ده کشور نفتی دنیا با بیشترین ذخایر
این پنج کشور بر ذخایر نفت جهان تسلط دارند؛ ونزوئلا، عربستان سعودی، ایران، کانادا و عراق.
به گزارش تابناک؛ ونزوئلا با حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفت در رتبه اول قرار دارد. با این حال، تبدیل این منبع عظیم به قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دشوار بوده است، زیرا تحریمهای مداوم ایالات متحده و توقیف اخیر محمولههای نفتی ونزوئلا در دولت ترامپ همچنان توانایی دولت مادورو را برای صادرات نفت خام و کسب درآمد کامل از ذخایر خود محدود میکند.
عربستان سعودی با ۲۶۷ میلیارد بشکه پس از این کشور آمریکای جنوبی قرار دارد. ایران، کانادا و عراق پنج کشور برتر را تشکیل میدهند.
سومین کشور نفت خیز دنیا هستیم
اما در فقر زندگی میکنیم
ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
با عربستان كه دوستن بعدش ميان سراغمون يا خدا
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
کشور نروژ با داشتن ذخایر کم نفتی ، دلارهای حاصل از صادرات نفت را به تأسیس و تجهیز صنایع زیر بنایی تخصیص داد و حالا درآمد پایدار ارزی حاصل از محصولات صنعتی اش از درآمد نفتی اش بیشتر است
زیرا مسولان دلسوز و عادل دارد
ناشناس| |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
