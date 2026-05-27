استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق

در هفته‌های اخیر گزارش‌های رسانه‌ای ادعا کردند پایگاهی توسط رژیم صهیونیستی به شکل موقت همراه سازه‌هایی با چادر در صحرای غرب عراق در طول جنگ رمضان برپا شده بود.
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، در هفته‌های اخیر گزارش‌های رسانه‌ای ادعا کردند پایگاهی توسط رژیم صهیونیستی به شکل موقت همراه سازه‌هایی با چادر در صحرای غرب عراق در طول جنگ رمضان برپا شده بود. فارغ از واقعیت خبر باید امکان ایجاد این پایگاه بررسی شود.

۱. غربی‌ها بر روی قابلیت هایی مثل آموزش و استقرار سریع کار کرده‌اند که جنگ اوکراین یکی از صحنه‌های اجرای آن است. طی دوسال اخیر و با ارائه جنگنده های اف-۱۶ به اوکراین، سیستم استقرار کم حجمی طراحی شده تا این جنگنده با نفرات زمینی اندک برای مدیریت نیروهای کم تعداد موجود، در مناطق نزدیک به خطوط مقدم مستقر شود. 

۲. عراق مابین دو رود دجله و فرات تعریف می‌شود و از این رو بین النهرین نامیده شده است. اطراف این منطقه در سمت غرب و جنوب صحراهای لم یزرع و فاقد سکنه است. دشمن با نقشه‌برداری‌های ماهواره‌ای، می‌تواند موقعیت‌های مناسبی برای ایجاد پایگاه‌های مخفی در مناطق دورافتاده کشف کند.

۳.دولت عراق بر تمام خاک خود حاکمیت ندارد و مصداق بارز آن اقلیم کردستان عراق است. در غرب، آمریکا کنترل عملی مرزها با اردن و عربستان را در اختیار گرفته و در آن اعمال مدیریت می‌کند. رژیم صهیونیستی می‌تواند در این پوشش و با حمایت زیرساخت‌های نظامی آمریکا در غرب عراق، در صحراهای وسیع و غیرقابل کنترل غرب پایگاه ایجاد کند.

راهکارها: 
۱. ایران و گروه‌های مقاومت‌ باید به دولت مرکزی فشار بیاورند تا قدرت خود را بر تمام کشور اعمال کرده و قوای نظامی آمریکا را از عراق خارج کند.

۲. افزایش‌ فعالیت‌های اطلاعاتی در مناطق خطر و همکاری با متحدان برای شناسایی مبادی تهدید.

اسرائیل عراق پایگاه نظامی ایران جنگ جنگ رمضان پایگاه سری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۳
انتشار یافته: ۵
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
33
61
پاسخ
هرکاری ازاسراعیل بعیدنیست بایدهرلحظه هرجا اسراعیلی دیده سودکشته شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
11
59
پاسخ
راه حل پهپادهای شناسایی است با هزینه کم زیر نظر گرفتن هر جایی
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
37
70
پاسخ
تفاله های صهیونیست ضد مسیح را باید هر گوشه از دنیا دیده شد نابود کرد
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
30
76
پاسخ
اسرائیل غاصب وحشی ،دشمن تمام انسانهاست ،این غده سرطانی باید از ریشه نابود شودانشاالله
ههران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
32
87
پاسخ
یه فتوا صادر کنید برای مسلمانان جهان یه حمله زمینی کنید به اسرائیل وتصرفش کنید ۷۰ ساله داره کودک کشی میکنه تا کی می خواد ادامه داشته باشه
