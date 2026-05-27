پاک کردن قیمت روی کالا ممنوع شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران در خصوص وضعیت بازار اقلام خوراکی و نرخ‌گذاری کالاها، ضمن تفکیک میان گرانی و گران‌فروشی، بر نظارت مستمر بازرسان بر قیمت‌ها تاکید کرد.

پاشابیگی اظهار داشت: بحث گرانی به این معناست که شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی، کالاها را با نرخ بالاتری عرضه می‌کنند. در مقابل، گران‌فروشی به این معنی است که تعدادی اندک از کسبه، قیمت مصوب کالا را بالاتر می‌برند که این تخلف محسوب شده و طبق قانون، تمامی کسبه موظف به رعایت قیمت درج شده روی کالا هستند.

وی افزود: پاک کردن قیمت کالا یا عرضه آن بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع و تخلف است. خوشبختانه به دلیل ارتباط عاطفی و روانی غالب کسبه با مردم، تعداد افرادی که مرتکب این تخلف می‌شوند بسیار کم است.

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران در خصوص حاشیه سود کسبه بیان کرد: حاشیه سود تمامی واحدهای صنفی مشخص و معین است و این درصد سود، چه کالا گران شود و چه ارزان، ثابت می‌ماند. بنابراین افزایش قیمت کالا به معنای افزایش درصد سود کسبه نیست.

پاشابیگی همچنین به وضعیت موجودی کالاها در بازار اشاره کرد و گفت:در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در عرضه کالا نداریم و تمامی کالاها موجود و قفسه‌ها پر است. این وضعیت را می‌توان از سه منظر توضیح داد: ابتدا درایت و تدبیر مردم که از خرید هیجانی پرهیز کرده و اقدام به انبار کردن کالا نکرده‌اند. دوم، نقش اصناف و مغازه‌داران که با ایجاد آرامش روانی، از خرید هیجانی جلوگیری کرده‌اند. و سوم، سیاست‌های حمایتی دولت مبنی بر حفظ ذخایر استراتژیک کالا، به نحوی که در صورت بروز اتفاقات احتمالی، بتوان نیاز بازار را برای مدتی پوشش داد.

وی در پایان تاکید کرد که بازرسان اتحادیه به طور مداوم بر بازار نظارت داشته و با هرگونه تخلف در زمینه قیمت‌گذاری برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.