حمایت کیهان از سخنان عراقچی درباره تحریم

وزیر امور خارجه در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان گفته است؛ «هیچ فعال اقتصادی به من نگفت برو تحریم‌ها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. همه‌اش مشکلات داخلی است.»

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ آقای عراقچی اظهاراتی شبیه به این در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان هم داشته‌است.

از حق نگذریم، سخن بحق و دقیقی است. ایشان مشکل تحریم‌ها را نفی نمی‌کنند ولی با نگاهی دقیق تأکید می‌کنند که کم‌کاری و بی‌تحرکی و ترک فعل برخی مسئولان و نیز شماری از مفسدان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی هستند.

کیهان سپس پرسیده است چرا دولت و مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی با مسئولان ناکارآمد، مدیران زاویه‌دار، ترک فعل برخی از آنها و مخصوصاً مفسدان اقتصادی برخورد جدی نمی‌کنند؟

این روزنامه سپس پاسخ داده است: خوشبینانه‌ترین علت آن می‌تواند ساده‌انگاری باشد مثلاً فلان مفسد خودش را باعث رونق اقتصادی معرفی می‌کند یا فلان مدیر ناکارآمد را کارشناس برجسته تصور می‌کنند.