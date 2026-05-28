کاهش چشمگیر قیمت طلا با بالا گرفتن تنش نظامی
همزمان با تنش نظامی امشب در تنگه هرمز و تشدید نگرانی از رشد تورم در آمریکا، قیمت طلا 100 دلار کاهش یافت.
قیمت طلا روز پنجشنبه حدود 100 دلار کاهش یافت، زیرا حملات جدید آمریکا به ایران باعث افزایش قیمت نفت شد و نگرانیها در مورد افزایش تورم و تیره شدن چشمانداز نرخ بهره را افزایش داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بنا بر این گزارش، ارزش دلار افزایش یافت و طلا که با این ارز قیمتگذاری میشود را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر کرد.
لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو،گفت که احساس میکند بانک مرکزی ایالات متحده باید نرخ بهره کوتاهمدت را فعلاً ثابت نگه دارد، اما با توجه به تعرفهها، جنگ با ایران و افزایش سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی که قیمتها را بالاتر میبرد، او آماده است در صورت لزوم نرخها را افزایش دهد.
