چین: توافق ایران و آمریکا به شورای امنیت می‌رود

وانگ یی، وزیر خارجه چین گفت که پکن معتقد است توافق پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، وانگ گفت پکن امیدوار است طرف‌های مربوطه بتوانند به دنبال کردن آتش‌بس متعهد بمانند.

بر اساس گزارش آناتولی، وزیر خارجه چین گفت: معتقدیم که پس از دستیابی به توافق، برای تأیید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد تا مشروعیت و اقتدار داشته باشد.

