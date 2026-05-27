مذاکرات آمریکا و ایران بازار نفت را منفجر کرد

قیمت نفت روز سه‌شنبه تحت تأثیر خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران کاهش یافت، هرچند بازار همچنان نسبت به آینده توافق و وضعیت تنگه هرمز محتاط باقی مانده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شاخص نفت برنت که در هفته‌های گذشته تحت تأثیر جنگ و اختلال در تنگه هرمز به بالای ۱۲۰ دلار رسیده بود، در معاملات اخیر بخشی از رشد خود را از دست داد.

نفت وست‌تگزاس آمریکا نیز کاهش قیمت را تجربه کرد.

تحلیلگران بازار معتقدند اصلی‌ترین عامل افت قیمت‌ها، افزایش امیدها به دستیابی واشنگتن و تهران به نوعی تفاهم موقت درباره آتش‌بس و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است.

با این حال، بازار همچنان نگران است که حتی در صورت توافق سیاسی، بازگشت کامل صادرات نفت زمان‌بر باشد. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند ذخایر نفتی جهان به‌شدت کاهش یافته و بازار انرژی هنوز در وضعیت شکننده قرار دارد.

تحلیلگران مؤسسه نینجا تریدر گفته‌اند حتی اگر توافقی به‌زودی حاصل شود، این به معنای بازگشت فوری جریان نفت نخواهد بود.