دو شرکت دانمارکی و نروژی علیه دستورات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر متوقف ساختن آنها در دادگاه اقامه دعوی کردند.

شبکه خبری «ان اچ کی» ژاپن با انتشار این خبر افزود: شرکت های «اورستد» (Orsted) دانمارک و « اکوینور » (Equinor) نروژ، دو غول در عرصه انرژی بادی از دادگاهی در ایالات متحده درخواست صدور حکم مقدماتی علیه دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر توقف پروژه‌هایشان در خاک آمریکا را کردند.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ دولت ترامپ اواخر ماه گذشته میلادی با اشاره به مخاطرات امنیت ملی، توقف اجاره پنج پروژه بادی فراساحلی در دست ساخت (توسط این دو شرکت اسکاندیناوی) در خاک ایالات متحده را اعلام کرد؛ پروژه هایی که مجوزهای آنها را دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری پیش از ترامپ صادر کرده بود.

بنابراین گزارش، شرکت‌ اورستد غول انرژی دانمارکی، از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک به نام «روولوشن ویند» (Revolution Wind) در حال ساخت تاسیسات بادی فراساحلی در سواحل شرقی آمریکاست.

اورستد در مورد این دعوی اعلام کرد که حدود ۸۷ درصد از پروژه های در دست ساخت این شرکت دراین بخش از خاک آمریکا تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است تا در سال جدید میلادی به بیش از ۳۵۰ هزار خانوار برق‌رسانی کند.

ترامپ ۵ پروژه ساخت توربین های بادی در خاک آمریکا توسط دو شرکت اسکاندیناوی که دستور ساخت آنها در دولت جو بایدن داده شده بود را متوقف کرد

دولت ترامپ جهت مختل کردن فعالیت این شرکت دانمارکی مدعی شده است که حرکت پره‌های عظیم توربین‌های بادی این شرکت باعث تداخل در امواج راداری می‌شود، اما شرکت «روولوشن ویند» می‌گوید که پس از بررسی‌های گسترده، تمام مجوزهای فدرال و ایالتی مورد نیاز را از مدت‌ها پیش در سال ۲۰۲۳ دریافت کرده است.

اکوینور، شرکت غول انرژی نروژی نیز پروژه «امپایر ویند» (Empire Wind) را از طریق شرکت زیرمجموعه آمریکایی خود اجرا کرده و در حین رسیدگی به دعاوی خود علیه دستورات ترامپ مبنی بر توقف این پروژه ها ، به دنبال صدور حکم اولیه برای ادامه اجرای پروژه است.

مقررات سختگیرانه ترامپ در مورد پروژه‌های بادی فراساحلی، در تقابل با سیاست‌های انرژی و تغییرات اقلیمی دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیش از او قرار دارند.