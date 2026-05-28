امروز از قلب یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی منطقه و معضلی برای ایران سخن می‌گوییم؛ داستانی از میزبانی بی‌سابقه، هزینه‌های سنگین و آرزوی همسایگی مسالمت‌آمیز.

عجیب به نظر می رسد و باور نکردنی. سازمان ملل برنامه ای برای بازگشت افغانستانها به کشورشان طراحی کرده و قرار بر این است ۶۲ درصد آنها از ایران به کشورشان برگردند. یعنی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانستانی. آیا واقعا چنین برنامه ای محقق شدنی است؟

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سازمان ملل متحد همراه با شرکای امدادی، طرحی به ارزش ۵۲۹ میلیون دلار را برای حمایت از بازگشت‌کنندگان افغانستانی راه‌اندازی کرده است. این برنامه که «طرح پاسخ به بازگشت‌کنندگان افغان ۲۰۲۶» نام دارد، برای پشتیبانی از حدود ۲.۷ میلیون نفر تا پایان سال جاری میلادی طراحی شده. از این تعداد، ۱.۷ میلیون نفر — یعنی بیش از ۶۲ درصد — قرار است از ایران به افغانستان بازگردند. آیا این، ممکن خواهد بود؟

برای اطلاع از ابعاد و حواشی این طرح با پادکست اجتماعی تابناک همراه شوید.