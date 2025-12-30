میلی صفحه خبر لوگو بالا
همزمان با مذاکرات سران آمریکا و رژیم صهیونیستی که تهدید ایران ترجیع بند اظهارات آن ها بود دولت و مجلس در یک رفت و برگشت سریع سعی در رفع مشکلات بودجه سال آینده کردند؛ مشکلاتی که باعث رد کلیات آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس شده بود.
به گزارش نیمروز، دیروز همزمان با مذاکرات نتانیاهو و ترامپ در ایران اعتراضاتی شکل گرفته بود که بعید نیست توسط هسته های نفوذی رژیم صهیونیستی کلید خورده باشد چرا که در جریان حمله رژیم به ایران آن ها انتظار اغتشاش و ناآرامی را داشتند که محقق نشد.

از طرفی ناظران بر این باور بودند که رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی در دور نخست جنگ تلاش خواهد کرد حمله دوم خود را زمانی عملیاتی کند که در ایران اعتراضاتی شکل گرفته باشد اتفاقی که در روزهای اخیر رقم خورده و برهمین اساس نسبت دادن جرقه این اعتراضات به سرویس جاسوسی موساد دور از ذهن نیست هر چند که مطالبات مردم در رابطه با تورم و گرانی قابل اهمیت است و رسیدگی به آن ضرورت دارد.

با این حال در ایران برخی جریانات تندرو تعامل دولت و مجلس برای رفع برخی دغدغه های اقتصادی مردم و اصناف را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند به گونه ای که به نظر می رسد از رفع شدن دلایل برخی از اعتراضات عصبانی شده اند .

در شرایط کنونی کشور که سایه جنگ بیش از همیشه بر سر کشور قرار گرفته به نظر می رسد دولت و مجلس می بایست در یک چارچوب هماهنگ نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور اقدام کنند تا بهانه ای به دست پر طمع رژیم صهیونیستی ندهند چرا که تجربه نشان داده مردم ایران ریشه اصلی شرایط اقتصادی کشور یعنی تلاش آمریکا و اسرائیل را می شناسند اما ناکارآمدی مسئولان در حل این مشکلات می تواند بر آتش گر گرفته توسط عوامل رژیم صهیونیستی که مردم مستاصل از گرانی هم ممکن است دور آن جمع شوند بدمد.

