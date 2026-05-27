واکنش روسیه به اتهام حمله به غیرنظامیان اوکراین
«سرگئی نچایف» سفیر فدراسیون روسیه در آلمان شامگاه سهشنبه اتهامات مبنی بر حملات کشورش به اهداف غیرنظامی در اوکراین را رد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، نچایف که به وزارت خارجه آلمان احضار شده بود، ادعای مقامات آلمانی درباره حملات روسیه به اماکن غیرنظامی در کییف را بیپایه و اساس توصیف کرد.
سفارتخانه مسکو در برلین طی بیانیهای گفت: «او قاطعانه ادعاهای حمله به اهداف غیرنظامی را بیاساس خواند و رد کرد.
نیروهای مسلح روسیه هرگز عامدانه به زیرساختهای غیرنظامی، مأموریتهای دیپلماتیک خارجی، مؤسسات فرهنگی یا دفاتر روزنامهنگاری حمله نمیکنند».
روز دوشنبه بود که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در واکنش به حملات اوکراین به دانشگاهی در شهر «استاروبیلسک» در منطقه لوهانسک، عملیات نظاممندی را علیه تأسیسات نظامی-صنعتی اوکراین و همچنین مراکز تصمیمگیری و پستهای فرماندهی در کییف انجام دادند.