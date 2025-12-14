میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار بارش‌های سیل‌آسا و کاهش شدید دما در کشور + نقشه

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، برای برخی استان‌ها هشدار قرمز صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۰۶
| |
2582 بازدید

هشدار بارش‌های سیل‌آسا و کاهش شدید دما در کشور + نقشه

به گزارش تابناک، مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد:

امروز در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب اصفهان، جزایر واقع در تنگه هرمز،

دوشنبه در استان‌های فارس، هرمزگان، نیمه غربی کرمان، برخی نقاط استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد، جنوب استان‌های یزد و اصفهان، شرق خوزستان، برخی نقاط گیلان، جزایر واقع در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان،

سه شنبه در غالب مناطق کشور بجز ایلام، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نواحی مرکزی سمنان، چهارشنبه در اکثر مناطق بجز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان،

پنجشنبه در اکثر مناطق بجز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی،

جمعه در اکثر مناطق بجز استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در مناطق مستعد به ویژه در استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان، کرمان، بوشهر و فارس بارش تگرگ، در نقاط سردسیر بارش برف، و در نقاط کوهستانی و گردنه‌ها کولاک برف و لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

 روز شنبه در نوار شمالی، نیمه شرقی کشور و دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

شدت بارش امروز در استان‌های ساحلی خرز، ارتفاعات البرز مرکزی، شرق هرمزگان، جنوب کرمان، دوشنبه در استان فارس، بوشهر، هرمزگان جزایر مرکزی خلیج فارس، سه شنبه در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، چهارشنبه در گیلان، مازندران، خراسان رضوی، فارس، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، کرمان، ارتفاعات مرکزی رشته کوه البرز، پنجشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز و جمعه در شرق مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی، نیمه جنوبی کرمان، نیمه شرقی کرمان و شرق سیستان و بلوچستان می‌باشد.

تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج می‌باشد. همچنین در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.

لازم به ذکر است که طی شش هفته آینده بارش‌های کشور نرمال و در برخی مناطق بیش از نرمال پیش بینی می‌شود. از پنجشنبه این هفته تا دوشنبه هفته آینده کاهش دمای محسوس و یخبندان به ویژه در نیمه شمالی کشور انتظار می‌رود. طی بارش‌های اخیر کم بارشی پاییز در استان ایلام جبران شد. انتظار می‌رود با بارش‌های این هفته کم بارشی در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان نیز جبران شود.

دوشنبه:

هشدار نارنجی: بوشهر و فارس، هرمزگان، غرب کرمان

هشدار زرد: جنوب غرب سیستان و بلوچستان، نیمه غربی و جنوب کرمان، یزد، جنوب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خراسان رضوی و گیلان،

لازم به ذکر است بارش‌های دوشنبه در ارتفاعات فارس، ارتفاعات کرمان، جنوب و غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شرق کهگیلویه و بویراحمد و شمال شرق خوزستان به شکل برف می‌باشد.

سه شنبه:

هشدار قرمز: فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان

هشدار نارنجی: خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان، گیلان، اردبیل، غرب مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، غرب استان‌های کردستان و کرمانشاه

هشدار زرد: سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، شرق خوزستان، شرق لرستان، جنوب مرکزی

لازم به ذکر است روز سه شنبه در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرق و غربی، زنجان کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شمال کرمانشاه، همدان و مرکزی، ارتفاعات استان‌های اصفهان، فارس و کرمان، شمال شرق خوزستان، لرستان، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، قزوین، البرز، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی به شکل برف می‌باشد.

چهارشنبه:

هشدار قرمز: فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان

هشدار نارنجی: اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان، غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، شمال کردستان، نیمه جنوبی استان‌های مرکزی، همدان و قم، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان

هشدار زرد: سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق سمنان، لرستان، قم، مرکزی، همدان، کردستان، قزوین، زنجان، گلستان، تهران و البرز

لازم به ذکر است که روز چهارشنبه بارش‌ها در استان‌های آذربایجان، غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های کرمان و فارس، جنوب یزد، نیمه غربی اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان، لرستان، همدان، مرکزی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان، گیلان، مازندران و گلستان به شکل برف می‌باشد.

پنجشنبه:

هشدار قرمز: فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان

هشدار نارنجی: گیلان، مازندران، نیمه جنوبی ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، همدان، لرستان، مرکزی، قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران

لازم به ذکر است که بارش در روز پنجشنبه در استان‌های خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس، ارتفاعات کرمان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، شرق خوزستان، همدان، مرکزی، غرب یزد، زنجان، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان به شکل برف می‌باشد.

جمعه:

هشدارقرمز: فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان

هشدار نارنجی: گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان اصفهان، یزد، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، همدان، مرکزی، قم، نیمه شمالی زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران

لازم به ذکر است که بارش‌ها در روز جمعه در استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی، لرستان، شمال و شرق خوزستان، شمال فارس، ارتفاعات کرمان، ارتفاعات خراسان جنوبی، ارتفاعات، استان‌های قزوین، البرز، تهران به شکل برف می‌باشد.

شنبه:

بارش‌های روز شنبه در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، غرب چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات کرمان به شکل برف می‌باشد.

توصیه‌ها:

عدم توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها

بازگشایی کانال‌ها و آبرو‌های درون و برون‌شهری

آمادگی شهرداری ها، راهداری‌ها و سازمان‌های امدادی برای برف روبی و بازکردن راه‌های ارتباطی در مناطق کوهستانی و سردسیر

آمادگی مراکز درمانی و هلال احمر برای امدادرسانی به افراد آسیب دیده و در معرض خطر

بازگشایی دهانه پل‌ها

اجتناب از سفر‌های برون‌شهری

اجتناب از فعالیت‌های کوه‌نوردی

مدیریت زمین‌های کشاورزی

عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها

بارش‌ها:

 بارش‌ها امروز در استان‌های ساحلی خزر و استان‌های شرقی و جنوب شرق کشور بوده و فردا دوشنبه در جنوب و جنوب شرق ادامه دارد و از روز سه شنبه تا جمعه تقریبا در غالب مناطق کشور بارش خواهیم داشت.

 

هواشناسی سامانه بارشی هشدار بارش های سنگین بارندگی بارش باران برف بارش برف کاهش شدید دما یخبندان سیل سیلاب آب گرفتگی
