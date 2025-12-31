قالیباف: حاج قاسم در دل تهدیدها فرصت می دید
محمدباقرقالیباف، در جلسه علنی امروز چهارشنبه(۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر، گفت: یاد و خاطره قهرمان مبارزه با تروریسم و محبوب قلب مستضعفان جهان، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یار دیرینه او شهید ابومهدی المهندس را در آستانه سالروز شهادت ایشان گرامی میداریم.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: شهادتی که نه تنها پایان زندگی پربار او نبود بلکه آغاز یک جنبش عظیمتر برای گسترش منطق مقاومت در سراسر جهان شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که ایده مقاومت در دل مردم جهان زنده است، تا زمانی که در تمام نقاط دنیا برای رهایی فلسطین راهپیمایی برگزار میشود و تا زمانی که رژیم صهیونیستی روز به روز در میان جوانان جهان، منفورتر میشود و ایده مقاومت در برابر زورگویان مستکبرین در دل جوانان منطقه شعله ور است، مکتب حاج قاسم زنده و درس آموز است.
قالیباف یادآور شد: شهادت حاج قاسم به دست جنایتکاران بزدل آمریکایی ثابت کرد که خون شهید، بذر مقاومت میکارد. امروز میراث حاج قاسم در میان جوانان ما زنده است و راه او، راه پیروزی بر استکبار را روشن میکند.
وی گفت: شهید سلیمانی که در دوران دفاع مقدس، تا جبهههای مقاومت در غرب آسیا، با هوشمندی و فداکاری توطئههای استکبار جهانی را نقش بر آب کرد، نشان داد که یک انسان مومن چگونه میتواند با ایمان عمیق و عمل صالح و اعتقاد واقعی به قدرت مردم، مرزهای جغرافیایی را درنوردد و به یاری مظلومان بشتابد.
شهید سلیمانی در سختترین شرایط ترس و انفعال، شجاعت و ابتکارعمل نشان میداد
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره درخشانترین ویژگی حاج قاسم، گفت: ویژگی که سبب شد او را متمایز کند و به او ظرفیت عظیم برای خدمت به مردم ایران و انقلاب اسلامی داد، این بود، که شهید سلیمانی در دل تهدیدها، فرصت میدید و در تاریکترین لحظات که همه عقب مینشستند، او جلو میرفت، در سختترین شرایط که ترس و انفعال بر همه حاکم میشد، او از خود شجاعت و ابتکار عمل نشان میداد.
قالیباف با بیان اینکه حاج قاسم مرد سختترین لحظات بود، تصریح کرد: او در هر بنبستی راهی میگشود و دیگران را با خود همراه میکرد. شهید سلیمانی به ما آموخت که مقاومت نه تنها یک استراتژی، بلکه یک فرهنگ و ایمان است که پیروزی را تضمین میکند.
وی گفت: شهید سلیمانی بارها از خدا خواسته بود که توفیق یابد، عمر خود را فدای ملت ایران کند و با شهادتش ثبات قدم و صداقت خود را برای خدمت به این ملت اثبات کند و عاقبت به خواسته خود رسید.
حل مشکلات معیشتی در اولویت است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داغ شهید سلیمانی هر روز تازه تر میشود، گفت: اما مکتب او زنده و بالنده است و اگر می واهیم روش و منش حاج قاسم را ادامه دهیم، باید خود را فدای ملت آگاه ایران و آرمان های انقلاب اسلامی کنیم.
قالیباف گفت: باید حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهیم، باید در دل سخترین لحظات، فرصتهایی برای خدمت به مردم و این کشور پیدا کنیم. باید امرملی را بر منافع شخصی و جناحی، مقدم بداریم، باید ایران را بر حزب، گروه و فرقه خود، اولویت بخشیم.