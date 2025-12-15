میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورود مردم به «قحطی تقاضا»

در شرایطی که سفره جوانان شاغل کوچک‌تر و فقر شهری عمیق‌تر می‌شود، یک استاد دانشگاه هشدار می‌دهد ادامه سیاست‌های کنونی می‌تواند ایران را به مرز «قحطی تقاضا» برساند؛ وضعیتی که در آن کالا وجود دارد، اما توان خرید مردم فرو می‌ریزد.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۷۵
| |
4129 بازدید
|
۴
ورود مردم به «قحطی تقاضا»

جامعه‌شناس شهری و استاد دانشگاه تهران، نسبت به افزایش فقر میان جوانان شاغل هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، او معتقد است ادامه روند کنونی می‌تواند کشور را به سمت «قحطی تقاضا» سوق دهد؛ وضعیتی که در آن کالا در بازار موجود است اما توان خرید مردم به‌شدت کاهش می‌یابد.

او تأکید می‌کند که شرایط امروز ایران شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با مسیر طی‌شده در ونزوئلا دارد. 

نسلی که صبح‌ها سر کار می‌رود و شب‌ها با سفره‌ای کوچک‌تر برمی‌گردد، حالا به «شاغلِ فقیر» تبدیل شده است.

این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد این مسیر، اگر اصلاح نشود، می‌تواند کشور را به سمت «قحطی» ببرد؛ قحطی‌ای که نه نبود کالا، بلکه نبود توان خرید است. 

وی با اشاره به وضعیت جوانانی که با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی می‌کنند، توضیح می‌دهد که قدرت خرید مردم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد و در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، کاهش قدرت خرید و ضعف تقاضا موضوعی قابل انتظار است. 

او می‌گوید کاهش ارزش پول ملی باعث شده حتی تقاضای مؤثر برای غذا نیز کاهش یابد و به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد حتی ساندویچ نیز به غذایی لوکس تبدیل شده است. به گفته او مسئولیت اصلی این وضعیت بر عهده دولت است، زیرا همه ابزارهای کلیدی اقتصادی از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه در اختیار دولت قرار دارد. 

وی درباره فشار شدید هزینه مسکن بر جوانان توضیح می‌دهد که سیاست‌های رفاهی و تأمین اجتماعی باید مانع سقوط افراد به زیر حد استاندارد زندگی شود. اما در ایران، سیاستگذار با وجود ابزارهای متعدد، از سرعت تحولات عقب مانده است. او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر می‌افزاید که دولت‌ها با کنترل اجاره یا افزایش عرضه مسکن اجتماعی اجازه نمی‌دهند جوانان تازه‌وارد به بازار کار در همان سال‌های نخست با بحران شدید مالی مواجه شوند. 

در پاسخ به پرسشی درباره داده مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان می‌دهد ۸۹ درصد خانوارهای زیر خط فقر شاغل هستند، وی ریشه مشکل را کمبود بوروکرات‌های متخصص و تبدیل‌شدن پست‌های مدیریتی به امتیاز سیاسی می‌داند.

به باور او دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور زمانی می‌تواند از ابزارهای خود بهره ببرد که سیستم اداری شایسته و مبتنی بر ایده‌های جدید داشته باشد، در حالی که اکنون ایده‌ها تکراری و مدیران محدودند. 

او درباره آینده کیفیت زندگی و وضعیت توسعه انسانی هشدار می‌دهد که اگر این روند اصلاح نشود، کشور با سقوط در شاخص‌های توسعه انسانی روبه‌رو خواهد شد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قحطی تقاضا کالا توان خرید کالاهای اساسی قدرت خرید گرانی عرضه خبر فوری
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شوک قیمتی: 32 قلم کالا از تورم هم سبقت گرفتند
کالا‌های اساسی ارزان می‌شوند
عسگراولادی: قحطی مدیریت داریم نه کالا
عرضه‌ مستقیم کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها
هشدار قالیباف نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی
قیمت لوبیا چیتی ارزان شد
جزئیات قیمت‌‌ جدید مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات
قطار گرانی کالاهای اساسی متوقف می‌شود؟
شوک‌های قیمتی در بازار لوازم خانگی
یارانه به‌تنهایی قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد
کالاهای اساسی در ماه رمضان گران نمی‌شود
قیمت کالاهای اساسی در هفته آخر شهریور
گرانی کالا‌های دریافت‌کننده یارانه ارزی تا ۷۴ درصد
افزایش عجیب قیمت اقلام مصرفی روزمره در یک سال
داستان دنباله دار گرانی دارو و کالاهای اساسی
مقصر گرانی کالاهای اساسی کیست؟
افزایش ۲۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمت کالا‌ها
مسكن مهر پاييزي؛ نوشداروي پس از مرگ سهراب
جدول قیمت ۲۴ کالای اساسی در ۵ ماه
کالاهای اساسی چقدر گران شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Austria
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
75
10
پاسخ
باید به مبارزه با امریکا و امپریالیسم ادامع بدهیم راه برگشتی دیگر وجود ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
42
پاسخ
احتمالا منظورتون رکود تورمی است!
استاد دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
19
پاسخ
لفظ قحطی تقاضا صحیح نیست بلکه عبارت درست آن رکود از ناحیه تقاضا یا کمبود تقاضا است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
25
2
پاسخ
فدای وفاققققققققققققق
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۲۰ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۹ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۸ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005e9H
tabnak.ir/005e9H