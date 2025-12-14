میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش مرگبار ترامپ به کشتار نظامیان آمریکایی

دونالد ترامپ روز شنبه داعش را مسئول کشته شدن نظامیان آمریکایی خواند، در حالی که فردِ مهاجم، عضو نیروهای امنیتی دولت شورشیان حاکم بر سوریه است.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۵۱
| |
3589 بازدید
|
۴
واکنش مرگبار ترامپ به کشتار نظامیان آمریکایی

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به کشته شدن نظامیان آمریکایی در سوریه گفت که «انتقامی بسیار جدی» خواهد گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با انتشار پیامی در تروث‌سوشال اظهار داشت: «این حملهٔ داعش علیه آمریکا و سوریه، در منطقه‌ای بسیار خطرناک از سوریه بود که به طور کامل‌ تحت کنترل آن‌ها (حاکمان سوری) نیست.»

ترامپ همچنین بیان کرد که سرکرده شورشیان سوری محمد الجولانی از این حمله «بسیار عصبانی و آشفته» است، در حالی که با اعلام وزارت کشور دولت شورشیان، این عملیات توسط عضو نیروهای امنیتی دولتی برگزار شده است.

با اعلام رسمی پنتاگون، در حمله امروز به نیروهای آمریکایی در سوریه «دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی» کشته و سه نظامی دیگر مجروح شدند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
33
پاسخ
در ۱۱ سپتامبر هم همه مظنونان تبعه سعودی بودند اما غرامت بخشی از کشته شدگان را از اموال بلوکه شده ایران پرداخت کردند. برای آمریکا اصلا مهم نیست مقصر کیست و تقصیر به گردن کسانی می افتد که همراه آمریکا نباشند . فعلا جوانی رفیق تر از داعش است. هر چند داعش را آمریکا بوجود آورده است.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
26
پاسخ
خدایا به پاس خدمات ترامپ چشم ایشان را به جمال حضرت عزائیل بگشای آمین
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
9
پاسخ
به هر حال فارق از این دیدگاه ها ، همانطور که می دانیم اینها می‌خواهند که تا سال ۲۰۲۸ خاور میانه جدید و آرام بدون تندروی و جنگ و تندروی درست کنند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
7
پاسخ
همون سرباز گارد ملی آمریکا رو هم یه افغانی کشت، همه رو انداخت گردن سومالی!
