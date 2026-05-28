پایان مهمانی چهل ساله/ امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانستانی از ایران میروند؟!
امروز از قلب یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی منطقه و معضلی برای ایران سخن میگوییم؛ داستانی از میزبانی بیسابقه، هزینههای سنگین و آرزوی همسایگی مسالمتآمیز.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۹۶
8887 بازدید
عجیب به نظر می رسد و باور نکردنی. سازمان ملل برنامه ای برای بازگشت افغانستانها به کشورشان طراحی کرده و قرار بر این است ۶۲ درصد آنها از ایران به کشورشان برگردند. یعنی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانستانی. آیا واقعا چنین برنامه ای محقق شدنی است؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سازمان ملل متحد همراه با شرکای امدادی، طرحی به ارزش ۵۲۹ میلیون دلار را برای حمایت از بازگشتکنندگان افغانستانی راهاندازی کرده است. این برنامه که «طرح پاسخ به بازگشتکنندگان افغان ۲۰۲۶» نام دارد، برای پشتیبانی از حدود ۲.۷ میلیون نفر تا پایان سال جاری میلادی طراحی شده. از این تعداد، ۱.۷ میلیون نفر — یعنی بیش از ۶۲ درصد — قرار است از ایران به افغانستان بازگردند. آیا این، ممکن خواهد بود؟
برنمی گردند. کجا برگردند با این همه مصیبتی که از فقر و تورم و گرانی و بیچارگی و جنگ سر ما مردم ایران آمده باز افغانها می مانند چون راهش رو یادگرفتند کجا بهتر از ایران کشور بدون مدیریت مهاجرتی . میلیون ها افغانها سالها بدون ضابطه آمدند ماندند به چند نسل تبدیل شدند هر خانوار افغانی کمتر از سه چهار بچه ندارند فقط آب و انرژی که مصرف کنند در نظر بگیرند می فهمند چه بر سر ایران اورند. مشاغلی که اشغال کردند جاسوسی که انجام دادند برای اسرائیل دولت و حکومت همه اینها را ندید الان دیگه فایده نداره و جالب اینکه حس نفرت و انزجار از مردم ایران دارند همه چیز را حق خود می دانند به مانند یک شهروند ایرانی انقدر که از دولت و مردم ایران توقع دارند از طالبان ندارند
ناشناس| |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
آیا ایران می تواند آنها را را کمک کشورهای می،بان به زور بازگرداند تا شاهد تحول اقتصادی شویم؟
ناشناس| |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
مثل آزاد سازی یارانا ها یک خودزنی دیگر است که حتی ضد حقوق بشر وحقوق کودک و ارزشهای اخلاقی است .
من واقعا متوجه نمیشم این پادکست مزخرف را کدام تحلیل گر بیسواد تدوین کرده
ناشناس| |
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
ناشناس| |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
بله چون دیگه پولشو کمیسرایا نمیده :)
ناشناس| |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
سازمان ملل درست داره عمل میکنه، افغانها باید به کشور و میهنشان برگردند و ایران هم باید از فشار همه جانبه افغانها آزاد شود و نفس بکشد زندگی و رفاه مردم ایران تحت حضور بی ضابطه مهاجران افغان قرار گرفته است احسنت به سازمان ملل.
ناشناس| |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
کار خوب کشورشون دیگه مشکلی نداره به هر بهانه اینا فرار میکنند طالبان هم الان ما ب باهاشون نداره، قبلش هم که طالبان نبود فرار میکردند الآنم میگن طالبان هست فرار میکنند.
ناشناس| |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
مقایسه کنید با آمریکا که بدون استثناء مهاجران را زیر نظر دارند کل مرزها را زیر نظر دارند خلافکاران را دستگیر محاکمه و زندانی می کنند . اینطور نیست که مهاجر خلاف کند و فرار کند به کشور خودش .
ناشناس| |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
عمرا برگردن . یک افغانی را دیدم که میگفت نگهبانی برای من صرف نمیکنه با ماهی 45 میلیون چون صبحانه نهار شام هم باید از جیب خودم بدهم . کارگری کنم روزی 2500 تومانه 10 روز هم در ماه بیکار باشم بیشتر گیرم میاد . کجا در افغانستان این حقوق ها رو میدن .
ناشناس| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
بهتر! تمامی آنها باید برگردند کشور خودشان! البته با نهایت احترام
ناشناس| |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
خیلی از مشکلات اقتصادی حل میشه اگر برگردن به کشورشون
ناشناس| |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
پارسال که اخراج شدند کمترین تورم چهار دهه را داشتیم
اینا خودشون دارن می ن با این وضعیت اقتصاد بمونن برا چی
ناشناس| |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
