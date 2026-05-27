چین: توافق ایران و آمریکا به شورای امنیت می‌رود

چین اعلام کرد: توافق پایان جنگ ایران و‌آمریکا برای تأیید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۶۸
۸
وانگ یی، وزیر خارجه چین گفت که پکن معتقد است توافق پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، وانگ گفت پکن امیدوار است طرف‌های مربوطه بتوانند به دنبال کردن آتش‌بس متعهد بمانند.

بر اساس گزارش آناتولی، وزیر خارجه چین گفت: معتقدیم که پس از دستیابی به توافق، برای تأیید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد تا مشروعیت و اقتدار داشته باشد.
 

برچسب ها
توافق ایران آمریکا چین شورای امنیت تایید ایران و آمریکا
امیراسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
7
13
پاسخ
امیدوارم مسئولین هشیار باشند. اسرائیل بزودی حمله خواهد کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
3
20
پاسخ
سازمان ملل تنها چیزی که ندارد مشروعیت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
15
10
پاسخ
یک کلام وختم کلام،اکثرمردم بااین توافق مخالفند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
از طرف مردم حرف نزن پایداری چی
ایران دخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
3
8
پاسخ
ما مردم می دانیم یهود و یانکی حرف زیاد می زنند توافق می کنند تفاهم نامه می نویسند اون سازمان ملل مسخره شونم میارن وسط همه کار می کنند بعد خیلی راحت یه لگد می زنند به همه چیز و خیلی راحت حمله می کنند ترور می کنند تهدید تحریم و... برای یانکی و یهود ایران ایرانی زندگیش عمرش جانش آرزوهایش جوانیش قلبش اعتقادش خواسته ش حق و حقوقش ذره ای ارزش نداره بدبخت و بیچاره اینهایی که ترامپ عموشون هست این توافق حرفه مفته دنیا قانون جنگله زور داشته باشی ازت حساب می برن نداشته باشی بلعیده میشی و هر کاری هر کاری باهات می کنند
ایران دخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
7
پاسخ
یهود و یانکی از ایران و ایرانی نفرت دارند
موافق و مخالف اصلا مهم نیست بدبخت اینهایی که ترامپ عموشون هست
و اینهایی که باورشان شده توافق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
5
پاسخ
متن توافق باید به نفع ایران باشه ، وگرنه چرا باید توافقی رو امضا کرد که فقط قیمت نفت رو پایین بیاره ، درحالیکه همه میدونند آمریکا وقتی خیالش از قیمت نفت راحت بشه چند وقت بعد دوباره حمله میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
نفت هم تقریبا تا یک دهه دیگر نصف ارزش خود را از دست خواهد داد
# جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # مذاکرات ایران و آمریکا
