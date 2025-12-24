میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا برخی کاربران هیچ عکسی پست نمی‌کنند؟

در هیاهوی نمایش شبکه‌های اجتماعی، گروهی انتخاب کرده‌اند که باشند اما دیده نشوند. این سکوت نشانه‌ی انزوا و افسردگی است یا هوشمندی؟
کد خبر: ۱۳۴۷۷۵۸
| |
1677 بازدید
چرا برخی کاربران هیچ عکسی پست نمی‌کنند؟

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ زمانی فکر می‌کردیم کسانی که در فضای مجازی ردی از خود به‌جا نمی‌گذارند، یا افسرده‌اند، یا زندگی کسالت‌باری دارند و یا آن‌قدر از تکنولوژی عقب مانده‌اند که تماشاچی باقی مانده‌اند. اما بیایید یک‌بار برای همیشه این افسانه را دور بریزیم؛ شاید آنها باهوش‌ترین کاربران اینترنت باشند که تصمیم گرفته‌اند «باشند، اما دیده نشوند».

شاید کسانی که عکس پست نمی‌کنند، دارند از یک «مهمانی جهنمی» فرار می‌کنند؛ جایی که رئیس سخت‌گیر، اقوام سنتی و دوستان صمیمی همگی در یک اتاق به آنها زل زده‌اند و هر کلمه‌ای که بگویند، می‌تواند علیه‌شان استفاده شود.

فکر می‌کنید آن دوستِ قدیمی که سال‌هاست هیچ عکسی از او ندیده‌اید، به بالاترین سطح اعتمادبه‌نفس رسیده، یا دارد از پشت دیوار‌های بلندِ سکوت، دقیق‌تر از هر کسی شما را تماشا می‌کند؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شبکه های اجتماعی فضای مجازی افسرده پست
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راز ازدواج ۲۶ ساله‌ ویکتوریا با دیوید بکام چیست؟
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
نشستن مهران مدیری روی صندلی مهمان و گفتگویی که می‌توانست عمیق‌تر باشد!
پشت‌پرده رنگ اسنک‌های محبوب
رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005ec2
tabnak.ir/005ec2