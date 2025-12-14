میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه در بازار امروز 23 آذرماه

روز شنبه شاهد ثبت رکوردهای جدید در بازار طلا، سکه و ارز بودیم. این جهش‌ها تحت تأثیر تحولات اقتصادی داخلی و جهانی شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۵۳
| |
2403 بازدید
|
۲
قیمت سکه در بازار امروز 23 آذرماه

به گزارش تابناک؛ روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت چهار میلیون تومانی چهار کانال بالاتر با رکورد تاریخی جدید در نرخ ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا نرخ ۱۳۹ میلیون و ۲۰۰ تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و وارد یک کانال پایین‌تر شد و در نهایت در نرخ ۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد.

و اما قیمت سکه امروز

جدول قیمت سکه
عنوان قیمت بروزرسانی
سکه امامی 139,500,000 تومان 09:10
نیم سکه 75,500,000 تومان 09:10
ربع سکه 43,000,000 تومان 09:10
سکه گرمی 19,300,000 تومان 09:10

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه، امروز به ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

ربع سکه، امروز به ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه امامی سکه بهار آزادی ربع سکه خرید سکه قیمت سکه خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکه طرح جدید به ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ تومان رسید!
آیا سکه تا پایان سال به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد؟!
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه امروز ۳ آبان + جدول
قیمت سکه در بازار امروز 21 آبان ماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 17 آبان
قیمت سکه و طلا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر
قیمت انواع سکه امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 13 اسفند ماه
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۷ آذر
قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۱۵ آذر
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه
قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه در بازار امروز 14 آبان ماه
قیمت انواع سکه در بازار؛ امروز 12 آذر
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه
پیش‌بینی قیمت سکه امروز 18 دی
قیمت انواع سکه؛ امروز 21 شهریورماه
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۴ دی ماه
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۲ بهمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
6
پاسخ
آقای پزشکیان درود بر شما ، کمی همت کنی ونزوئلا رو هم پشت سر میذاریم.
آفرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
این توطعه دشمنان وطن هست که میخوان آشوب بپا کنند و بی‌رحمی مردم نسبت به هم بی تاثیر نیست
اگر مردم ، بازار دلار و طلا رو تحریم میکردند ، هرگز اینجوری نمیشد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e5h
tabnak.ir/005e5h