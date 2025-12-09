لئوناردو دی‌کاپریو، برنده اسکار در گفت‌وگویی تازه تاکید کرد که هوش مصنوعی نمی‌تواند هنر واقعی باشد و بسیاری از نمونه‌های تولیدشده آن در زباله‌های اینترنتی ناپدید می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ لئوناردو دی‌کاپریو در گفت‌و‌گو با مجله تایم، که او را به‌عنوان «چهره سال در عرصه سرگرمی» معرفی کرده، نسبت به تصاحب هالیوود توسط هوش مصنوعی ابراز تردید کرد.

دی‌کاپریو درباره هوش مصنوعی گفت: «این فناوری می‌تواند ابزاری کمکی برای یک فیلمساز جوان باشد تا کاری خلق کند که پیش از این ندیده‌ایم. اما هر چیزی که قرار است به‌طور واقعی هنر تلقی شود، باید از انسان سرچشمه بگیرد. حتی آثار درخشان تولید شده با هوش مصنوعی بعد از ۱۵ دقیقه شهرت، در زباله‌های اینترنتی محو می‌شود. هیچ ریشه و اتصالی ندارد و هیچ انسانیتی در آن نیست، حتی اگر درخشان باشد.»

در هفته‌های اخیر، بسیاری از فیلمسازان هالیوودی موضع تندی علیه هوش مصنوعی گرفته‌اند. گی‌یرمو دل‌تورو در جوایز گاتهام با گفتن «لعنت به هوض مصنوعی» خبرساز شد. او پیش‌تر هم عنوان کرده بود ترجیح می‌دهد بمیرد تا مجبور شود در فیلم‌هایش از هوش مصنوعی استفاده کند.

جیمز کامرون نیز ماه گذشته اعلام کرد که استفاده از هوش مصنوعی مولد را در ساخت دنباله‌های «آواتار» ممنوع کرده است: «ما به بازیگران احترام می‌گذاریم و آنها را جایگزین نمی‌کنیم.».

اما تامسون، بازیگر برنده اسکار هم واکنش تندی نشان داد؛ او که فیلم‌نامه‌ها را با دست می‌نویسد، گفت از اینکه نرم‌افزار ورد مدام پیشنهاد بازنویسی می‌دهد شدیدا عصبانی است و اظ‌ها کرد: «لازم ندارم چیزی را که همین حالا نوشته‌ام برایم بازنویسی کنی!»