صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بهترین نوشیدنی برای افرادی که صبحانه نمی‌خورند

قهوه پروتئینی یا پروفی، ترکیبی از قهوه با یک منبع پروتئین مانند پودر یا شیر است. این نوشیدنی برای افرادی که صبحانه را حذف می‌کنند مناسب است.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۷۱
| |
8645 بازدید
بهترین نوشیدنی برای افرادی که صبحانه نمی‌خورند

ترکیب قهوه با پروتئین به یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار حوزه سلامت در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده و توجه بسیاری از افرادی را که به‌ دنبال کسب انرژی بیشتر و احساس سیری طولانی‌تر هستند، جلب کرده است هرچند کارشناسان تغذیه می‌گویند این ترکیب، مزایا و ملاحظات خاص خود را دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «یاهو هلث» در مقاله‌ای در این زمینه نوشت: قهوه پروتئینی یا پروفی، ترکیبی از قهوه با یک منبع پروتئین مانند پودر یا شیر است. این نوشیدنی برای افرادی که صبحانه را حذف می‌کنند یا پس از تمرین به انرژی و مواد مغذی نیاز دارند، گزینه‌ای سریع و کاربردی برای افزایش پروتئین دریافتی و کاهش زمان آماده‌سازی است.

برای علاقه‌مندان به ورزش، این ترکیب منبعی مناسب برای بازیابی عضلات پس از تمرین صبحگاهی محسوب می‌شود. پروتئین موجب احساس سیری می‌شود و از گرسنگی زودهنگام جلوگیری می‌کند. به گفته «مارتا رادلوف»، متخصص تغذیه، افزودن کمی پروتئین به قهوه می‌تواند روز را با تعادل بیشتری آغاز کند هرچند نباید جایگزین صبحانه کامل شود.

قهوه پروتئینی اگر به‌درستی تهیه شود، می‌تواند بخشی مفید از برنامه غذایی باشد. هر وعده ممکن است بین ۱۰ تا ۳۰ گرم پروتئین داشته باشد که معادل دو تا سه عدد تخم‌مرغ است. پروتئین در ترمیم عضلات و کنترل اشتها موثر است و کافئین نیز می‌تواند تمرکز و انرژی را افزایش دهد.

با این حال، انتخاب مواد اولیه اهمیت زیادی دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند از پودرهایی با حداقل ۱۵ گرم پروتئین و بدون قند یا شیرین‌کننده مصنوعی استفاده شود. افرادی که به کافئین یا پروتئین‌های خاص حساسیت دارند، بهتر است از نوع گیاهی یا دز پایین‌تر استفاده کنند.

اما قهوه پروتئینی معجزه‌گر نیست و نباید جایگزین غذای کامل شود. به گفته رادلوف، پودر پروتئین باید مکمل باشد نه منبع اصلی تغذیه. برخی افراد ممکن است پس از مصرف، دچار نفخ یا ناراحتی گوارشی شوند به‌ویژه اگر قهوه حاوی پروتئین بالا را با معده خالی مصرف کنند.

برای تهیه پروفی سرد، قهوه را دم کنید و پس از اینکه خنک شد با پودر پروتئین، شیر یا شیرین‌کننده مخلوط کنید. برای پروفی گرم، ابتدا پودر را با کمی مایع هم‌دما با اتاق ترکیب کنید تا خمیر شود، سپس قهوه داغ را آرام‌آرام اضافه کنید. استفاده از مخلوط‌ کن به بافت نرم‌تر کمک می‌کند.

برخی برندهای قهوه در آمریکا اخیرا نوشیدنی‌های جدیدی حاوی پودر «پروتئین وی» عرضه کرده است. هرچند برخی از آن‌ها حاوی ۲۹ گرم پروتئین‌ هستند اما ممکن است تا ۱۹ گرم قند افزوده نیز داشته باشند. با انتخاب نمونه‌های کم‌قند یا استفاده از شیره بدون قند می‌توان کالری را کاهش داد. این شیره‌ها معمولا شیرین‌کننده مصنوعی «سوکرالوز» دارند که برخی افراد از طعم آن خوششان نمی‌آید و اثر آن بر سلامت روده هنوز محل بررسی است.

در کل، تقریبا هر نوع پودر پروتئینی را می‌توان به قهوه افزود اما نوع «وی» و کلاژن، راحت‌تر حل می‌شوند و انواع گیاهی معمولا به مخلوط‌ کن نیاز دارند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صبحانه نوشیدنی رژیم غذایی قهوه پروتئین پروتئین وی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اشتباهات در وعده صبحانه
ده نکته برای کمک به ترک سیگار
عوارض مصرف زیاد پنیر
صبحانه‌ای برای درمان کبد چرب
پروتئین گیاهی بهتر است یا حیوانی؟
اگر صبحانه نخورید چه اتفاقی می‌افتد؟
فیلم یک وعده صبحانه هادی چوپان مستر المپیا
برای صبحانه چه بخوریم و چه نخوریم؟
به این دلایل قهوه را در ناشتا میل نکنید
هشدار وزارت بهداشت درباره یک رژیم غذایی به مادران
۱۶ اشتباه رایج هنگام خوردن صبحانه
وقتی رژیم‌های پروتئینی بلای جانمان می‌شوند
بهترین صبحانه‌ها برای مردان کدامند؟
به این دلیل مهم تخم‌مرغ را همراه با قهوه یا چای نخورید
صبحانه مفصل در کاهش وزن تاثیری ندارد
صبحانه‌ای که در عرض یک ماه لاغرتان می‌کند
خوردن این خوراکی‌ها در صبحانه ممنوع!
منابع غنی پروتئین در سبزیجات
خوراکی‌هایی که برای بهبود یافتگان کرونا معجزه می‌کند
این مواد غذایی سرحالتان می‌کند!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۲ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۶ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005eyp
tabnak.ir/005eyp