در هیاهوی نمایش شبکه‌های اجتماعی، گروهی انتخاب کرده‌اند که باشند اما دیده نشوند. این سکوت نشانه‌ی انزوا و افسردگی است یا هوشمندی؟

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ زمانی فکر می‌کردیم کسانی که در فضای مجازی ردی از خود به‌جا نمی‌گذارند، یا افسرده‌اند، یا زندگی کسالت‌باری دارند و یا آن‌قدر از تکنولوژی عقب مانده‌اند که تماشاچی باقی مانده‌اند. اما بیایید یک‌بار برای همیشه این افسانه را دور بریزیم؛ شاید آنها باهوش‌ترین کاربران اینترنت باشند که تصمیم گرفته‌اند «باشند، اما دیده نشوند».

شاید کسانی که عکس پست نمی‌کنند، دارند از یک «مهمانی جهنمی» فرار می‌کنند؛ جایی که رئیس سخت‌گیر، اقوام سنتی و دوستان صمیمی همگی در یک اتاق به آنها زل زده‌اند و هر کلمه‌ای که بگویند، می‌تواند علیه‌شان استفاده شود.

فکر می‌کنید آن دوستِ قدیمی که سال‌هاست هیچ عکسی از او ندیده‌اید، به بالاترین سطح اعتمادبه‌نفس رسیده، یا دارد از پشت دیوار‌های بلندِ سکوت، دقیق‌تر از هر کسی شما را تماشا می‌کند؟