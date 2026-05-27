استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، در هفته‌های اخیر گزارش‌های رسانه‌ای ادعا کردند پایگاهی توسط رژیم صهیونیستی به شکل موقت همراه سازه‌هایی با چادر در صحرای غرب عراق در طول جنگ رمضان برپا شده بود. فارغ از واقعیت خبر باید امکان ایجاد این پایگاه بررسی شود.

۱. غربی‌ها بر روی قابلیت هایی مثل آموزش و استقرار سریع کار کرده‌اند که جنگ اوکراین یکی از صحنه‌های اجرای آن است. طی دوسال اخیر و با ارائه جنگنده های اف-۱۶ به اوکراین، سیستم استقرار کم حجمی طراحی شده تا این جنگنده با نفرات زمینی اندک برای مدیریت نیروهای کم تعداد موجود، در مناطق نزدیک به خطوط مقدم مستقر شود.

۲. عراق مابین دو رود دجله و فرات تعریف می‌شود و از این رو بین النهرین نامیده شده است. اطراف این منطقه در سمت غرب و جنوب صحراهای لم یزرع و فاقد سکنه است. دشمن با نقشه‌برداری‌های ماهواره‌ای، می‌تواند موقعیت‌های مناسبی برای ایجاد پایگاه‌های مخفی در مناطق دورافتاده کشف کند.

۳.دولت عراق بر تمام خاک خود حاکمیت ندارد و مصداق بارز آن اقلیم کردستان عراق است. در غرب، آمریکا کنترل عملی مرزها با اردن و عربستان را در اختیار گرفته و در آن اعمال مدیریت می‌کند. رژیم صهیونیستی می‌تواند در این پوشش و با حمایت زیرساخت‌های نظامی آمریکا در غرب عراق، در صحراهای وسیع و غیرقابل کنترل غرب پایگاه ایجاد کند.

راهکارها:

۱. ایران و گروه‌های مقاومت‌ باید به دولت مرکزی فشار بیاورند تا قدرت خود را بر تمام کشور اعمال کرده و قوای نظامی آمریکا را از عراق خارج کند.

۲. افزایش‌ فعالیت‌های اطلاعاتی در مناطق خطر و همکاری با متحدان برای شناسایی مبادی تهدید.