صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

مردم ترکیه در اولین روز سال جدید میلادی تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از ملت جنگ زده و محاصره شده غزه برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۰۰
| |
1085 بازدید

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

ده‌ها هزار نفر از مردم استانبول در نخستین روز سال ۲۰۲۶ در راهپیمایی گسترده‌ای برای اعلام حمایت و همبستگی با مردم غزه در استانبول به خیابان‌ها ریختند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این راهپیمایی در پل گالاتای استانبول با مشارکت و حضور حدود ۴۰۰ سازمان مردم نهاد با شعار «سکوت نخواهیم کرد؛ بدون هراس این ظلم را فریاد خواهیم زد؛ فلسطین را فراموش نخواهیم کرد» آغاز شد.

شهروندان ترکیه برای شرکت در این تجمع حتی پیش از نماز صبح و با وجود سرمای شدید هوا، در مساجد آیا صوفیه کبیر، سلطان احمد، فاتح، سلیمانیه و امین اونو گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان از ساعات اولیه صبح به سمت پل گالاتا حرکت کرده و به دیگر شرکت‌کنندگان در این مراسم پیوستند. تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای برپایی این مراسم در منطقه اتخاذ شده بود.

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

 

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه

 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تجمع سال نو ترکیه فلسطین غزه حمایت از غزه ترک راهپیمایی سال 2026
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار فدوی: برمبنای تکلیف عمل می‌کنیم
انتقاد ترکیه و قطر از اقدامات اسرائیل
خیزش اصفهانی‌ها در حمایت از غزه
اجتماع حمایت از مقاومت و مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی
تجمع در میدان فلسطین برای حمایت از مردم غزه
تجمع کادر درمان کشور در حمایت از مردم غزه
رژه ۳۰۰۰ فروندی شناور‌های سپاه
گردهمایی حامیان مردم فلسطین در ژنو برگزار شد
دستگیری در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن
هنیه: آمریکا به اعتراضات ملت خود درباره غزه گوش دهد
اعتراض شدید اردوغان به غربی‌ها درباره فلسطین
تجمع پرستاران و پزشکان شیراز در حمایت از مردم غزه
اخراج دو کارمند مایکروسافت پس از همبستگی با مردم غزه
کادر بیمارستان‌های کشور ساعت ۱۱ امروز تجمع می‌کنند
حمایت گروه ۲۰ بر لزوم آتش‌بس در غزه و لبنان
ترکیه‌: غزه با وخیم‌ترین فاجعه بشری مواجه است
تجمع اعتراضی مراکشی‌ها در حمایت از غزه
تجمع در میدان امام حسین(ع) در حمایت از فلسطین
تجمع حامیان فلسطین در شیکاگو آمریکا
تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درحمایت از فلسطین
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2W
tabnak.ir/005f2W