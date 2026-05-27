پاک کردن قیمت روی کالا ممنوع شد

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران گفت: پاک کردن قیمت کالا یا عرضه آن بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع و تخلف است.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۹۹
پاک کردن قیمت روی کالا ممنوع شد

رضا پاشابیگی داریانی، رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران گفت: پاک کردن قیمت کالا یا عرضه آن بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع و تخلف است. خوشبختانه به دلیل ارتباط عاطفی و روانی غالب کسبه با مردم، تعداد افرادی که مرتکب این تخلف می‌شوند بسیار کم است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران در خصوص وضعیت بازار اقلام خوراکی و نرخ‌گذاری کالاها، ضمن تفکیک میان گرانی و گران‌فروشی، بر نظارت مستمر بازرسان بر قیمت‌ها تاکید کرد.

پاشابیگی اظهار داشت: بحث گرانی به این معناست که شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی، کالاها را با نرخ بالاتری عرضه می‌کنند. در مقابل، گران‌فروشی به این معنی است که تعدادی اندک از کسبه، قیمت مصوب کالا را بالاتر می‌برند که این تخلف محسوب شده و طبق قانون، تمامی کسبه موظف به رعایت قیمت درج شده روی کالا هستند.

وی افزود: پاک کردن قیمت کالا یا عرضه آن بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع و تخلف است. خوشبختانه به دلیل ارتباط عاطفی و روانی غالب کسبه با مردم، تعداد افرادی که مرتکب این تخلف می‌شوند بسیار کم است.

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران در خصوص حاشیه سود کسبه بیان کرد: حاشیه سود تمامی واحدهای صنفی مشخص و معین است و این درصد سود، چه کالا گران شود و چه ارزان، ثابت می‌ماند. بنابراین افزایش قیمت کالا به معنای افزایش درصد سود کسبه نیست.

پاشابیگی همچنین به وضعیت موجودی کالاها در بازار اشاره کرد و گفت:در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در عرضه کالا نداریم و تمامی کالاها موجود و قفسه‌ها پر است. این وضعیت را می‌توان از سه منظر توضیح داد: ابتدا درایت و تدبیر مردم که از خرید هیجانی پرهیز کرده و اقدام به انبار کردن کالا نکرده‌اند. دوم، نقش اصناف و مغازه‌داران که با ایجاد آرامش روانی، از خرید هیجانی جلوگیری کرده‌اند. و سوم، سیاست‌های حمایتی دولت مبنی بر حفظ ذخایر استراتژیک کالا، به نحوی که در صورت بروز اتفاقات احتمالی، بتوان نیاز بازار را برای مدتی پوشش داد.

وی در پایان تاکید کرد که بازرسان اتحادیه به طور مداوم بر بازار نظارت داشته و با هرگونه تخلف در زمینه قیمت‌گذاری برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

برچسب ها
اتحادیه خواربارفروشان قیمت کالا نرخ گذاری کالا گرانی قیمت اجناس گرانفروشی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
8
پاسخ
نیازی به پاک کردن نیست ، خود کارخانه هر بار قیمت جدید میزنه ، و کالاهای قبلی هم به قیمت آخرین قیمت جدید فروخته میشن ، چون نمیشه به قیمت قبل فروخت به این علت که تورم ارزش سرمایه رو کم میکنه ، باید بگند کسی حق گران فروختن از قیمت روز رو نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
6
پاسخ
با توجه به تورم غیر ممکن است ، مگر اینکه تورم صفر باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
11
پاسخ
خیلی چیزها ممنوعه کی نظارت داره ؟ کی گوش میکنه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
4
پاسخ
اقتصاد دانستن خیلی سخت است ، بهترین اقتصاددانها مردم عادی هستند که با در دست داشتن در جیب خود و بدون وابستگی ، اقتصاد خودشون را حتی در حد تامبن معاش اولیه حفظ میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
4
پاسخ
شیراز. هر بقالی و فروشگاهی. درج کالا رو پاک میکنند. زیره کشت سبز. 37 تومن بود. قیمت پاک شده. 95 هزارتومان. بی مدیریتی. و نبود نظارت. کاسبها. رو. حریص کرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
4
پاسخ
در دهه شصت ممکن بود که کالا کم بود و قیمت ثابت ، الان کالا زیاد است و قیمت در نوسان و هر روز یک قیمت جدید از مبداء
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
2
پاسخ
عدم درج قیمت روی کالاهای فله ای کاملا مرسوم است وکسی هم رسیدگی نمیکند.درکالاهایی مثل پوشاک هم عدم درج قیمت باعث شده فروشنده به یکی بگوید 5 میلیون وبه دیگری که قیافه اش تیغ خورتر است بگوید 7 میلیون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
1
پاسخ
وقتی رئیس جمهور با صراحت می فرمایند چنانچه ارز کالاهای اساسی حذف نمی شد کشوربابحران روبرو می شد به این معنا که ماگران کردیم تا کالا از دسترس خارج واحتکارنشود چون دیگر قدرت خرید واحتکار ازبین می رود اینهم یکی از روش های مدرن مدیریت اقتصادجهانی می‌باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
7
پاسخ
نان که دست دولت است نمی تواند کنترل قیمت کند حال ببینید که بقیه کالاها چقدر ول شده است؟؟؟!!!

یک گالن 4 لیتری روغن موتور ایرانی شده حدود 2 میلیون تومان!!!!!
یک بطری نزدیک 1.5 لیتری روغن مایع حدود 500 هزارتومان !!!!!
گوشت کیلویی حدود 2 میلیون تومان(در حالی که قیمت هر گیلو گوشت در بازارهای جهانی حدود 5 دلار است)!!!!
میوه هر کیلو بالای 100 تا 200 هزا تومان!!!!!!
یک ماست 2 کیلیویی بین 300 تا 400 هزار تومان !!!!
واقعا چرا ؟؟؟؟؟؟
آیا حق این مردمی که اینقدر سختی کشیدند و صبور ماندند این است؟؟؟؟؟
دولت زورش فقط به کارمندان دولت و بازنشستگان در عقب نگاه داشتن حقوق ها نسبت به تورم واقعی می رسد. طرف بدو استخدام حقوقی حدود 1000 دلار داشته و الان بعد از چند دهه می گیرد حدود 200 تا 300 دلار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
2
پاسخ
بازار البسه و کیف و کفش و لوازم خانگی و لوازم آرایشی و لوازم یدکی به حال خود رها شده و هر مغازه داری طبق میل خودش نرخ می گوید آن هم شفاهی
و قیمت رسمی روی کالاها وجود ندارد

مثلا یک لباس معمولی را دیدم تو اپال ، ۱۵ میلیون تومان...!
