هوش مصنوعی فروشگاه‌های آنلاین چین را به دردسر انداخته و آنها را گرفتار ضررهای میلیاردی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اگر بخواهیم از تهدید هوش مصنوعی مبنی بر گرفتن مشاغل تک‌تک ما و اینکه ممکن است روزی ارباب‌مان شود بگذریم، باید اعتراف کنیم که این فناوری هوشمند توانسته تا آنجا موجب پیشرفت تمدن بشری شود که شاهد جهش‌های عظیمی در زمینه‌های مختلف علمی، همچون برنامه‌نویسی، تحقیقات علمی و سلامت باشیم.

اما وقتی هوش مصنوعی به دست افرادی با نیت‌های شوم می‌افتد، خیلی مشکل‌ساز می‌شود. در چین وجود سیستم مرجوعی کالا و بازپرداخت وجه خرید به مشتری، فروشگاه‌های آنلاین را متضرر کرده است.

در چین خریدار می‌تواند وجه محصول خراب را بدون اینکه اصل آن را مرجوع کند، پس بگیرد. تنها کاری که خریدار باید انجام دهد، گرفتن عکس از محصول خراب و ارسال آن به فروشنده است. این سیستم مرجوعی کالا تاکنون بدون مشکل پیش می‌رفت تا اینکه سروکله هوش مصنوعی پیدا شد و فروشگاه‌های آنلاین متحمل ضرر‌های هنگفتی شدند.

اکنون تعداد بسیاری از خریداران با استفاده از قابلیت ویرایش عکسِ هوش مصنوعی، محصولات سالم خریداری‌شده را خراب نشان می‌دهند و با ارسال تصاویر دستکاری‌شده، وجه محصول را بازپس می‌گیرند. هوش مصنوعی، ویرایش عکس را آنقدر خوب انجام می‌دهد که تشخیص واقعی و غیرواقعی بودن عکس بسیار سخت می‌شود. این معضل کسب‌وکار‌های آنلاین را با مشکل مواجه کرده است.

از میوه‌ها و سبزیجات به‌ظاهر کپک‌زده گرفته تا ظروف چینی ترک‌خورده و لباس‌های فرسوده، کلاهبرداران را به سود‌های زیادی رسانده و از آن طرف فروشندگان را متضرر کرده است.

مقامات چین برای حل این معضل از مدیران و تولیدکنندگان هوش مصنوعی خواسته‌اند برنامه‌های هوش مصنوعی را به‌گونه‌ای بنویسند تا تصاویر و ویدیو‌های دستکاری‌شده با هوش مصنوعی برچسب‌گذاری شده و جعلی بودن آنها مشخص شود. اما این راه‌حل هنوز نتونسته مشکل را کاملا حل کند و تهدید این کلاهبرداری‌ها کاملا از بین نرفته است.