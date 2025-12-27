حمایت کیهان از سخنان عراقچی درباره تحریم
وزیر امور خارجه در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان گفته است؛ «هیچ فعال اقتصادی به من نگفت برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. همهاش مشکلات داخلی است.»
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ آقای عراقچی اظهاراتی شبیه به این در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان هم داشتهاست.
از حق نگذریم، سخن بحق و دقیقی است. ایشان مشکل تحریمها را نفی نمیکنند ولی با نگاهی دقیق تأکید میکنند که کمکاری و بیتحرکی و ترک فعل برخی مسئولان و نیز شماری از مفسدان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی هستند.
کیهان سپس پرسیده است چرا دولت و مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی با مسئولان ناکارآمد، مدیران زاویهدار، ترک فعل برخی از آنها و مخصوصاً مفسدان اقتصادی برخورد جدی نمیکنند؟
این روزنامه سپس پاسخ داده است: خوشبینانهترین علت آن میتواند سادهانگاری باشد مثلاً فلان مفسد خودش را باعث رونق اقتصادی معرفی میکند یا فلان مدیر ناکارآمد را کارشناس برجسته تصور میکنند.
یه جای حرفاش اشتباه بود.باید می گفت ما مسئولین می تونیم با تحریم زندگی کنیم و ملت هم می تونند زنده بمونند.
تنها راه حل دادن حقوق کارگر به وزرا و مدیران نالایق میباشد.......
ناشناس| |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
یعنی مدیرت کیهان خیلی مسئولانه و دلسوزانه است که برای قوا برخورد با مسئولان ناکارآمد را پیشنهاد میدهد!! اینو بهش میگن یه فرار به جلوی توپ!!!
ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
تجار و بازرگانان باید خوشحال باشند! جنس به ریال خریده رو به راحتی به دلار تبدیل میکنند و سود سرشاری میبرند و به کسی هم پاسخگو نیستند، براستی تحریم برای خیلی ها نعمته!
این داتشگاهها در این ۵۰ سال چه بیرون دادند که حداقل ۵۰ درصد اقتصاد را حل نکردند. حتی نمی دانند عوامل تورم زا کدامند فقط هر سال حقوق بازنشسته ها را کم تر از تورم نی دهند ومیگویند زیاد باشد تورم زا ست. البته بازنشسته های تامین اجتماعی تورم زاست ولی کشوری لشکری نه.
ناشناس| |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
در حدیثی به صراحت بیان میفرمایند که «کاد الفقر ان یکون کفراً»، نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. آقای شریعمتداری مغلطه می کنند آیا مسئولین مانند آحاد مردم زندگی می کنند ؟
