ده کشور نفتی دنیا با بیشترین ذخایر

این پنج کشور بر ذخایر نفت جهان تسلط دارند؛ ونزوئلا، عربستان سعودی، ایران، کانادا و عراق.

به گزارش تابناک؛ ونزوئلا با حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفت در رتبه اول قرار دارد. با این حال، تبدیل این منبع عظیم به قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دشوار بوده است، زیرا تحریم‌های مداوم ایالات متحده و توقیف اخیر محموله‌های نفتی ونزوئلا در دولت ترامپ همچنان توانایی دولت مادورو را برای صادرات نفت خام و کسب درآمد کامل از ذخایر خود محدود می‌کند.

عربستان سعودی با ۲۶۷ میلیارد بشکه پس از این کشور آمریکای جنوبی قرار دارد. ایران، کانادا و عراق پنج کشور برتر را تشکیل می‌دهند.