روسیه: دزدی دریایی در کارائیب پایان یابد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود افزود: روسیه تلاشهای ایالات متحده برای بیثبات کردن ونزوئلا را به شدت محکوم میکند و امیدوار است که عملگرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، اجازه دهد این موضوع از طریق ابزارهای قانونی حل شود.
وی اظهار داشت: امروز، ما به معنای واقعی کلمه شاهد هرج و مرج در دریای کارائیب هستیم، جایی که به نظر میرسد شیوههای فراموش شده تصرف غیرقانونی اموال دیگران، یعنی دزدی دریایی، حمله و راهزنی، دوباره احیا شدهاست.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: ما چنین پدیدههایی را به شدت محکوم میکنیم و برقراری ثبات، نظم و قانون را در حوزه دریایی خواستار هستیم.
وی افزود: مسکو به طور مداوم از کاهش تنش در وضعیت فعلی و حفظ اعتماد و پیشبینیپذیری حمایت میکند؛ در اینجا مهم است که از وقوع یک سناریوی مخرب جلوگیری شود.
این دیپلمات روس بار دیگر حمایت مسکو را از تلاشهای دولت نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا با هدف حفاظت از حاکمیت و منافع ملی و حفظ توسعه پایدار و امن این کشور اعلام کرد.
وی ادامه داد: در جلسه روز سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، تقویت حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و محاصره دریایی ونزوئلا بررسی شد و اکثریت قریب به اتفاق کشورها ماهیت یکجانبه این محدودیتها را که به شدت قوانین، اصول و هنجارهای بینالمللی موجود، یعنی برابری حاکمیت کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، آزادی ناوبری و حقوق اقتصادی را نقض میکند، محکوم کردند.
زاخارووا یادآور شد: اقدامات آمریکا از منظر حقوق دریایی بینالمللی و همانطور که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها آمده، نقض آزادی ناوبری محسوب میشود.
وی ادامه داد: ما قاطعانه معتقدیم که آمریکای لاتین و کارائیب باید همانطور که در سال ۲۰۱۴ اعلام شد، منطقه صلح باقی بمانند.
پیش از این، آمریکا، مقامات ونزوئلا را به عدم مبارزه کافی با قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. پس از آن، نیروی دریایی ایالات متحده یک گروه ضربت به رهبری ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد، یک زیردریایی هستهای و بیش از ۱۶ هزار نیروی نظامی را به دریای کارائیب اعزام کرده است.
بنا بر این گزارش، از ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۴)، نیروهای آمریکایی حداقل ۲۰ قایق تندرو را در منطقه غرق کرده و دستکم ۸۰ نفر را کشتهاند. واشنگتن همچنین از بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا و محاصره تانکرهای نفتی تحریم شده خبر داده است.
رسانههای آمریکایی بارها گزارش دادهاند که ایالات متحده ممکن است به زودی حمله به اهداف باندهای مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز کند.
مذاکرات با آمریکا در مسیر درست پیش میرود
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: مذاکرات با ایالات متحده در مورد حل و فصل بحران اوکراین به آرامی اما در مسیر درست پیش میرود و ما شاهد پیشرفت تدریجی اما مستمر هستیم.
مذاکرات بین واشنگتن و مسکو با تلاشهای بسیار مضر و حتی بدخواهانه گروهی از کشورها، در درجه اول کشورهای اروپای غربی، «برای تخریب و از مسیر خارج کردن تمام پیشرفتهای دیپلماتیک حاصل شده» همراه است.
وی اظهار داشت: در گفتوگو با دولت آمریکا، ما همواره از همکاران خود میخواهیم که به طور فعال در برابر این روند مخرب مقاومت کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: روسیه آماده ادامه همکاری در چارچوب تعیین شده در بالاترین سطح بین رهبران روسیه و آمریکا در نشست آلاسکا است.
به آلمان سفر نکنید
زاخارووا در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به آنچه موارد متعدد نقض حقوق شهروندان روسی در مرز آلمان خواند، گفت: ما قویاً از شهروندان خود میخواهیم که از سفر به آلمان مگر در موارد کاملاً ضروری خودداری کنند.
به گفته وی، این توصیه در وبسایتهای رسمی وزارت امور خارجه روسیه و نمایندگیهای آن در خارج از کشور منتشر شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: این توصیه همچنین میتواند برای روزنامهنگارانی که به آلمان اعزام میشوند مفید باشد، زیرا مشکلات آشکاری وجود دارد.
وی ادامه داد: سوال از مقامات آلمانی این است: آیا آنها مشکلات خود را حل خواهند کرد؟ یا فکر میکنند همه چیز خوب است؟؛ بگذارید یادآوری کنم: لحظاتی در تاریخ آلمان وجود داشته است که چنین نمایشهای ملیگرایانهای توسط مقامات به عنوان نوعی هنجار جدید تلقی و در نهایت به یک فاجعه جهانی منجر شد.
واکنش به سخنان مقامات غربی درباره محاصره احتمالی کالینینگراد
زاخارووا در پاسخ به پرسشی درباره سخنان برخی مقامات غربی درباره محاصره احتمالی کالینینگراد – استان روسیه که جدا از سرزمین اصلی و در میان کشورهای اروپایی واقع است – گفت: بسیار خندهدار است که آنها درباره تبدیل دریای بالتیک به دریای داخلی اتحاد صحبت میکنند؛ این رویکرد، تنها نوعی خیالپردازی بیمارگونه و یاوهگویی در مورد محاصره احتمالی منطقه کالینینگراد است و آنها حتی در مورد نوعی تصرف اجباری توافق کردهاند؛ نوعی حماقت و جسارت در این اظهارات موج میزند.
این دیپلمات روس افزود: متأسفانه، وضعیت دشواری در منطقه بالتیک حاکم است و کشورهای عضو ناتو همچنان به طور غیرقابل توجیهی فعالیت نظامی خود را در منطقه، از جمله در نزدیکی مرزهای روسیه از جمله کالینینگراد، افزایش میدهند.
وی ادامه داد: طرحهای تهاجمی علیه کشور ما در حال تمرین است و فشار تحریمها بر فعالان اقتصادی روسیه در حال افزایش است. این امر همچنین مشکلات بیشتری را برای تأمین بدون وقفه مواد غذایی در منطقه روسیه ایجاد میکند.
منطقه کالینینگراد توسط مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا از سرزمین اصلی فدراسیون روسیه جدا شده است. تحریمهای اتحادیه اروپا حمل و نقل زمینی به این منطقه را محدود کرده است، از آن جمله، قطارهای حامل محمولههای تحریم شده فقط تحت سهمیههای اتحادیه اروپا مجاز به تردد هستند.
بنا بر این گزارش، برای جلوگیری از کمبود در منطقه کالینینگراد، مقامات روسی تصمیم گرفتهاند بخشی از محمولهها را با حمل و نقل دریایی در سراسر بالتیک منتقل کنند و تعداد کشتیها را در مسیر اوست-لوگا به کالینینگراد افزایش دهند.
توقیف کشتی روسی در سوئد غیرموجه بود
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسش دیگری نیز اظهار داشت: توقیف و بازرسی کشتی روسی آدلر توسط مقامات سوئدی «غیرموجه و غیرقابل درک» بود و هیچ پاسخ روشنی از سوی مقامات این کشور به مسکو ارائه نشد.
وی افزود: پس از توقیف این کشتی، محموله پلمپ شده داخل آن باز شده اما هیچ مورد مشکوکی پیدا نشده است.
زاخارووا اظهار داشت: سفارت روسیه در سوئد در تمام این مدت با کاپیتان کشتی و مقامات سوئدی در تماس نزدیک بوده است، اما ما نتوانستهایم هیچ پاسخ روشنی از این مقامات دریافت کنیم؛ ما متوجه شدیم که مقامات گمرک سوئد تلاش کردند تا کاپیتان کشتی را وادار به امضای اسناد خاصی کنند، پس از آن، چهار روز قبل به کشتی آدلر اجازه داده شد تا بدون مانع آبهای سرزمینی سوئد را ترک کند.
وی تأکید کرد: مقامات سوئدی باید به خاطر نمایش مضحک در حادثه توقیف کشتی روسی آدلر عذرخواهی و خسارت وارده را جبران کنند.
عدم حضور علیاف در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترکالمنافع
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره عدم حضور الهام علیاف رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در اجلاس غیررسمی سران کشورهای مستقل مشترکالمنافع در سنپترزبورگ نیز گفت: وی به دلیل برنامه کاری فشردهاش قادر به شرکت در این اجلاس نبود اما روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک گفتگوی تلفنی، تولد رئیس جمهور جمهوری آذربایجان را به گرمی تبریک گفت.
وی ادامه داد: پوتین و علیاف در این تماس تلفنی بر تعهد متقابل خود برای تقویت جامع روابط متحدانه روسیه و جمهوری آذربایجان تأکید کردند؛ آنها درباره تماسهای شخصی بیشتر توافق کردند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش از این در این باره گفته بود: برنامه کاری رؤسای جمهور، گاهی اوقات مانع سفر میشود و کرملین این موضوع را درک میکند. وی تصریح کرد: روابط بین مسکو و باکو همچنان در حال توسعه است و جمهوری آذربایجان همچنان در تمام قالبهای کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت میکند.
سقوط هواپیمای جمهوری آذربایجان
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره روند پیگیری ابعاد حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی جمهوری آذربایجان در قزاقستان نیز گفت: ما انتظار داریم کمیسیون مربوطه در قزاقستان تحقیقات خود را در آینده نزدیک تکمیل کند و ما به طور مشترک تمام مسائل باقی مانده مربوط به این حادثه غم انگیز و فاجعه را حل خواهیم کرد. هیچ کس نباید در این مورد شک داشته باشد.
وی اظهار داشت: امروز، ۲۵ دسامبر (برابر با چهارم دی ۱۴۰۴) دقیقاً یک سال از این فاجعه میگذرد؛ رخدادی که فاجعه مشترک برای ما محسوب می شود، چرا که شهروندان روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در سقوط هواپیما کشته شدند و شهروندان قرقیزستان زخمی شدند. ما در درد و اندوه همه کسانی که عزیزان خود را از دست دادند، شریک هستیم.
زاخارووا افزود: روز چهارشنبه همزمان با سالگرد سقوط هواپیما، در گروزنی مرکز جمهوری چچن روسیه، بنای یادبود قربانیان این فاجعه با حضور رهبران چچن و سفیر جمهوری آذربایجان در روسیه رونمایی شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: علت اصلی این فاجعه، حملات تروریستی اوکراین با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به زیرساختهای غیرنظامی روسیه بود.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از این حادثه، رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان تلفنی صحبت کردند و پس از آن، پوتین در تماس تلفنی با علیاف، به خاطر وقوع این حادثه غمانگیز در حریم هوایی روسیه به صورت رسمی عذرخواهی کرد.
یک فروند هواپیمای مسافربری امبرائر ۱۹۰ خطوط هوایی جمهوری آذربایجان که از باکو به گروزنی پرواز میکرد، در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۳) در نزدیکی شهر آکتائو قزاقستان سقوط کرد. ۶۷ نفر شامل ۶۲ مسافر و پنج خدمه از کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان در این هواپیما حضور داشتند که در این میان، ۳۸ نفر جان باختند.
استقبال از قصد کامبوج و تایلند برای حل مناقشه
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: مسکو از گزارشهای مربوط به قصد کامبوج و تایلند برای از سرگیری گفتوگوها در مورد آتشبس و حل مناقشه استقبال میکند.
وی افزود: متأسفانه سال ۲۰۲۵ با گذار به مرحله رویارویی مسلحانه بر سر اختلافات ارضی بین کامبوج و تایلند، میراثی از سیاست استعماری غرب، مشخص شد.
زاخارووا تأکید کرد: ما همواره از حل همه اختلافات منحصراً از طریق مسالمتآمیز حمایت میکنیم و از هر دو طرف میخواهیم که در درجه اول برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان خویشتنداری کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که با توجه به وخامت آشکار اوضاع امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، امروز به ویژه مهم است که با روحیه وحدت و همبستگی که ویژگی بارز آسهآن است، برای غلبه بر تضادهای موجود اقدام کنیم.
هشدار درباره پیامد تصرف کنسولگری روسیه در گدانسک لهستان
زاخارووا در بخش دیگری از این نشست خبری به افرادی که به دنبال تصرف ساختمان کنسولگری روسیه در گدانسک لهستان هستند، توصیه کرد که عواقب چنین اقدامی را به دقت بررسی کنند.
این دیپلمات روس یادآور شد: ساختمان این کنسولگری که طبق خواسته لهستان بسته شده، متعلق به فدراسیون روسیه است.
وی ادامه داد: این ملک در دوره پس از جنگ برای استفاده دائمی و رایگان به اتحاد جماهیر شوروی منتقل و جایگزین یک ساختمان تاریخی شد که از قرن هجدهم به کنسولگری امپراتوری روسیه و سپس به اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و در طول جنگ جهانی دوم تخریب شد.
پیش از این، یک شبکه تلویزیونی محلی به نقل از سرویس مطبوعاتی شهرداری گدانسک گزارش داده بود که مقامات لهستانی تلاش کردند وارد ساختمان سابق کنسولگری روسیه شوند و ملک را تصرف کنند، اما هیچ کس در را باز نکرد.
پیش از این، وزیر امور خارجه لهستان، تصمیم این کشور مبنی بر تعطیلی آخرین کنسولگری روسیه فعال در لهستان از روز سهشنبه دوم دی ۱۴۰۴ را اعلام کرد. در پاسخ، مسکو تصمیم گرفت کنسولگری لهستان در ایرکوتسک را از سه شنبه نهم دی ۱۴۰۴ تعطیل کند.
پیش از این، در اکتبر ۲۰۲۴ و مه ۲۰۲۵، مقامات لهستانی کنسولگریهای روسیه در پوزنان و کراکوف را تعطیل کرده بودند. در پاسخ، کنسولگریهای لهستان در سن پترزبورگ و کالینینگراد در روسیه تعطیل شدند.