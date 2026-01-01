ترکیب قهوه با پروتئین به یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار حوزه سلامت در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده و توجه بسیاری از افرادی را که به‌ دنبال کسب انرژی بیشتر و احساس سیری طولانی‌تر هستند، جلب کرده است هرچند کارشناسان تغذیه می‌گویند این ترکیب، مزایا و ملاحظات خاص خود را دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «یاهو هلث» در مقاله‌ای در این زمینه نوشت: قهوه پروتئینی یا پروفی، ترکیبی از قهوه با یک منبع پروتئین مانند پودر یا شیر است. این نوشیدنی برای افرادی که صبحانه را حذف می‌کنند یا پس از تمرین به انرژی و مواد مغذی نیاز دارند، گزینه‌ای سریع و کاربردی برای افزایش پروتئین دریافتی و کاهش زمان آماده‌سازی است.

برای علاقه‌مندان به ورزش، این ترکیب منبعی مناسب برای بازیابی عضلات پس از تمرین صبحگاهی محسوب می‌شود. پروتئین موجب احساس سیری می‌شود و از گرسنگی زودهنگام جلوگیری می‌کند. به گفته «مارتا رادلوف»، متخصص تغذیه، افزودن کمی پروتئین به قهوه می‌تواند روز را با تعادل بیشتری آغاز کند هرچند نباید جایگزین صبحانه کامل شود.

قهوه پروتئینی اگر به‌درستی تهیه شود، می‌تواند بخشی مفید از برنامه غذایی باشد. هر وعده ممکن است بین ۱۰ تا ۳۰ گرم پروتئین داشته باشد که معادل دو تا سه عدد تخم‌مرغ است. پروتئین در ترمیم عضلات و کنترل اشتها موثر است و کافئین نیز می‌تواند تمرکز و انرژی را افزایش دهد.

با این حال، انتخاب مواد اولیه اهمیت زیادی دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند از پودرهایی با حداقل ۱۵ گرم پروتئین و بدون قند یا شیرین‌کننده مصنوعی استفاده شود. افرادی که به کافئین یا پروتئین‌های خاص حساسیت دارند، بهتر است از نوع گیاهی یا دز پایین‌تر استفاده کنند.

اما قهوه پروتئینی معجزه‌گر نیست و نباید جایگزین غذای کامل شود. به گفته رادلوف، پودر پروتئین باید مکمل باشد نه منبع اصلی تغذیه. برخی افراد ممکن است پس از مصرف، دچار نفخ یا ناراحتی گوارشی شوند به‌ویژه اگر قهوه حاوی پروتئین بالا را با معده خالی مصرف کنند.

برای تهیه پروفی سرد، قهوه را دم کنید و پس از اینکه خنک شد با پودر پروتئین، شیر یا شیرین‌کننده مخلوط کنید. برای پروفی گرم، ابتدا پودر را با کمی مایع هم‌دما با اتاق ترکیب کنید تا خمیر شود، سپس قهوه داغ را آرام‌آرام اضافه کنید. استفاده از مخلوط‌ کن به بافت نرم‌تر کمک می‌کند.

برخی برندهای قهوه در آمریکا اخیرا نوشیدنی‌های جدیدی حاوی پودر «پروتئین وی» عرضه کرده است. هرچند برخی از آن‌ها حاوی ۲۹ گرم پروتئین‌ هستند اما ممکن است تا ۱۹ گرم قند افزوده نیز داشته باشند. با انتخاب نمونه‌های کم‌قند یا استفاده از شیره بدون قند می‌توان کالری را کاهش داد. این شیره‌ها معمولا شیرین‌کننده مصنوعی «سوکرالوز» دارند که برخی افراد از طعم آن خوششان نمی‌آید و اثر آن بر سلامت روده هنوز محل بررسی است.

در کل، تقریبا هر نوع پودر پروتئینی را می‌توان به قهوه افزود اما نوع «وی» و کلاژن، راحت‌تر حل می‌شوند و انواع گیاهی معمولا به مخلوط‌ کن نیاز دارند.