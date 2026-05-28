اسرائیل: جنگ بعدی با مصر و ترکیه خواهد بود
جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیلی که در آمریکا متولد شده، طبق اظهاراتی در مصاحبه با «اسرائیل نشنال نیوز»، افزود که «طوفان در راه است؛ به شیوهای که جهان پیش از این مانند آن را ندیده است».
به گزارش تابناک به نقل از فارس، پولارد افزود: «ما باید برای جنگ آینده آماده شویم که به احتمال زیاد علیه ترکیه و مصر خواهد بود».
او به وابستگی مطلق اسرائیل در برابر دولت آمریکا اذعان کرد و گفت: «ما آنطور که رهبران ما تبلیغ میکنند، دولت مستقلی نیستیم، بلکه فقط یک نیروی کمکی وابسته به ایالات متحده آمریکا هستیم و در مدار آن حرکت میکنیم».
پولارد به عنوان تحلیلگر سابق اطلاعاتی آمریکا شناخته میشود که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شد و ۳۰ سال را در زندانهای آمریکا گذراند تا اینکه آزاد شد و به اراضی اشغالی منتقل گردید.
پیشتر جاناتان پولارد فاش کرده بود که سالها پیش از آزادی از زندان آمریکا و مهاجرتش به اراضی اشغالی، شخصی که توسط دولت اسرائیل فرستاده شده بود، به او گفت که برای بسته شدن پروندهاش (که شکافی در روابط واشنگتن و تلآویو ایجاد کرد) باید خودکشی کند.
پولارد که پیشتر تحلیلگر اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا بود، در سال ۱۹۸۵ به اتهام تحویل هزاران سند حساس آمریکا به رژیم صهیونیستی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که بحران شدیدی در روابط واشنگتن و تلآویو به وجود آورد.
او در سال ۲۰۱۵ آزاد شد و تحت شرایط آزادی مشروط سختگیرانهای قرار داشت که او را تا سال ۲۰۲۰ در آمریکا نگه داشت؛ در آن سال وزارت دادگستری آمریکا محدودیتها را لغو کرد و او توانست به اراضی اشغالی مهاجرت کند.
او در سال ۱۹۹۵ تابعیت رژیم صهیونیستی را به دست آورده بود.پس از ورودش، پولارد توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به عنوان قهرمان مورد استقبال قرار گرفت و بعدها به یکی از حامیان اصلی نتانیاهو تبدیل شد، هرچند در سالهای اخیر انتقاداتی را علیه او مطرح کرده است.