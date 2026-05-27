ده ها زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند

رئیس ستاد دیه گیلان گفت: ۶۶ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای امسال تاکنون در این استان آزاد شدند.
علیرضا یزدانی روز چهارشنبه افزود: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۷ زندانی زن و ۵۹ زندانی مرد هستند که با برپایی مراسم‌ گلریزان، اجرای طرح‌های مختلف آزادی، گذشت شاکیان پرونده، کمک افراد خیر و نیکوکار و نیز پذیرش اعسار نزد مراجع قضایی آزاد شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: کل بدهی این تعداد زندانی آزاد شده جرایم غیرعمد پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بود که با اقدامات انجام شده آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس ستاد دیه استان گیلان ادامه داد: چهارهزار و ۱۹۰ میلیارد ریال از بدهی پرداخت شده مربوط به اعسار پذیرفته شده، ۸۶۰ میلیارد ریال گذشت شاکیان، ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال نقدینگی، ۴۷ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض و ۱۳۸ میلیارد ریال نیز کمک‌های خیرین به ستاد دیه بوده است.

یزدانی در ادامه اضافه کرد: هم اکنون ۹۴۲ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان هستند که ۶۵ نفرشان زن و ۸۷۷ نفر هم مرد می‌باشند و چشم به گذشت شاکیان و همچنین کمک افراد نیکوکار دارند تا بتوانند به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگردند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۹۲ زندانی جرائم غیرعمد در گیلان آزاد شدند، اظهار کرد: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال بود که این میزان بدهی با گذشت شاکیان بخشوده شد؛ پذیرش از طریق اعسار نزد مراجع قضایی و همچنین کمک افراد نیکوکار تامین شد.

رئیس ستاد دیه گیلان بیان کرد: با توجه به اعیاد عید قربان و عید غدیر، انتظار است خیران و نیکوکاران گیلانی که همیشه همراه ستاد دیه استان بوده و هستند، مثل همیشه با حمایت‌هایشان زمینه آزادی این افراد را فراهم کنند؛ ضمن اینکه امیدواریم شاکیان نیز به مناسبت این اعیاد با گذشت خود شرایطی را فراهم کنند تا تعداد بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شوند.

یزدانی اظهار کرد: شماره حساب ستاد دیه نزد بانک تجارت به شماره ۰۸۰۰۲۰۹۹۰۰ و شماره کارت این ستاد به شماره ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۵۱۶۴۹۸ آماده دریافت کمک‌های خیران و نیکوکاران برای آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد است.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
2
پاسخ
اللهم فک کل اسیر
