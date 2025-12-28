میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طرح تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی تصویب شد

با موافقت نمایندگان مجلس طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی تصویب شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۰۳
| |
1070 بازدید
طرح تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی، با اجرای آزمایشی این طرح به مدت ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن آن با ۲۰۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و دارای ۲۷ ماده می‌باشد.

در مصوبه مجلس آمده است: مدت زمان آزمایشی قانون فوق مشتمل بر ۲۷ ماده در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۴ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. 

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن جلسه مورخه ۱۱/۸/۱۴۰۴ تصویب شد. گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی برای تصویب مدت اجرایی آزمایشی تقدیم شورای اسلامی می‌گردد.

حاجی پور ادامه داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این پیشنهاد در کمیسیون رسیدگی شد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی همه حضور داشتند و متن مشاهده شده در ۲۷ ماده در کمیسیون تصویب شد و با مدت اجرایی آزمایشی ۵ ساله موافقت گردید و بنابراین این مواد تقدیم هیئت مجلس شورای اسلامی شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس شورای اسلامی بودجه لایحه بودجه تصویب شرایط جنگی شرایط بحرانی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: هرگز مردم از من دروغ نخواهند شنید
تصویب کلیات لایحه بودجه 1404 در کمیسیون برنامه مجلس
بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار مجلس
رئیس جمهور: هرگونه اصلاح اقتصادی با وفاق تحقق خواهد یافت/ اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۴ واقعی است
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی
دهمین جلسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه آغاز شد
گزارش تصویری: تقدیم لایحه بودجه 1404 به مجلس
تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس
بودجه ۱۴۰۱ از پس کنترل تورم برمی‌آید؟
تصویب لایحه اصلاحیه بودجه ۹۹ شهرداری تهران
«دور تند» بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق
۲ فاکتور تولیدی که در لایحه بودجه دیده نشد
وقتی دولت زرنگی می کند و مجلس جاخالی می دهد!
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات می‌دهند/ فعالیت‌های هنری معاف از مالیات شد
جزییات دخل و خرج دولت در سال آینده
اصلاح ساختار بودجه ۹۹ زیر ذره بین شورای عالی هماهنگی اقتصادی/ تنها یکی از جزئیات تعیین تکلیف شده است
روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس
بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تا ۱۵ اسفند تصویب می شود
انتشار اوراق در بودجه سال آینده
آخرین خبر از روند تصویب بودجه ۹۸
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005emR
tabnak.ir/005emR