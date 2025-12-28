شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست دولت سومالی، نشستی اضطراری برای بررسی اقدام رژیم صهیونیستی در به‌ رسمیت شناختن «سومالی‌لند» برگزار می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی اقدام رژیم صهیونیستی در به‌ رسمیت شناختن منطقه سومالی‌لند، نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این نشست به درخواست دولت سومالی و قرار است روز دوشنبه، ساعت سه بعدازظهر به وقت نیویورک برگزار شود.

بر اساس این گزارش، سومالی از ماه ژانویه آینده ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده خواهد داشت.

در همین حال، دنی دانون، نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در واکنش به این تحولات مدعی شد: «اسرائیل با مسئولیت‌پذیری و خردمندی عمل خواهد کرد و از گفت‌وگوهای سیاسی که به چالش کشیدن تصمیم‌های حاکمیتی منجر شود، فرار نخواهد کرد. ما به همکاری با هر طرفی که به ثبات منطقه کمک کند، ادامه می‌دهیم.»

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که رژیم صهیونیستی و مقامات محلی سومالی‌لند از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن متقابل و برقراری روابط دیپلماتیک کامل خبر داده‌اند. این تصمیم بنا به اعلام دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «عبدالرحمن محمد عبدالله» رئیس منطقه سومالی‌لند، شامل تبادل سفیر و افتتاح سفارتخانه‌ها خواهد بود. همچنین مقامات سومالی‌لند اعلام کرده‌اند قصد دارند به «توافق‌های ابراهیم» بپیوندند.

در واکنش به این اقدام، «حسن شیخ محمود» رئیس‌جمهور سومالی شامگاه شنبه تصریح کرد که به رسمیت شناختن خصمانه بخشی از شمال سومالی از سوی نتانیاهو، نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و تمامیت ارضی این کشور را هدف قرار می‌دهد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز نسبت به این اقدام اسرائیل ابراز تردید کرده و گفته است که واشنگتن برای به‌ رسمیت شناختن سومالی‌لند به‌عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت، عجله‌ای ندارد. وی حتی با کم‌اهمیت جلوه دادن این تصمیم، در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی اظهار داشت: «آیا اصلاً کسی می‌داند سومالی‌لند چیست؟»

برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع و نگرانی‌های فزاینده نسبت به پیامدهای اقدام رژیم صهیونیستی بر ثبات سومالی، امنیت منطقه شاخ آفریقا و اصول حقوق بین‌الملل است.

پیش از این نیز سازمان همکاری اسلامی و ۲۱ کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای مشترک، اقدام رژیم صهیونیستی در به‌رسمیت شناختن «سومالی‌لند» را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. همچنین اتحادیه اروپا حمایت خود را از سومالی اعلام کرده است.