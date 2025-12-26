میلی صفحه خبر لوگو بالا
افشای نقش پنهانی روسیه بین اسرائیل و سوریه!

یک منبع امنیتی آگاه به این رسانه‌ها گفت که با وجود میانجیگری روسیه، هنوز شکاف‌هایی در ارتباطات بین اسرائیل و سوریه وجود دارد، اما در هفته‌های اخیر پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
افشای نقش پنهانی روسیه بین اسرائیل و سوریه!

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، روسیه به صورت مخفیانه در حال میانجیگری بین این رژیم و سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی است.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع صهیونیست اعلام کردند که روسیه به صورت مخفیانه در حال میانجیگری بین اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی بین دو طرف است. این تلاش‌ها با آگاهی و رضایت دولت آمریکا انجام می‌شود.
 
بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند جمهوری آذربایجان در حال حاضر میزبان و رهبر نشست‌ها و مذاکراتی است که بین مقامات عالی‌رتبه دو طرف در باکو، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، روسیه به صورت مخفیانه در حال میانجیگری بین این رژیم و سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی است.
 
به گزارش ایسنا، منابع صهیونیست اعلام کردند که روسیه به صورت مخفیانه در حال میانجیگری بین اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی بین دو طرف است. این تلاش‌ها با آگاهی و رضایت دولت آمریکا انجام می‌شود.
 
بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند جمهوری آذربایجان در حال حاضر میزبان و رهبر نشست‌ها و مذاکراتی است که بین مقامات عالی‌رتبه دو طرف در باکو، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
سلام. ظاهرا سوریه از کنترل سازنده جولانی خارج شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
نیاز به روسیه نیست
احمد الشرع دستنشانده خود آمریکاست
پس بلد هستن که با هم هماهنگ باشند
