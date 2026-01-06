قدیریابیانه: مردم ایران پرتوقع هستند!
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، محمدحسن قدیریابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، در تازهترین اظهارات خود به صراحت گفته است که مردم ایران نباید خودشان را با کشورهای عربی مقایسه کنند و هرگونه انتظار برای زندگی مشابه امارات یا قطر «غیرمنطقی و پرتوقعانه» است. به گفته او، تفاوت جمعیت و میزان تولید نفت باعث شده است که حقوق و یارانهها در کشورهای عربی به مراتب بالاتر از ایران باشد.
قدیریابیانه با اشاره به آمار صادرات نفت و جمعیت کشورهای عربی گفت: «اگر درآمد نفتی ایران بین ۹۰ میلیون نفر تقسیم شود، حتی اگر همه آن در کاشان هزینه شود، وضع زندگی مردم قابل مقایسه با دبی یا قطر نیست.»
او با اشاره به آمارهای مقایسهای افزود: «یک سال صادرات نفت در کویت معادل ۹۵ سال برای هر ایرانی است. در امارات یک سال نفت برای یک نفر برابر با یک قرن ایرانی و در قطر، یک سال نفت به اندازه یک و نیم قرن برای هر ایرانی است. طبیعی است که حقوق و یارانههای آنها بیشتر باشد.»
قدیریابیانه همچنین به انتقادات داخلی درباره وضعیت معیشتی ایرانیها واکنش نشان داد و گفت: «مردم ایران حق ندارند خودشان را با اعراب مقایسه کنند. اعراب حق دارند بهتر زندگی کنند؛ ما هم نمیتوانیم با جمعیت بالای کشور، پول نفت را به همه به اندازه آنها بدهیم.»
این فعال سیاسی اصولگرا در پایان با لحن کنایهآمیز تأکید کرد: «از اینترنت نگاه کردم، وضع ایرانیها خوب است. ما هم میتوانیم کاشان را تبدیل به دبی کنیم، اما با این جمعیت، عملاً غیرممکن است.»
