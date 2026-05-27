گزارش سیانان از نگرانی آمریکاییها از جنگ با ایران
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ حالوهوای عمومی جامعه بازتابدهنده یک تنش آشنا در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست؛ رأیدهندگان آمریکایی اغلب از مهار تهدیدها در خارج از کشور حمایت میکنند، اما تمایل بسیار کمتری به پشتیبانی از کارزارهای نظامی طولانیمدت نشان میدهند.
این بحث در حالی مطرح میشود که مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی همچنان تلاش میکنند به توافقی دست یابند که هدف آن کاهش تنشها و رسیدگی به مسائل کلیدی، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، کاهش تحریمها و فعالیتهای هستهای تهران است. گزارشها حاکی از آن است که گفتوگوها از طریق میانجیهای منطقهای ادامه دارد، هرچند تنشهای تازهای نیز به وجود آمده است؛ از جمله حملات آمریکا که تهران آنها را نقض آتشبس محکوم کرده است.
برای کاخ سفید، چالش سیاسی قابلتوجه است. رئیسجمهور آمریکا استدلال کرده که هر توافقی باید قوی و به سود ایالات متحده باشد، در حالی که منتقدان هشدار میدهند یک توافق شتابزده ممکن است اهرم فشار بیش از حدی در اختیار ایران قرار دهد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز تأکید کرده که واشنگتن خواهان بازگشایی تنگه هرمز است و هشدار داده که آمریکا برای تضمین آزادی کشتیرانی «به هر شکل ممکن» آماده اقدام است.
در داخل آمریکا، این موضوع شکافهایی را میان رأیدهندگان و قانونگذاران آشکار کرده است. نظرسنجیهایی که در گزارشهای اخیر به آنها اشاره شده است، نشان میدهد آمریکاییها به طور کلی تمایل چندانی به حمایت از اقدام نظامی گسترده علیه ایران ندارند، هرچند همچنان خاتمهدادن به درگیریهای خاورمیانه، حفاظت از غیرنظامیان و محدودسازی تواناییهای هستهای ایران را بسیار مهم میپندارند.
در نتیجه، واشنگتن با مسیری باریک و دشوار روبهروست: پیشبرد دیپلماسی بدون آنکه آمریکا ضعیف به نظر برسد، مهار ایران بدون گسترش جنگ، و متقاعدسازی افکار عمومیِ شکاک به اینکه هر توافق صلحی در راستای منافع آمریکاست.
برای بسیاری از آمریکاییها، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آیا ایران تهدیدی محسوب میشود یا خیر، بلکه این است که آیا حاضرند بهای یک درگیری طولانی دیگر در خاورمیانه را بپردازند یا خیر.
نتایج نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و سینا که اخیراً منتشر شده است نشان میدهد که در بحبوحه مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۷ درصد کاهش یافته است که بدترین مقدار از زمان بازگشت او به کاخ سفید است.
جنگ آمریکا علیه ایران مانع بزرگی برای محبوبیت اوست. تقریباً دو سوم رأیدهندگان میگویند تصمیم او برای ورود به جنگ اشتباه بوده است، اگرچه ۷۰ درصد جمهوریخواهان از این اقدام حمایت میکنند.
در تمام حوزههای اصلی سیاستگذاری در این نظرسنجی – مهاجرت، اقتصاد، ایران، هزینههای زندگی – ترامپ در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
چهل و نه درصد از رأیدهندگان میگویند که به شدت از نحوه مدیریت ترامپ در مناقشه اسرائیل و فلسطین ناراضی هستند و ۵۶ درصد نیز موضع مشابهی در مورد جنگ با ایران ابراز میکنند.
بیش از نیمی از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگویند که اگر توافقی حاصل نشود، ترامپ نباید جنگ با ایران را از سر بگیرد.
نتایج نظرسنجی یوگاو که در بحبوحه تنشهای بین تهران و واشنگتن در خلیج فارس منتشر شده است، نیز نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد معتقدند که کشورشان در نبرد با ایران به پیروزی دست نیافته است.
بر اساس این نظرسنجی، ٣۹ درصد آمریکاییها میگویند کشورشان در این جنگ که از اواخر ماه فوریه آغاز شد، پیروز نشده است و در آینده نیز نخواهد شد.
سیزده درصد میگویند که آمریکا در جنگ با ایران پیروز شده و ۲۲ نیز بر این باورند که واشنگتن هنوز به پیروزی دست نیافته ولی در آینده این مهم را کسب خواهد کرد.
نتایج نظرسنجی اخیر پولیتیکو نیز نشان میدهد که اکثر رأیدهندگان آمریکایی میگویند که ترامپ فاقد برنامه مشخصی است و بسیاری شک دارند که او در این درگیری به اهداف خود دست یابد.
بر اساس این نظرسنجی، حمایت از اقدام نظامی ضعیف است – تنها ۳۸ درصد از آمریکاییها از حملات حمایت میکنند – و دیدگاهها از روزهای پس از حملات مشترک واشنگتن و رژیم صهیونیستی تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است—حتی با اینکه دولت هفتهها فرصت داشته تا استدلال خود را ارائه دهد.
اکثر پاسخدهندگان میگویند که این جنگ به نفع مردم آمریکا نیست، و اکثریت هنوز مطمئن نیستند که رئیس جمهور اهداف روشنی داشته باشد – از جمله بخش قابل توجهی از حامیان او در سال ۲۰۲۴.
بر اساس این نظرسنجی که توسط پابلیک فرست انجام شده است، تقریباً نیمی از پاسخدهندگان، از جمله ۲۹ درصد از رأیدهندگان به ترامپ در سال ۲۰۲۴، میگویند که رئیسجمهور زمان زیادی را صرف تمرکز بر امور بینالمللی به جای مسائل داخلی کرده است.
یافتههای این نظرسنجی نشان میدهد که ترامپ در جلب نظر افکار عمومی در مورد این مناقشه که او را از کمک به جمهوریخواهان مضطرب برای ارسال پیام اقتصادیشان پیش از انتخابات نوامبر دور کرده، پیشرفت چندانی نداشته است. او اکنون با نگرانیهای فزایندهای روبروست که این جنگ – و تأثیر آن بر قیمت بنزین، نفت و مواد غذایی – میتواند مهمترین پیام میاندورهای حزب جمهوریخواه را تضعیف نماید.
چهل و یک درصد از آمریکاییها میگویند ترامپ برنامهای برای حل مناقشه با ایران ندارد، که تقریباً مشابه ماه مارس است. و حتی با اینکه رئیس جمهور ادعای پیروزی کرده و گفته است که جنگ ممکن است رو به پایان باشد، تنها ۱۵ درصد از پاسخدهندگان میگویند که او به اهداف خود دست یافته است. چهل درصد میگویند که ترامپ یا هرگز به اهداف خود در ایران نخواهد رسید یا اصلاً اهداف مشخصی ندارد.
کاخ سفید اعلام کرد که دولت ترامپ بر هر دو موضوع درگیری جاری با ایران و نگرانیهای مربوط به توان مالی و قدرت خرید آمریکاییها تمرکز دارد.
بیش از یک چهارم آمریکاییها – ۲۷ درصد – میگویند که فکر میکنند ترامپ برنامهای برای حل مناقشه با ایران دارد، در حالی که ۴۱ درصد میگویند او برنامهای ندارد. گروه سوم، که ۱۵ درصد آمریکاییها را تشکیل میدهند، میگویند که معتقدند ترامپ هیچ برنامهای ندارد، اما به اقدامات او برای حل مناقشه اعتماد دارند.
ترامپ تا حد زیادی حمایت از جنگ را در میان هوادارانش حفظ کرده است. با این حال، بیش از یک سوم از رأیدهندگان به ترامپ میگویند که او برنامهای ندارد، اگرچه بسیاری اعتماد دارند که اقدامات او به هر حال این درگیری را حل خواهد کرد. چهل و پنج درصد از رأیدهندگان به ترامپ میگویند که او به اهداف خود نرسیده است، اگرچه انتظار دارند که به آنها دست یابد.
پاسخهای آنها نشاندهنده اعتماد قوی به رئیسجمهور است، ضمن اینکه نشان میدهد آنها از این موضوع آگاه هستند که جنگ میتواند فراتر از جدول زمانی چهار تا شش هفتهای که دولت در ابتدا اعلام کرده بود، ادامه یابد.
تنها ۱۵ درصد از آمریکاییها میگویند ترامپ به اهداف خود در جنگ دست یافته است، در حالی که ۲۵ درصد دیگر میگویند که معتقدند او به اهداف خود دست خواهد یافت اما هنوز آنها را کسب نکرده است. تقریباً از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر معتقدند که ترامپ هرگز به اهداف خود نخواهد رسید یا اصلاً هیچ هدفی ندارد.