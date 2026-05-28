تحریم دوباره گزارشگر سازمان ملل توسط آمریکا
بنابر اطلاعیه منتشرشده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا، دولت ترامپ بار دیگر نام «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای فلسطینی را در فهرست افراد تحت تحریم قرار داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، آمریکا نخستینبار در ژوئیه 2025 فرانچسکا آلبانیز را تحریم کرد. واشنگتن مدعی بود او تلاش کرده است دیوان کیفری بینالمللی را به اقدام علیه مقامها، شرکتها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی ترغیب کند.
نام آلبانیز پس از آنکه یک قاضی فدرال با درخواست همسر و دختر او برای صدور حکم موقت تعلیق تحریمها موافقت کرد، اوایل ماه مه از فهرست تحریمها حذف شد.
قاضی «ریچارد لئون» در واشنگتن تشخیص داد که دولت دونالد ترامپ با اعمال این تحریمها، حقوق مربوط به آزادی بیان آلبانیز را نقض کرده است؛ زیرا این اقدامات پس از انتقادهای او از جنگ اسرائیل در غزه اعمال شده بود.
با این حال، روز جمعه هیأتی سهنفره از قضات دادگاه استیناف حوزه کلمبیا حکم قاضی بدوی را بهطور موقت متوقف کرد و به دولت آمریکا اجازه داد بار دیگر تحریمهای مربوط به آلبانیز را اجرا کند.
دادگاه استیناف تأکید کرده است که این توقف موقت صرفاً جنبه اداری و رویهای دارد و نباید بهعنوان تصمیم نهایی درباره ماهیت حقوقی پرونده یا درخواست دولت برای لغو حکم دادگاه پایینتر تلقی شود.