب با ایران را نیز حفظ کرده است. مسقط در سال‌های گذشته بار‌ها میان تهران و واشنگتن نقش میانجی را ایفا کرده و میزبان مذاکرات محرمانه دو کشور بوده است. بسیاری از گفت‌و‌گو‌های اولیه درباره توافق هسته‌ای ایران نیز در عمان انجام شد.

کارشناسان معتقدند همین سیاست متوازن عمان باعث شده این کشور در بحران اخیر تلاش کند از تشدید تنش جلوگیری کند؛ اما همزمان تحت فشار شدید دولت ترامپ نیز قرار گرفته است. برخی تحلیلگران می‌گویند واشنگتن نگران آن است که ایران با کمک عمان بتواند کنترل بیشتری بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعمال کند.

در هفته‌های اخیر حتی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران و عمان درباره مدیریت مشترک بخشی از عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرده‌اند؛ ادعایی که حساسیت آمریکا را به‌شدت افزایش داد.

با وجود فضای پرتنش کنونی، مقام‌های عمانی تأکید دارند که همچنان به اصل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پایبند هستند و قصد ندارند وارد هیچ پروژه‌ای شوند که ثبات منطقه یا تجارت جهانی را تهدید کند.

تحلیلگران معتقدند تهدید مستقیم ترامپ علیه عمان، نشانه‌ای از حساسیت فوق‌العاده دولت آمریکا نسبت به امنیت تنگه هرمز است.