اسماعیل بقائی به مستندسازی شبکه تلوزیونی سی‌ان‌ان درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به ویدئوی منتشره توسط شبکه تلوزیونی سی‌ان‌ان درباره ادعاهای تکراری نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی راجع به برنامه هسته‌ای ایران از سال 1996 تاکنون، نوشت: این یعنی اعتیاد به بیماری دروغ‌‌گویی دائمی.

وی افزود: شبکه تلوزیونی سی‌ان‌ان سه دهه از دروغ‌پردازی‌های مداوم نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران را گردآوری کرده است؛ از سال 1996 او مدام این دروغ را تکرار کرده است که ایران خیلی نزدیک به تولید بمب هسته‌ای است.