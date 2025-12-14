میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال امروز: عشق جدی و پرقدرت در راه است

فال حافظ امروز پیام صبر، عشق و بیداری بخت دارد. موفقیت، خبر خوش و تحولی بزرگ در انتظار توست؛ فقط عجله نکن.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۴۲
| |
13890 بازدید
فال امروز: عشق جدی و پرقدرت در راه است

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
آب روی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به که نفروشند مستوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای
بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنید
زینهار ای دوستان جان من و جان شما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما
می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما
ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو
کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست
بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی
تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما

اگر این غزل به فال تو آمده، بدان که در آستانه یک تحول جدی و شیرین قرار داری؛ تحولی که نیاز به صبر دارد، نه عجله.

فال امروز می‌گوید: بختت خواب بوده، اما در حال بیدار شدن است.

تفسیر غزل حافظ


حافظ در این غزل، معشوقی را توصیف می‌کند که تمام جهان در برابرش رنگ می‌بازد.

نور چهره او چنان است که حتی بخت خواب‌آلود عاشق را بیدار می‌کند.

در سراسر غزل، یک پیام تکرار می‌شود:

حافظ می‌داند که عجله، راز عشق و موفقیت را می‌سوزاند.

تعبیر فال حافظ شما


این فال درباره خواستن چیزی یا کسی است که برایت بسیار مهم شده.

دلت شتاب دارد، اما تقدیر می‌گوید:

فقط کمی دیگر صبر کن.

۱. عجله نکن؛ رازها را زود فاش نکن
تو عادت داری احساسات را سریع بروز دهی.

فال هشدار می‌دهد:

افشای زودهنگام نیت و رازها به ضررت تمام می‌شود.

اندکی دوراندیشی، نتیجه را کامل می‌کند.

۲. عشق تو قوی است؛ اما عقل را رها نکن
چنان عاشق این نیت شده‌ای که احساس بر عقل غلبه کرده.

خبر خوب این است:

 موفقیت بسیار نزدیک است

 فاصله‌ای تا رسیدن نمانده

۳. بختت بیدار می‌شود و حسادت بالا می‌گیرد
فال به‌روشنی می‌گوید:

درخت اقبال تو شکوفه می‌دهد
دیگران حسادت می‌کنند
پس:

کمتر درددل کن
کمتر از موفقیت‌هایت بگو
۴. خانواده را در اولویت بگذار
پدر و مادر دلتنگ توجه تو هستند.

از خواهر و برادر دلجویی کن و نسبت به اقوام بی‌تفاوت نباش.

این کار سدّ بزرگی از سر راهت برمی‌دارد.

۵. آینده خانوادگی روشن
فال خبر از دو فرزند خوب و صالح در آینده می‌دهد.

برای حال:

خرید خوب است
فروش را به تعویق بینداز
۶. گم‌شده و بیمار
حال بیمار تغییر زیادی نمی‌کند
چیزی یا کسی را گم کرده‌ای
 خبرش به‌زودی می‌رسد

۷. عشق آتشین + موفقیت قطعی
یک عشق جدی و پرقدرت در راه است.

پیروزی و کامیابی هم همراه آن می‌آید،

به شرط آنکه سوره فاطر را با حضور قلب بخوانی.

۸. موفقیت بزرگ و غیرقابل انکار
این موفقیت می‌تواند یکی از این‌ها باشد:

پست و مقام
پول و ثروت
مدرک یا درجه علمی
خبری خوش و تعیین‌کننده
۹. پند فال: زودرنج نباش
عاقل کسی است که:

شکیبا باشد
نظر خردمندان را بشنود
عجله نکند
این پند، کلید نهایی موفقیت توست.

۱۰. تو قوی‌تر از آنی که دیگران می‌دانند
همه لبخندت را می‌بینند

اما غم پنهان دلت را نه

همین قدرتِ کنترل احساس، تو را به موفقیت می‌رساند.

جمع بندی فال امروز
فال امروزت می‌گوید:

 به خواسته‌ات می‌رسی
 عشق و موفقیت در راه است
بختت در حال بیدار شدن است
 عجله نکن
 مراقب حسادت باش
به خانواده توجه ویژه کن
صبر تو، نقطه طلایی این فال است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال حافظ تفال فال روز فالگیری خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ برای امروز ۱۰ آذر:خبرهای خوبی دارم
فال حافظ ۹ آذر ماه: کمی از دوندگی‌ها فاصله بگیر
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست
فال حافظ 28 شهریور 1404
فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!
مژده امروز حافظ برای شما
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
فال حافظ: پیام خوش از یک دوست یا آشنا
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه
فال حافظ برای امروز ۷ آبان ۱۴۰۴
دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ امروز: فرصت بزرگ زندگی ات نزدیک شده
فال حافظ 31 شهریور 1404
فال حافظ امروز 2 مهر 1404
فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴
سایر اخبار

مشکل خاکسپاری کامران فانی حل شد

فال امروز: عشق جدی و پرقدرت در راه است

جاسوس‌ها از کجا وارد ادبیات روزمره شدند؟/رمان جاسوسی از ایمان به تردید رسید

جاسوس‌ها از کجا وارد ادبیات روزمره شدند؟/رمان جاسوسی از ایمان به تردید رسید

فال حافظ: پیام خوش از یک دوست یا آشنا

اعلام آخرین وضعیت رضا امیرخانی

فال حافظ امروز 21 آذرماه

خالق «قصه‌های مجید» در بیمارستان بستری شد

فال حافظ امروز: فرصت بزرگ زندگی ات نزدیک شده

فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!

اعظم آیتی درگذشت

برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e78
tabnak.ir/005e78