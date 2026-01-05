صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فیلم نورنبرگ؛ نبرد روان‌شناختی با شر عادی‌شده

(Nuremberg, ۲۰۲۵) فیلم نورنبرگ به کارگردانی جیمز وندربیلت، یک درام تاریخی-روان‌شناختی نفس‌گیر است که بر اساس یک روایت واقعی ساخته شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۲۱
| |
1890 بازدید
|
۲
فیلم نورنبرگ؛ نبرد روان‌شناختی با شر عادی‌شده
به گزارش تابناک،  این فیلم که در نوامبر ۲۰۲۵ اکران شد و در جشنواره تورنتو با تشویق ایستاده طولانی رو‌به‌رو شد، با بازی درخشان راسل کرو در نقش هرمان گورینگ (دومین مقام ارشد نازی‌ها) و رامی ملک در نقش داگلاس کلی (روان‌پزشک ارتش آمریکا)، به کاوش عمیق ماهیت شر می‌پردازد. برخلاف فیلم کلاسیک داوری در نورنبرگ (۱۹۶۱) که بر روند قانونی دادگاه تمرکز داشت، اینجا محور اصلی، دوئل ذهنی فریبنده و خطرناک بین کلی و گورینگ است – نبردی که شر را نه به عنوان هیولایی دور، بلکه به عنوان چیزی جذاب، منطقی و کاملاً انسانی نشان می‌دهد.
 
توجیه شر با ایدئولوژی و "وظیفه مقدس"یکی از قوی‌ترین جنبه‌های فیلم، portrayal کاریزماتیک و ترسناکاً انسانی گورینگ توسط راسل کرو است – عملکردی که منتقدان آن را "فرمان‌بخش" و شایسته اسکار خوانده‌اند.
 
 گورینگ نه هیولایی دیوانه، بلکه مردی باهوش، شوخ‌طبع و خانواده‌دوست نشان داده می‌شود که جنایات هولناک نازی‌ها را با ایدئولوژی ناسیونال‌سوسیالیسم، وفاداری به هیتلر و مفهوم "انجام وظیفه" توجیه می‌کند.
شباهت‌ها، وسوسه‌ها و پایان تلخمحور اصلی، رابطه پیچیده و خطرناک بین کلی (جاه‌طلب و خودشیفته) و گورینگ است – شبیه به دوئل روان‌شناختی در سکوت بره‌ها. شباهت‌های شخصیتی‌شان (جاه‌طلبی، اعتماد به نفس) باعث می‌شود کلی بیش از حد درگیر شود و مرز‌های حرفه‌ای را از دست بدهد.
 
 او با اعتماد به نفس می‌گوید: "من فقط دستورات را اجرا کردم" یا "نمی‌دانستم اردوگاه‌ها اینقدر وحشتناک هستند". فیلم به زیبایی نشان می‌دهد چگونه ایدئولوژی فاشیستی، شر را به یک "ضرورت تاریخی" تبدیل کرد و افراد عادی را به مشارکت در نسل‌کشی کشاند. نکته جذاب جدید: کرو برای این نقش حتی آلمانی یاد گرفت تا لهجه و لحن گورینگ واقعی را بازسازی کند، که عمق بیشتری به توجیه‌های ایدئولوژیک او می‌بخشد.
 
  در عمل فیلم با الهام از مفهوم "بانالیتی شر" هانا آرنت، تأکید می‌کند که نازی‌ها هیولا‌های خاصی نبودند، بلکه بوروکرات‌هایی معمولی بودند که جنایات را بخشی از روتین اداری می‌دیدند.
 
صحنه‌های جذاب گورینگ که با لبخند از خانواده‌اش حرف می‌زند یا کلی را با شوخی سرگرم می‌کند، مخاطب را ناخواسته به سمت همدلی می‌برد –، اما بلافاصله با تصاویر واقعی اردوگاه‌های مرگ (که در دادگاه نمایش داده می‌شوند)، این توهم شکسته می‌شود.
 
 ارزیابی‌های واقعی کلی نشان داد نازی‌ها هوش بالا و هیچ نشانه دیوانگی نداشتند؛ آنها فقط ایدئولوژی‌شان را جدی گرفته بودند.  فیلم از تصاویر آرشیوی واقعی هولوکاست استفاده می‌کند تا تأثیر عاطفی بیشتری ایجاد کند و هشدار دهد که شر همیشه با چهره‌ای وحشتناک نمی‌آید، بلکه می‌تواند با وعده‌های "بزرگی ملت" یا امنیت فریبنده باشد.  
 
 شباهت‌ها، وسوسه‌ها و پایان تلخ محور اصلی، رابطه پیچیده و خطرناک بین کلی (جاه‌طلب و خودشیفته) و گورینگ است – شبیه به دوئل روان‌شناختی در سکوت بره‌ها. شباهت‌های شخصیتی‌شان (جاه‌طلبی، اعتماد به نفس) باعث می‌شود کلی بیش از حد درگیر شود و مرز‌های حرفه‌ای را از دست بدهد. گورینگ با دستکاری‌هایش، سعی می‌کند کلی را به "درک" نازیسم بکشاند. اما تفاوت کلیدی در انتخاب اخلاقی است: کلی با شر مبارزه می‌کند، هرچند این مبارزه او را نابود می‌کند.
 
 در پایان تلخ و واقعی تاریخ، گورینگ با خودکشی با سیانور (شب قبل از اعدام) کنترل نهایی را نگه می‌دارد. تأثیرش روی کلی ماندگار است: او پس از جنگ افسرده می‌شود، کتابش (۲۲ سلول در نورنبرگ) موفقیت کمی دارد و سال‌ها بعد، دقیقاً با همان روش (سیانور) خودکشی می‌کند – انگار شر حتی پس از مرگ پیروز شده. این پایان، هشدار می‌دهد که مواجهه نزدیک با ایدئولوژی‌های توجیه‌کننده شر، می‌تواند حتی مبارزان را ویران کند.
 
در مجموع، نورنبرگ ۲۰۲۵ (با امتیاز ۷۱% در Rotten Tomatoes و ستایش گسترده از عملکرد کرو) نه تنها یک درام تاریخی قدرتمند، بلکه هشداری اخلاقی عمیق است: شر با ایدئولوژی و "وظیفه" عادی می‌شود، در افراد معمولی ریشه می‌گیرد و اگر هوشیار نباشیم، تاریخ تکرار می‌شود. فیلمی ضروری برای درک ریشه‌های شر در دنیای امروز./ منیره رقابی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نورنبرگ دادگاه نورنبرگ گورینگ
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگاهی به فیلم "قسم می خورم" ؛ از انزوا تا قهرمانی!
دانشگاه آزاد قزوین قهرمان روبوکاپ شد
ترسناک‌ترین جمله‌ای که درباره اینترنت می‌توان گفت
دوپینگ اعجوبه وزنه‌برداری رسماً تأیید شد
کشتی قهرمانی جهان/آغاز گرایی و نوری با برد
مدیریت سالمندی: چگونه سرازیری زندگی را کنترل کنیم؟
تاثیر یوگا بر سلامتی: از کاهش درد تا بهبود خواب، شواهد علمی یوگا
نفاط ضعف شخصیتی کمال گراها چیست؟
ایران برای موج سالمندی و سالمندان آماده است؟
۱۲ نکته برای لذت بردن از زندگی مشترک
۱۵ نکته برای سلامت روان و عزت نفس سالمندان
بیماری های شایع سالمندی و راه حل کنترل آنها
"معنای زندگی" در دوران سالمندی چیست؟
زیبایی ها و فرصت های سالمندی کدام است؟
چگونه رنج باعث صیقل روح و روان آدمی میگردد؟
آیا همه چیز از ذهن سرچشمه می گیرد؟
نبرد تکاملی یا همکاری حیاتی
فرهنگ و تاریخ بر ژن‌های انسان تاثیری دارد؟ 
ورزش‌های معتدل: راهی برای سلامتی جسم و ذهن
آیا فقر بر ژنیک کودکان اثر می گذارد؟
فواید شگفت انگیز آب برای جسم و ذهن
چرا با خودمان رودربایستی داریم؟
چگونه بحث‌های خانوادگی را بدون دلخوری حل کنیم؟
از دیدگاه علمی؛ طنز چگونه حالمان را بهتر می‌کند؟
تفاوت‌های زن و مرد: سفری جذاب به دنیای زیستی، روانی و اجتماعی
نگاهی به فیلم پدر؛ آنتونی هاپکینز نقاش احساسات
چرا فروغ فرخزاد در زندگی خود متولد نشد؟
همدلی پلیس با مجرم دوست داشتنی!
گنج‌های گمشده: چرا استعدادهای ایران در سایه می‌مانند؟
رازهای ذهن زنان؛ زنان چه می خواهند؟
نگاهی به "مرگ یزدگرد"؛ احضار گذشته برای نقد حال
نگاهی به فیلم "خواهر ناتنی زشت"؛ چرخه خونبار زیبایی
وقتی زندگی از برنامه‌ریزی می‌گریزد، نگاهی به فیلم صراط!
وحشت واقعی کجاست؟ نگاهی به فیلم "اسلحه ها"
نگاهی به فیلم نارنگی‌ها: روایتی انسانی از میان خاکستر جنگ
نقد فیلم «چشم‌های باز و بسته»: رقص امیال زیر نقاب هویت «چشم‌های باز و بسته»
نقدی بر «تصنیف نارایاما»: سفری به قلب مرگ
چگونه کوبریک در «بری لیندون» اشرافی‌گری را عریان کرد
پرتقال کوکی و جدال انسانیت؛ نقدی بر فیلم پرتقال کوکی
«کتاب سبز» و یوگا: شباهت‌های عمیق یک فیلم و یک فلسفه
نگاهی به فیلم «جنگجوی صلح‌طلب», آشغال های مغزت رو بریز بیرون!
نگاهی به مینی‌سریال «دوست دختر» (The Girlfriend)/کنترلگری یا محبت!
فروپاشی عشق در گرداب سادیسم،نگاهی به فیلم ماه تلخ
مادر، معجزه و معنای زندگی: حماسه بی‌نظیر فارست گامپ
هیولای من چه شکلی هست؟
چرا صدای ترک‌ها بلند به نظر می‌رسد؟
شاهکار جدید درباره مرگ شرافتمندانهٔ طبقه متوسط
«روزها می‌جنگم، شب‌ها کابوس می‌بینم»
دفاعیات متهمان نازی در دادگاه نورنبرگ
مخوف‌ترین تکاور جنگ جهانی دوم / عملیات انفال، قتل عام کردها توسط رژیم بعث عراق / دفاعیات متهمان نازی در دادگاه نورنبرگ / سوگواری بازماندگان قربانیان سینما رکس آبادان
هاینریش هیملر مهره کلیدی هیتلر
دفاعیات عجیب آلبرت اشپر در دادگاه نورنبرگ
نورنبرگ از نمای نزدیک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
3
پاسخ
هر کی جنگ رو ببازه تمومه هر چی گناه کرده و نکرده رو می اندازن گردنش دیگه. مثل اذیت و آزار یهودیان که در کشورهای اروپایی رایج بود خودشون تو فیلمهاشون نشون می دادند که مردم کشورهای اروپایی اشغال شده خودشون یهودیها رو لو می دادند. بعد از هیتلر فاتحین گفتند بیاییم اینهم بندازیم گردن اینها. روایت من درآرودی از مواجهه خیالی یک روانشناس با یک نازی. شما چرا جدی گرفتید. چرا یه فیلم هم از مردم سوزی بمباران درسدن آلمان نساختند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
8
5
پاسخ
ساخت یهودی هاست. برای تمیز کردن چهره کثیف اسراییل
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fAv
tabnak.ir/005fAv