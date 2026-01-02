تحریمهای تازه آمریکا در خاورمیانه
وزارت خزانهداری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تعدادی از شرکتهای مستقر در امارات متحده عربی به دلیل ارتباط با شبکههای تامین مالی و تسلیح حوثیها (انصارالله) در یمن، در فهرست تروریسم قرار گرفتند.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، شرکت «Arkan Mars Petroleum Companies» که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد و در زمینه تجارت نفت و مواد نفتی فعالیت میکند، به دلیل ارتباط با شبکه «محمد السنیدار» و تامین مالی عملیات حوثیها(انصارالله)، مشمول این تحریمها شده است.
همچنین شرکت «ONX Trading FZE» که در زمینه تجارت و تامین عمومی فعالیت دارد، به دلیل ارتباط با شبکه «سعید الجمل» و حمایت مالی از حوثیها (انصارالله) در این فهرست قرار گرفت.
در ادامه، وزارت خزانهداری آمریکا نام شرکت «Fornacis Energy Trading Co. L.L.C» را نیز به دلیل ارتباط با ایران و شرکت «Barco Ship Management Inc» با فعالیت جهانی در حوزه مدیریت کشتیها، در فهرست تروریسم قرار داد.
به گزارش شبکه سومریه نیوز، این اقدام بخشی از سیاستهای واشنگتن برای محدود کردن منابع مالی و لجستیکی گروههای مسلح در منطقه، بهویژه حوثیها (انصارالله) عنوان شده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا در شهریور ۱۴۰۴ نیز در راستای سیاست فشار حداکثری علیه گروههای مقاومت در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) ۳۲ فرد و نهاد و همچنین چهار کشتی مرتبط با انصارالله یمن را تحریم کرده بود که افراد و شرکتهای تحریمشده در یمن، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن ۱۴۰۲) اعلام کرده بود که تحریمهایی که ایالات متحده آمریکا به دلیل حملات انصارالله یمن به کشتیهای تجاری در دریای سرخ علیه این گروه اعمال کرده است، از امروز وارد مرحله اجرایی شد و وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد.
دولت «جو بایدن» رئیسجمهوری سابق آمریکا در سال ۲۰۲۱ و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود.