واکنش مرگبار ترامپ به کشتار نظامیان آمریکایی

رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به کشته شدن نظامیان آمریکایی در سوریه گفت که «انتقامی بسیار جدی» خواهد گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با انتشار پیامی در تروثسوشال اظهار داشت: «این حملهٔ داعش علیه آمریکا و سوریه، در منطقهای بسیار خطرناک از سوریه بود که به طور کامل تحت کنترل آنها (حاکمان سوری) نیست.»
ترامپ همچنین بیان کرد که سرکرده شورشیان سوری محمد الجولانی از این حمله «بسیار عصبانی و آشفته» است، در حالی که با اعلام وزارت کشور دولت شورشیان، این عملیات توسط عضو نیروهای امنیتی دولتی برگزار شده است.
با اعلام رسمی پنتاگون، در حمله امروز به نیروهای آمریکایی در سوریه «دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی» کشته و سه نظامی دیگر مجروح شدند.