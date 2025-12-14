قیمت سکه در بازار امروز 23 آذرماه

به گزارش تابناک؛ روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت چهار میلیون تومانی چهار کانال بالاتر با رکورد تاریخی جدید در نرخ ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا نرخ ۱۳۹ میلیون و ۲۰۰ تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و وارد یک کانال پایین‌تر شد و در نهایت در نرخ ۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد.

و اما قیمت سکه امروز

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه، امروز به ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

ربع سکه، امروز به ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.