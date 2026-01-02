استقبال از سال نو در استانبول با تجمع حامیان غزه
مردم ترکیه در اولین روز سال جدید میلادی تظاهرات گستردهای را در حمایت از ملت جنگ زده و محاصره شده غزه برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۰۰| |
1085 بازدید
دهها هزار نفر از مردم استانبول در نخستین روز سال ۲۰۲۶ در راهپیمایی گستردهای برای اعلام حمایت و همبستگی با مردم غزه در استانبول به خیابانها ریختند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این راهپیمایی در پل گالاتای استانبول با مشارکت و حضور حدود ۴۰۰ سازمان مردم نهاد با شعار «سکوت نخواهیم کرد؛ بدون هراس این ظلم را فریاد خواهیم زد؛ فلسطین را فراموش نخواهیم کرد» آغاز شد.
شهروندان ترکیه برای شرکت در این تجمع حتی پیش از نماز صبح و با وجود سرمای شدید هوا، در مساجد آیا صوفیه کبیر، سلطان احمد، فاتح، سلیمانیه و امین اونو گرد هم آمدند.
شرکتکنندگان از ساعات اولیه صبح به سمت پل گالاتا حرکت کرده و به دیگر شرکتکنندگان در این مراسم پیوستند. تدابیر امنیتی گستردهای برای برپایی این مراسم در منطقه اتخاذ شده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟