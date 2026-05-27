روبیو: میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ارزیابی خواهد شد
به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، روبیو در نشست کابینه گفت: «توافقی وجود دارد که میتوان به آن دست یافت و ما خواهان تحقق آن هستیم. فکر میکنم مقداری پیشرفت و تمایل مشاهده شده و خواهیم دید که طی ساعات و روزهای آتی آیا امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد یا خیر.»
وزیر خارجه آمریکا با نادیده گرفتن شکست پیشین این کشور در قبال ایران، با طرح این ادعا که «دونالد ترامپ» گزینه نظامی نیز دراختیار دارد، تاکید کرد که واشنگتن مسیر «مذاکره و دیپلماسی» را ترجیح میدهد و به گفتوگوها «هر فرصتی برای موفقیت» خواهد داد.
روبیو روز دوشنبه نیز گفته بود که واشنگتن و تهران شانس خوبی برای دستیابی به یک توافق موقت درباره مسئله هستهای دارند.
پیشتر «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با شبکه آمریکایی VICE NEWS در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد ایران برای پایان دادن به خصومتها با ایالات متحده که از طریق پاکستان منتقل شده بود، گفت: «ما هیچ امتیازی از ایالات متحده نمیخواهیم؛ ما صرفاً خواهان حقوق خود هستیم. تحریمها باید لغو شوند، داراییهای مسدودشده ایران باید آزاد شده و در اختیار کشور قرار گیرد.»