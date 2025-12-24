واکنش مقام کُرد به انتشار شایعات پیرامون اقلیم کردستان

نماینده حکومت اقلیم کُردستان عراق در ایران و نماینده اتحادیه میهنی کُردستان عراق در تهران گفت: روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه میهنی کُردستان و به طور کلی کُردها شاهدی حقیقی بر چند دهه اخیر این رابطه ماندگار و مهم هستند.

به گزارش تابناک، «ناظم دباغ» نماینده حکومت اقلیم کُردستان عراق در ایران و نماینده اتحادیه میهنی کُردستان عراق در تهران، در گفت‌وگویی درباره اخبار روزهای اخیر تعدادی از رسانه‌ها درباره «قباد طالبانی» فرزند «جلال طالبانی» رئیس جمهور فقید عراق و معاون کنونی نخست‌وزیر حکومت اقلیم کُردستان عراق گفت: حدود چند روزی است که پدیده عجیبی را در تعدادی از رسانه‌ها درباره آقای قباد طالبانی مشاهده می‌کنیم. در حقیقت ما معتقدیم مطالبی که منتشر می‌شوند و این نوع تحرکات، به دنبال تخریب روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه میهنی کُردستان عراق و به طور کلی کُردها هستند. به همین دلیل، به نظرم این نوع خراب‌کاری‌ها تأثیرات آنچنانی بر این روابط ماندگار ندارند؛ چون روابط تاریخی میان اقلیم کُردستان و ایران و بخصوص اتحادیه میهنی کُردستان و جمهوری اسلامی ایران و نیز شخصیت جناب آقای جلال طالبانی خیلی از این مسائل ناچیز و ساختگی بزرگتر هستند که برخی اشخاص بتوانند خدشه‌ای بر این روابط ایجاد کنند و به آن آسیب بزنند.

این دیپلمات باسابقه در ادامه سخنانش تأکید کرد: روزانه و به طور مستمر با مسئولان ذیربط در تهران در ارتباط هستیم و در همان نخستین لحظات انتشار اخبار با هدف تخریب آقای طالبانی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران، این‌گونه اقدام‌های نابخردانه را محکوم کردند.

دباغ در مورد پیگیری اتحادیه میهنی کُردستان عراق از طریق راهکارهای قانونی در ایران گفت: در عین حال، از کسانی هم که اقدام به انتشار این خبرهای تخریب‌گرانه و کذب کرده بودند، شکایت کرده‌ایم و از طریق وکیل قانونی خود و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، به صورت جدی نتایج آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: ما احساس می‌کنیم که شخصیت آقای طالبانی خیلی از این مسائل پیش‌پافتاده و کاذب، بزرگتر هستند که انتشار این اخبار کم‌ارزش بر سخنان، نظرات و دیدگاه ایشان درباره جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارند.

دباغ در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت: چون گذشته تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه میهنی کُردستان عراق و به طور کلی کُردها، شاهدی حقیقی بر چند دهه اخیر این رابطه ماندگار و مهم هستند و گفته‌های افراد معلوم‌الحال و تخریب‌گر، نمی‌تواند بر آن تأثیر داشته باشد.