پایان مهمانی چهل ساله/ امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانستانی از ایران می‌روند؟!

امروز از قلب یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی منطقه و معضلی برای ایران  سخن می‌گوییم؛ داستانی از میزبانی بی‌سابقه، هزینه‌های سنگین و آرزوی همسایگی مسالمت‌آمیز.  
عجیب به نظر می رسد و باور  نکردنی. سازمان ملل برنامه ای برای بازگشت افغانستانها به کشورشان طراحی کرده  و قرار بر این است ۶۲ درصد آنها از ایران به کشورشان برگردند. یعنی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانستانی. آیا واقعا چنین برنامه ای محقق شدنی است؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سازمان ملل متحد همراه با شرکای امدادی، طرحی به ارزش ۵۲۹ میلیون دلار را برای حمایت از بازگشت‌کنندگان افغانستانی راه‌اندازی کرده است. این برنامه که «طرح پاسخ به بازگشت‌کنندگان افغان ۲۰۲۶» نام دارد، برای پشتیبانی از حدود ۲.۷ میلیون نفر تا پایان سال جاری میلادی طراحی شده. از این تعداد، ۱.۷ میلیون نفر — یعنی بیش از ۶۲ درصد — قرار است از ایران به افغانستان بازگردند. آیا این، ممکن خواهد بود؟
برچسب ها
بازگشت اتباع افغانها افغانستان مهاجرت اخراج افغانستانی ها پادکست اجتماعی تابناک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۶۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
15
128
پاسخ
برنمی گردند. کجا برگردند با این همه مصیبتی که از فقر و تورم و گرانی و بیچارگی و جنگ سر ما مردم ایران آمده باز افغانها می مانند چون راهش رو یادگرفتند کجا بهتر از ایران کشور بدون مدیریت مهاجرتی . میلیون ها افغانها سالها بدون ضابطه آمدند ماندند به چند نسل تبدیل شدند هر خانوار افغانی کمتر از سه چهار بچه ندارند فقط آب و انرژی که مصرف کنند در نظر بگیرند می فهمند چه بر سر ایران اورند. مشاغلی که اشغال کردند جاسوسی که انجام دادند برای اسرائیل دولت و حکومت همه اینها را ندید الان دیگه فایده نداره و جالب اینکه حس نفرت و انزجار از مردم ایران دارند همه چیز را حق خود می دانند به مانند یک شهروند ایرانی انقدر که از دولت و مردم ایران توقع دارند از طالبان ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
افغانها هیچ نقشی در فاجعه نداشته بلکه کمک کننده در شرایط سخت بوده . خوب اگر این افغانها را تابعیت ندادیم اخراج کنیم واگر می توانیم ایرانیان امریکا را پس بیاوریم میلیونها مهاجر ایرانی در المان امریکا وامارات با صدها میلیارد دلار سرمایه؟
آیا ایران می تواند آنها را را کمک کشورهای می،بان به زور بازگرداند تا شاهد تحول اقتصادی شویم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اخراج افغانها اخراج نیروی کار جوان وسرمایه اقتصادی .اخراج آنهم در شرایط حساس کشور است .
مثل آزاد سازی یارانا ها یک خودزنی دیگر است که حتی ضد حقوق بشر وحقوق کودک و ارزشهای اخلاقی است .
من واقعا متوجه نمیشم این پادکست مزخرف را کدام تحلیل گر بیسواد تدوین کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است. همین امروز میشه ضربتی مثل پاکستان بیرونشون کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
افغانها خیلی پرتوقع شدن. من ایرانی آنقدر از ایران توقع ندارم که افغانها از ایران توقع دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
8
45
پاسخ
بله چون دیگه پولشو کمیسرایا نمیده :)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
اخراج افغانی مطالبه ملی
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
7
104
پاسخ
سازمان ملل درست داره عمل میکنه، افغانها باید به کشور و میهنشان برگردند و ایران هم باید از فشار همه جانبه افغانها آزاد شود و نفس بکشد زندگی و رفاه مردم ایران تحت حضور بی ضابطه مهاجران افغان قرار گرفته است احسنت به سازمان ملل.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
کل استان تهران مملو از افغانی شده
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
72
پاسخ
کار خوب کشورشون دیگه مشکلی نداره به هر بهانه اینا فرار میکنند طالبان هم الان ما ب باهاشون نداره، قبلش هم که طالبان نبود فرار می‌کردند الآنم میگن طالبان هست فرار میکنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
الان مهاجران عزیز شما چرا باز نمی گردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
هیچ مردمی مثل افغانها از کشورشون فراری نیستند. تو اینستا یه پستی بود که فنلاند تعدادی پناهنده افغانی قبول می‌کنه . خانم افغانی زیرش نوشته بود زندگی تو ایران هیجان انگیز تره به همین راحتی ، اینقدر هزینه مادی و روانی اقامت تو ایران پایین آوردیم که طرف بجای موندن تو کشورش و ساختن کشورش میاد رو سفره آماده یه ملت دیگه و دیگه به هیچ وجه هم نمیشه بیرونش کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
73
پاسخ
مقایسه کنید با آمریکا که بدون استثناء مهاجران را زیر نظر دارند کل مرزها را زیر نظر دارند خلافکاران را دستگیر محاکمه و زندانی می کنند . اینطور نیست که مهاجر خلاف کند و فرار کند به کشور خودش .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
امریکا ادغام مهاجرین دارند
ناشناس
| Germany |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
مهاجرین افغانی هم شناسنامه های بیومتریک با ذکر محل کار و اقامت دارند و در صورت خلاف مطابق قانون باهاشون برخورد خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
72
پاسخ
عمرا برگردن . یک افغانی را دیدم که میگفت نگهبانی برای من صرف نمیکنه با ماهی 45 میلیون چون صبحانه نهار شام هم باید از جیب خودم بدهم . کارگری کنم روزی 2500 تومانه 10 روز هم در ماه بیکار باشم بیشتر گیرم میاد . کجا در افغانستان این حقوق ها رو میدن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
حقوق ۲۵۰۰درکحای ایران سراغ دارید آدرسش بماهمبدهیدلطفآ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
دقیقاً همینه. الان نگهبان تمام وقت افغانی ماهی ۳۵ میلیونه که به همون هم قانع نیستند
ناشناس
| Germany |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اگر اینقدر شرایط استخدامی خوبه چرا ایرانی نمیره همین کار را قبول کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
75
پاسخ
بهتر! تمامی آنها باید برگردند کشور خودشان! البته با نهایت احترام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
با تشکر وبهتره هم تمام ایرانیان ده میلیونی مهاجر هپ با نهایت احترام از امار ات والمان وامریکا باز گردند با ۵۰۰میلیارد دلار سرمایه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
ایکاش اخراج بشن اما بعید میدونم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
9
92
پاسخ
خیلی از مشکلات اقتصادی حل میشه اگر برگردن به کشورشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
بله خصوصا رانت و فساد اداری و کمبود نیروی جوان شاغل در بخشهای زراعتی و دامی و ساختمانی .
پارسال که اخراج شدند کمترین تورم چهار دهه را داشتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
31
36
پاسخ
اینا خودشون دارن می ن با این وضعیت اقتصاد بمونن برا چی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
سؤال اینجاست که چرا در طی سالهای گذشته هر چقدر قیمتها بالاتر میره اینها از چه راههایی! درآمد دارند که از جاشون تکون نمی خورند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
نمی روند .‌چون اینجا هر خلافی بکنند حتی قتل آزاد هستند و براحتی می توانند پس از خلاف سنگین و ظرف جند ساعت از ایران خارج شوند .‌این ها تا خلاف سنگینی نکنند از ایران نمی روند ‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
12
پاسخ
یک ملیون و هفتصد هزار نفر مجرد بر می گردن
که با خانواده و فک و فامیل برگردند!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
درسته . این دفعه با خانواده دارن میان ایران . اصلا ول کن ایران نیستن
