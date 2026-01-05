کلیات بودجه ۱۴۰۵ تایید شد

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس ضمن ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: فرا رسیدن سالروز وفات حضرت زینب (س) را گرامی می دارم. یادی از شهدای مدافع حرم از جمله حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس می کنیم. شهدایی که در طرف درست تاریخ ایستادند و معتقد بودند خدای متعال دهه ۶۰ ابتدای انقلاب همان خدای قادر متعال سال ۱۴۰۵ است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه ضمن ارائه گزارش مربوط به فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱، پس از ارائه گزارش رد کلیات از سوی این کمیسیون، حسب درخواست دولت، از صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دلایل رد لایحه به این کمیسیون ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: لایحه مذکور در جلسات متعدد رسمی و کارگروه‌های تخصصی، با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

وی با تاکید بر تصویت کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعلام موافقت دولت با انجام اصلاحات، به شرح تعیین‌شده به تصویب کمیسیون رسید. در پایان، گزارش نهایی در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری، تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شد.

یوسفی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین ارز کشور تأکید کرد: تاکنون در حوزه تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو مشکلی وجود نداشته و آمار و ارقام این موضوع را تأیید می‌کند. سختی وجود داشته، این را با اعداد و ارقام عرض می‌کنیم. الان ما بر اساس مصوبه بودجه ۱۴۰۴ در ۱۲ ماهه باید ۱۲ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا می‌کرد؛ یعنی تا اتمام برج ۹ باید ۹ میلیارد دلار ارز اختصاص پیدا می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان برج ۹ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین دارو و کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: امروز که ما این گزارش را می‌دهیم، تا پایان برج ۹، ۱۰ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی در تأمین ارز مشکلی وجود ندارد. بله، سختی‌ها از قبل بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده در فضای عمومی بیان کرد: بحث‌هایی که در مورد تراستی‌ها و موضوعات دیگر مطرح می‌شود، خیلی از این‌ها گمانه‌زنی است و نباید موجب نگرانی شود.

یوسفی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع ارزی تصریح کرد: نگرانی ما در حوزه مدیریت این ارز اختصاص‌ یافته است. سوء مدیریت بوده که ارز را داده‌ایم، ولی گوشت و مرغ برای مردم گران شده است. تا پایان سال ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تأمین شده و برای سال آینده نیز از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش نظارتی مجلس افزود: نمایندگان محترم، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی در بحث نظارت حضور دارند و به راهکارهایی با مشورت دولت می‌رسند که این منابع بیشتر هم بشود.

یوسفی افزود: این به این معنی نیست که امروز حرف‌هایی که زده می‌شود مبنی بر اینکه منابع ارزی ما دست چند نفر است و آن‌ها ارز را نمی‌آورند، درست باشد. بله، در مدیریت منابع ارزی‌مان باید بیش از قبل دقت کنیم. این نکات اصلاحاتی بود که با درخواست نمایندگان مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، به جهت توجه به معیشت اقشار مختلف مطرح شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ممکن بود برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی یعنی کاهش قدرت خرید مردم، از این جهت در بررسی مجدد لایحه بعد از نامه رئیس جمهور، بحث تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت و بنا شد در سال آینده به جهت توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد افزایش حقوق می‌شود ۴۳ درصد و اگر کسی دریافتی آن بیشتر از این رقم باشد، نهایتاً افزایش ۲۱ درصدی پیش خواهد رفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: یکی از نگرانی‌هایی که هم برای مردم به وجود آمده بود، بحث کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش هزینه در موضوع افزایش مالیات ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد بود که البته در این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد چرا که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مردم معاف از مالیات هستند، ولی برای نمایندگان دو نگرانی به وجود آمد؛ نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و از همه مهم‌تر نگرانی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید یعنی حمایت از تولید و تولیدکننده و بیش از ۵ میلیون بازاریان و اصناف و کسبه‌ای که امروز در این شرایط بد اقتصادی گله‌مندند و باید به معیشت آن‌ها هم توجه شود.

وی تصریح کرد: از این جهت کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش دو واحد درصدی یعنی افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات ارزش افزوده رأی مخالف دادند و فعلاً در این مرحله در کلیات است که باید مراحل تصویب نهایی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت تبدیل به قانون شدن طی شود، ولی برای سال آینده بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق با تفاهمی که با دولت صورت گرفت، مالیات ارزش افزوده برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود.

یوسفی با اشاره به نگرانی اقشار مختلف جامعه درباره قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از موضوعاتی که گلایه اقشار مختلف جامعه را به وجود آورد، مخصوصاً دهک‌های ۱ تا ۷، نگرانی از افزایش قیمت‌های کالای اساسی بود یا همان یارانه‌هایی که باید اختصاص پیدا می‌کرد؛ چه در بحث کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و برنج و قوت قالب مردم، چه در بحث خرید تضمینی گندم و قوت قالب مردم یعنی نان و چه در بحث بنزین.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: در بخش اول، فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و به نوعی تأمین نان مردم پیش‌بینی شد.

وی در ادامه درباره بنزین بیان کرد: در بخش دوم فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه‌ای، ما در کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم و تولید داخل است، حدود ۱۵ میلیون لیتر مفورمیت از پتروشیمی‌ها به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و عددی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و در نهایت عددی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بر اساس نیاز مصرف فعلی که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است، لازم داریم که برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، منابع آن که ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود، پیش‌بینی شد.

نماینده اهواز در ادامه به ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در مرحله سوم، نرخ ارز ترجیحی که دغدغه بسیاری از خانوارها، فعالین اقتصادی، تولیدکننده‌ها، مرغداران، دامداران و کشاورزان در بحث کود و نهاده است، یکی از نگرانی‌هایی که به وجود آمد این بود که ارز ترجیحی گفته می‌شد حذف شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: به صراحت می‌گویم که مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه برای خانوار و کاهش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیش‌بینی کرد و همچنین ارز مورد نیاز برای دارو که مبنای ریالی آن ۷۲ هزار میلیارد تومان است.

یوسفی افزود: یعنی در سه سرفصل بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین خرید تضمینی گندم، در جدول ۱۴ منابع پیش‌بینی شد، البته یکی از نگرانی‌هایی که برای مردم، صاحب‌نظران و نمایندگان وجود دارد، نحوه هزینه‌کرد آن است؛ یعنی نباید این منابع اختصاص پیدا کند ولی به ذی‌نفع نهایی که مردم هستند نرسد و در اختیار دلال‌ها و سودجویان قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سه بخشی که دغدغه مردم بود برای واردات بنزین، خرید گندم و ارز ترجیحی، منابع برای سال آینده پیش‌بینی کرده ولی بناست در جزئیات با دولت به تفاهم برسیم، به گونه‌ای که یارانه به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود.

یوسفی با تاکید بر اینکه در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است، گفت: برای سایر صندوق‌ها نیز مرحله سوم همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوعاتی مانند وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغه‌ای برای مردم ایجاد نشود.