شورای صلح ترامپ خواهان ورود به غزه شد

رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند که نمایندگانی از شورای صلح به ریاست آمریکا، درخواستی برای سفر به نوار غزه را به تل‌آویو ارائه داده‌اند.

نمایندگانی از شورای موسوم به «هیأت صلح»، ابداع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، قصد دارند به نوار غزه بروند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه صهیونیستی «کان» در این‌باره گزارش داد که نمایندگان «نیکولای ملادنوف» که ترامپ او را به عنوان نماینده عالی این هیأت در امور غزه منصوب کرده، درخواست رسمی برای ورود به این باریکه را به ارتش اسرائیل ارائه کردند.

در صورت موافقت اشغالگران با این درخواست، این اولین سفر نمایندگان هیأت صلح به غزه از زمان تشکیل این نهاد در چند ماه قبل خواهد بود.یک منبع در این هیأت در مصاحبه با شبکه کان مدعی شد که جنبش حماس «درک نکرده است که باید خلع سلاح شود» و کشتن فرماندهان شاخه نظامی آن، «بخشی از روند خلع سلاح حماس» است.

در این گزارش آمده که ملادنوف هفته گذشته طرحی ۱۵ ماده‌ای را با هدف اجرای طرح ترامپ در غزه ارائه کرد، از جمله استقرار یک نیروی چندملیتی که به عنوان «نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی» شناخته می‌شود.این رسانه صهیونیست همچنین افزود که انتظار می‌رود نمایندگان نیروهای چندملیتی نیز ماه آینده به غزه سفر کنند.