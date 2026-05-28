صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شورای صلح ترامپ خواهان ورود به غزه شد

رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند که نمایندگانی از شورای صلح به ریاست آمریکا، درخواستی برای سفر به نوار غزه را به تل‌آویو ارائه داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۷۲
| |
889 بازدید
شورای صلح ترامپ خواهان ورود به غزه شد

نمایندگانی از شورای موسوم به «هیأت صلح»، ابداع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، قصد دارند به نوار غزه بروند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه صهیونیستی «کان» در این‌باره گزارش داد که نمایندگان «نیکولای ملادنوف» که ترامپ او را به عنوان نماینده عالی این هیأت در امور غزه منصوب کرده، درخواست رسمی برای ورود به این باریکه را به ارتش اسرائیل ارائه کردند.

در صورت موافقت اشغالگران با این درخواست، این اولین سفر نمایندگان هیأت صلح به غزه از زمان تشکیل این نهاد در چند ماه قبل خواهد بود.یک منبع در این هیأت در مصاحبه با شبکه کان مدعی شد که جنبش حماس «درک نکرده است که باید خلع سلاح شود» و کشتن فرماندهان شاخه نظامی آن، «بخشی از روند خلع سلاح حماس» است.

در این گزارش آمده که ملادنوف هفته گذشته طرحی ۱۵ ماده‌ای را با هدف اجرای طرح ترامپ در غزه ارائه کرد، از جمله استقرار یک نیروی چندملیتی که به عنوان «نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی» شناخته می‌شود.این رسانه صهیونیست همچنین افزود که انتظار می‌رود نمایندگان نیروهای چندملیتی نیز ماه آینده به غزه سفر کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
غزه شورای صلح آمریکا ترامپ
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عمان به شورای صلح ترامپ برای نوار غزه نخواهد پیوست
اظهارنظر دیگر ترامپ درباره مذاکرات با ایران
نخست‌وزیر زن این کشور، دعوت ترامپ را رد کرد!
طرح جدید ترامپ برای فشار بر حماس
لهستان به شورای صلح غزه ملحق نمی‌شود
طرح جنجالی ترامپ برای اشغال غزه
آمریکا در غزه پایگاه نظامی ایجاد می‌کند
کاسبی ترامپ از شورای صلح!
ادعای جدید ترامپ درباره ایران
عقب‌نشینی ترامپ از طرح خود درباره غزه
واکنش حماس به طرح ترامپ برای آواره کردن فلسطینی‌ها
وعده صلح آمیز ترامپ برای خاورمیانه
تونی بلر از برنامه ترامپ برای «صلح غزه» کنار گذاشته شد
در دیدار لیندسی گراهام با بن‌سلمان چه گذشت؟
نتانیاهو: آمریکا با خلع سلاح حماس موافق است
افشای طرح جدید نتانیاهو و ترامپ برای پساجنگ
نتانیاهو: ترامپ مصمم به اجرای طرح خود در غزه است
ادعای مذاکره پنهان مقامات دولت ترامپ با حماس
واکنش «الجولانی» به طرح ترامپ درباره غزه
پاسخ خنده دار بایدن به نقش ترامپ در آتش بس غزه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lp2
tabnak.ir/005lp2