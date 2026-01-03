صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۲ شرکت اروپایی ترامپ را به دادگاه می‌کشانند

دو شرکت دانمارکی و نروژی علیه دستورات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر متوقف ساختن آنها در دادگاه اقامه دعوی کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۵۳
| |
1585 بازدید
۲ شرکت اروپایی ترامپ را به دادگاه می‌کشانند

شبکه خبری «ان اچ کی» ژاپن با انتشار این خبر افزود: شرکت های «اورستد» (Orsted) دانمارک و « اکوینور » (Equinor) نروژ، دو غول در عرصه انرژی بادی از دادگاهی در ایالات متحده درخواست صدور حکم مقدماتی علیه دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر توقف پروژه‌هایشان در خاک آمریکا را کردند.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ دولت ترامپ اواخر ماه گذشته میلادی با اشاره به مخاطرات امنیت ملی، توقف اجاره پنج پروژه بادی فراساحلی در دست ساخت (توسط این دو شرکت اسکاندیناوی) در خاک ایالات متحده را اعلام کرد؛ پروژه هایی که مجوزهای آنها را دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری پیش از ترامپ صادر کرده بود.

بنابراین گزارش، شرکت‌ اورستد غول انرژی دانمارکی، از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک به نام «روولوشن ویند» (Revolution Wind) در حال ساخت تاسیسات بادی فراساحلی در سواحل شرقی آمریکاست.

اورستد در مورد این دعوی اعلام کرد که حدود ۸۷ درصد از پروژه های در دست ساخت این شرکت دراین بخش از خاک آمریکا تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است تا در سال جدید میلادی به بیش از ۳۵۰ هزار خانوار برق‌رسانی کند.

 ترامپ ۵ پروژه ساخت توربین های بادی در خاک آمریکا توسط دو شرکت اسکاندیناوی که دستور ساخت آنها در دولت جو بایدن داده شده بود را متوقف کرد

دولت ترامپ جهت مختل کردن فعالیت این شرکت دانمارکی مدعی شده است که حرکت پره‌های عظیم توربین‌های بادی این شرکت باعث تداخل در امواج راداری می‌شود، اما شرکت «روولوشن ویند» می‌گوید که پس از بررسی‌های گسترده، تمام مجوزهای فدرال و ایالتی مورد نیاز را از مدت‌ها پیش در سال ۲۰۲۳ دریافت کرده است.

اکوینور، شرکت غول انرژی نروژی نیز پروژه «امپایر ویند» (Empire Wind) را از طریق شرکت زیرمجموعه آمریکایی خود اجرا کرده و در حین رسیدگی به دعاوی خود علیه دستورات ترامپ مبنی بر توقف این پروژه ها ، به دنبال صدور حکم اولیه برای ادامه اجرای پروژه است.

مقررات سختگیرانه ترامپ در مورد پروژه‌های بادی فراساحلی، در تقابل با سیاست‌های انرژی و تغییرات اقلیمی دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیش از او قرار دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ دادگاه آمریکا تهدید تعرفه های ترامپ دستور ترامپ خبر فوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت کودک ایرانی در امریکا
ترامپ بریکس را تهدید کرد
ترامپ به دادگاه فراخوانده شد
عقب نشینی ترامپ از سیاست تعرفه ای خود
دستور ترامپ برای تشدید کنترل ورود مسافران به آمریکا
توسعه هسته‌ای آمریکا با دستور جدید ترامپ
ترامپ: قاضی از من متنفر است!
واکنش شدیداللحن چین به تهدیدهای ترامپ
واکنش قاطع چین به تهدید ترامپ
تهدید دوباره ترامپ علیه بریکس
ترامپ ممنوعیت سفر از ۱۲ کشور را صادر کرد
مجری نزدیک به ترامپ: درگیری با ایران خودکشی است
ترامپ: آمریکا به سمت جهنم می‌رود
«ترامپ» رسما علیه حکم قاضی شکایت کرد
کاریکاتور/ دادگاه ترامپ و فضاحت یک جنایتکار
اگر ترامپ مجرم شناخته شود، چه خواهد شد؟
ترامپ ۲ میلیون دلار جریمه مالی شد
تعرفه‌های ترامپ چه زمانی اثر خود را نشان خواهند داد؟
ترامپ: بر اکثر کشورها تعرفه وضع می‌کنیم
ترامپ: من بی‌گناهم
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f4z
tabnak.ir/005f4z