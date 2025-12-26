افشای نقش پنهانی روسیه بین اسرائیل و سوریه!
بر اساس گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی، روسیه به صورت مخفیانه در حال میانجیگری بین این رژیم و سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع صهیونیست اعلام کردند که روسیه به صورت مخفیانه در حال میانجیگری بین اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی بین دو طرف است. این تلاشها با آگاهی و رضایت دولت آمریکا انجام میشود.
بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند جمهوری آذربایجان در حال حاضر میزبان و رهبر نشستها و مذاکراتی است که بین مقامات عالیرتبه دو طرف در باکو، پایتخت این کشور، برگزار میشود.
