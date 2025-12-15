میلی صفحه خبر لوگو بالا
مشاهده خرس قهوه‌ای با دو توله در جنگل‌های دنا+ عکس

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از مشاهده یک قلاده خرس با دو توله در منطقه حفاظت‌شده دنا خبر داد.
مشاهده خرس قهوه‌ای با دو توله در جنگل‌های دنا+ عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عبدال دیانتی نسب امروز دوشنبه ۲۴ در جمع خبرنگاران گفت: در ادامۀ پایش‌های مستمر و شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط زیست، همکاران ما در منطقه حفاظت‌شده دنا موفق به ثبت تصاویری ارزشمند از یک قلادۀ خرس قهوای ماده همراه با دو تولۀ خود شدند.

: وی اظهارکرد: همزمان با روز‌های آخر آذر ماه ۱۴۰۴ محیطبانان منطقه حفاظت شده دنا در ضلع جنوبی حین پایش منطقه تحت مدیریت خود موفق می‌شوند از یک قلاده خرس قهوه‌ای به همراه ۲ توله اش تصاویری را به ثبت برسانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اهمیت اکولوژیک خرس قهوه‌ای برای یک اکوسیستم خاطرنشان کرد: خرس قهوه‌ای یک "گونه چتر" محسوب می‌شود. حفاظت از این گونه و قلمرو گسترده‌اش، در عمل به معنای حفاظت از تمامی زنجیرۀ زیستی و شمار زیادی از گونه‌های گیاهی و جانوری دیگر در آن اکوسیستم است.

دیانتی نسب با اشاره به نقش این گونه چتر برای طبیعت تصریح کرد: این حیوان با تغذیه از میوه‌ها و دفع دانه‌ها در مناطق مختلف، به تجدید حیات جنگل‌ها کمک شایانی می‌کند. همچنین، با کنترل جمعیت جوندگان و حشرات، نقش تنظیم‌کننده‌ای حیاتی در تعادل اکوسیستم ایفا می‌کند.

وی حضور خانواده خرس با توله‌هایش را، نشانۀ پویایی جمعیت و سلامت نسبی زیستگاه در آن ناحیه برشمرد و ادامه داد: وجود خرس در یک اکوسیستم نشانه پویایی جمعیت و سلامت آن اکوسیستم بوده و این موفقیتی برای حفاظت به شمار می‌آید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تهدید‌های پیش روی حفاظت از خرس عنوان کرد: متأسفانه، این گونه ارزشمند با مخاطرات فراوانی دست به گریبان است که عمدتاً ریشه در فعالیت‌های انسانی دارد، تخریب و تکه‌تکه شدن زیستگاه، شکار غیرقانونی و تعارض با جوامع محلی به دلیل نزدیکی به سکونتگاه‌های انسانی از عوامل تهدید این گونه چتر برای طبیعت است.

دیانتی نسب اضافه کرد: حفاظت از این میراث طبیعی تنها از عهدۀ دولت برنمی‌آید و نیازمند مشارکت فعال تمامی اقشار است. مردم محلی و گردشگران از نزدیک شدن و به ویژه غذادهی به حیات وحش اکیداً خودداری کنید. این عمل برای انسان خطرناک است و با عادت دادن حیوان، سرنوشت شومی برای آن رقم می‌زند. در صورت مشاهده، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ به محیط زیست گزارش دهید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
5
پاسخ
کجاش جنگل بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
4
پاسخ
چه قشنگ
