آیا مجلس یکشنبه تعطیل است؟!

نایب رئیس مجلس گفت: کار نمایندگی تعطیلی ندارد و کمیسیون تلفیق به طور سه شفیت تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات علنی نیز هفته آینده دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود.
آیا مجلس یکشنبه تعطیل است؟!

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی از اخبار درباره تعطیلی مجلس گفت: هم مجلس برقرار است و هم تلفیق به صورت سه شیفته تشکیل جلسه می‌دهد و اینکه در اخبار گفته شده است مجلس یکشنبه تعطیل است صحیح نیست.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: سنگین‌ترین زمان کار نمایندگان زمانی است نمایندگان در حوزه انتخابیه حضور دارند و وظیفه خود می‌دانند که از ساعات ابتدایی صبح تا پایان شب در بین مردم حضور پیدا کنند.

نایب رئیس مجلس افزود: کار نمایندگان از ۷ صبح تا ۱۲ شب ادامه دارد و به خاطر اینکه وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه پیش برود، هیأت رئیسه تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم به جای برگزاری جلسه در روز یکشنبه، دوشنبه جلسه علنی برگزار شود و سه شنبه و چهارشنبه نیز مجلس جلسه علنی خواهد داشت و کمیسیون تلفیق نیز به طور سه شیفت تشکیل جلسه می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه در فضای مجازی اینگونه منعکس شده است که یکشنبه مجلس تعطیل است، صحیح نیست، چرا که ما تعطیلی نداریم. نمایندگان یا در مجلس حضور دارند یا در کمیسیون یا در حوزه‌های انتخابیه پیگیر امورات هستند و طبق قانون باید سه هفته در تهران و در مجلس حضور پیدا کنند و یک هفته در حوزه انتخابیه بین مردم شهر و روستا و موکلین خود باشند، بنابراین انتظار دارم برخی مطالب را که خبرنگاران منعکس می‌کنند، انصاف را در آن رعایت کنند.
 

ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
17
پاسخ
مجلس همیشه تعطیل هست
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
15
پاسخ
مثلا چه خدمتی به مردم میکنه مجلس؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
7
پاسخ
کشور همیشه تعطیل مجلس میخواهد چکار
