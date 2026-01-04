صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ده کشور نفتی دنیا با بیشترین ذخایر

این پنج کشور بر ذخایر نفت جهان تسلط دارند؛ ونزوئلا، عربستان سعودی، ایران، کانادا و عراق.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۹۸
|
7409 بازدید
|
۹
ده کشور نفتی دنیا با بیشترین ذخایر

به گزارش تابناک؛ ونزوئلا با حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفت در رتبه اول قرار دارد. با این حال، تبدیل این منبع عظیم به قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دشوار بوده است، زیرا تحریم‌های مداوم ایالات متحده و توقیف اخیر محموله‌های نفتی ونزوئلا در دولت ترامپ همچنان توانایی دولت مادورو را برای صادرات نفت خام و کسب درآمد کامل از ذخایر خود محدود می‌کند.

عربستان سعودی با ۲۶۷ میلیارد بشکه پس از این کشور آمریکای جنوبی قرار دارد. ایران، کانادا و عراق پنج کشور برتر را تشکیل می‌دهند.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
34
پاسخ
سومین کشور نفت خیز دنیا هستیم

اما در فقر زندگی میکنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
و دومین در گاز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
30
پاسخ
اینهمه نفت داریم اما ...
دلیل اعتراضات مردم هم همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
13
پاسخ
با عربستان كه دوستن بعدش ميان سراغمون يا خدا
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
شک نکن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
31
پاسخ
ما که چیزی از نفتمان نمیبینیم و هیچ خیری ندیدیم......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
15
پاسخ
عجب بدبختیم
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
15
پاسخ
کشور نروژ با داشتن ذخایر کم نفتی ، دلارهای حاصل از صادرات نفت را به تأسیس و تجهیز صنایع زیر بنایی تخصیص داد و حالا درآمد پایدار ارزی حاصل از محصولات صنعتی اش از درآمد نفتی اش بیشتر است
زیرا مسولان دلسوز و عادل دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
البته باسواد (مدرک درست نه اهدایی یا....)
