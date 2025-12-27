میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمایت کیهان از سخنان عراقچی درباره تحریم

وزیر امور خارجه در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان گفته است؛ «هیچ فعال اقتصادی به من نگفت برو تحریم‌ها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. همه‌اش مشکلات داخلی است.»
حمایت کیهان از سخنان عراقچی درباره تحریم

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ آقای عراقچی اظهاراتی شبیه به این در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان هم داشته‌است. 

از حق نگذریم، سخن بحق و دقیقی است. ایشان مشکل تحریم‌ها را نفی نمی‌کنند ولی با نگاهی دقیق تأکید می‌کنند که کم‌کاری و بی‌تحرکی و ترک فعل برخی مسئولان و نیز شماری از مفسدان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی هستند.

کیهان سپس پرسیده است چرا دولت و مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی با مسئولان ناکارآمد، مدیران زاویه‌دار، ترک فعل برخی از آنها و مخصوصاً مفسدان اقتصادی برخورد جدی نمی‌کنند؟

این روزنامه سپس پاسخ داده است: خوشبینانه‌ترین علت آن می‌تواند ساده‌انگاری باشد مثلاً فلان مفسد خودش را باعث رونق اقتصادی معرفی می‌کند یا  فلان مدیر ناکارآمد را کارشناس برجسته تصور می‌کنند.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
29
پاسخ
یه جای حرفاش اشتباه بود.باید می گفت ما مسئولین می تونیم با تحریم زندگی کنیم و ملت هم می تونند زنده بمونند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
18
پاسخ
تنها راه حل دادن حقوق کارگر به وزرا و مدیران نالایق میباشد.......
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مرسی
بختگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
13
پاسخ
یعنی مدیرت کیهان خیلی مسئولانه و دلسوزانه است که برای قوا برخورد با مسئولان ناکارآمد را پیشنهاد میدهد!! اینو بهش میگن یه فرار به جلوی توپ!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
باید گفت حالا که ریشه همه چیز در داخل است چرا حل نمی کنید؟
جم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
12
پاسخ
تجار و بازرگانان باید خوشحال باشند! جنس به ریال خریده رو به راحتی به دلار تبدیل میکنند و سود سرشاری میبرند و به کسی هم پاسخگو نیستند، براستی تحریم برای خیلی ها نعمته!
Reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
8
پاسخ
این داتشگاهها در این ۵۰ سال چه بیرون دادند که حداقل ۵۰ درصد اقتصاد را حل نکردند. حتی نمی دانند عوامل تورم زا کدامند فقط هر سال حقوق بازنشسته ها را کم تر از تورم نی دهند ومیگویند زیاد باشد تورم زا ست. البته بازنشسته های تامین اجتماعی تورم زاست ولی کشوری لشکری نه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اونایی که باید حل میکردند یا مهاجرت کردند یا مسئولیتی ندارند.سهمیه ایها فقط دارای مسئولیت هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
16
پاسخ
شریعتنداری و عراقی چقدر حقوق می گیرند و مزایا ؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
13
پاسخ
نشون میده فقط دکورشون فرق داره اصل یکی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
9
پاسخ
خوب چرا برخوردی نمی شود؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
10
پاسخ
در حدیثی به صراحت بیان می‌فرمایند که «کاد الفقر ان یکون کفراً»، نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. آقای شریعمتداری مغلطه می کنند آیا مسئولین مانند آحاد مردم زندگی می کنند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
4
پاسخ
بیچاره عراقچی!!!!!!!!!!!!!!!!
