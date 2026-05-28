جنگ بعدی اسراییل با چه کشورهایی است؟

جاسوس آمریکایی‌ـ‌ اسرائیلی معتقد است که تل‌آویو باید خود را برای جنگ احتمالی با ترکیه و مصر آماده کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «جاناتان پولارد» جاسوس آمریکایی‌ـ اسرائیلی در اظهاراتی تازه گفت رژیم صهیونیستی احتمالاً در آینده با ترکیه و مصر وارد جنگ خواهد شد و در این رویارویی‌ها شرایط دشواری خواهد داشت.

او گفت: «باید خود را برای جنگ بعدی آماده کنیم؛ جنگی که احتمالاً با ترکیه و مصر خواهد بود. طوفان در راه است.»

پولارد در ادامه با اشاره به روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: «ما یک نیروی کمکی آمریکا هستیم. ما یک دولت مستقل نیستیم.»

او افزود به همین دلیل نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را با لحنی تمسخرآمیز «فرماندار» اسرائیل خطاب می‌کند، امری که نشان‌دهنده وابستگی وی به ایالات متحده است.

