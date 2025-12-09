میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست عجیب بابک‌زنجانی:بانک‌مرکزی را به من بدید!

بابک زنجانی در توئیتی از رئیس بانک مرکزی خواست که اگر از عهده تثبیت قیمت ارز برنمی‌آید، این مسئولیت را طی دو ماه به آن‌ها واگذار کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۸۵
| |
2382 بازدید
|
۲۷

درخواست عجیب بابک‌زنجانی:بانک‌مرکزی را به من بدید!

به گزارش تابناک؛  بابک زنجانی در توئیتی از رئیس بانک مرکزی خواست که اگر از عهده تثبیت قیمت ارز برنمی‌آید، این مسئولیت را طی دو ماه به آن‌ها واگذار کند. 

درخواست عجیب بابک زنجانی:بانک‌مرکزی را به من بدهید!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی بانک مرکزی اقتصاد فساد رانت قیمت ارز
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صرافی‌ها: خریدار نیست؛ همه فروشنده‌اند
جهانگیری: زنگنه نگران جان بابک زنجانی بود
بابک زنجانی خبرنگاران را تهدید کرد
پشت در‌های بسته شعب خارجی بانک‌ها چه خبر است؟/ دریافتی دلاری برای مدیرانی که هرگز تغییر نمی‌کنند!
آیا باید منتظر کاهش قیمت کالاها باشیم؟
قیمت ارز ثابت ماند
اخلاق‌مداری در کار مانع بروز فساد می‌شود
اولین وعده ارزی رئیس کل جدید بانک مرکزی
کاسبی بزرگ در سینمای ایران در سایه عدم شفافیت
اطلاعات: شاسی بلند بهانه است؛ رانت عظیم نشانه است!
توضیحات حناچی درباره فساد و رانت در شهرداری تهران
وام ازدواج نگاه‌ها را از فساد بانکی منحرف کرد!
دستگیری برخی عاملان اخلال در نظم اقتصادی کشور
عرضه سنگین ۱۲۰ میلیون دلاری در بازار ارز
بدهی زنجانی در پایان مهلت یک ماهه پرداخت نشد
قیمت رسمی یورو کاهش یافت
گزارش جدید توکلی از رانت بانک مرکزی
تثبیت قیمت ارز، مهم‌تر از خود قیمت است
ده بابک زنجانی دیگر در نفت وجود دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
61
پاسخ
پیشنهاد خوبیه نفت که بهش دادید بانک مرکزی دیگه چیزی نیست که
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مگر پزشکیان نمی گوید هرکسی می تواند کمک کند به دولت
بفرما اینم کمک رسید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دوستان فرزین نام خود را درتاریخ ماندگار کرد فرهنگ لغت وبستر را باز کنید
به واژه فرزینیسیم که تازه وارد این فرهنگ لغت شده مراجعه کنید
در توضیح آن نوشته
کسی است که فلسفه وجودی بانک مرکزی را معکوس نموده.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
12
33
پاسخ
دو میلیارد دلار وزارت نفت را پس بده اول تا بعد ببینند چه میگویی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
9
73
پاسخ
اگر واقعاً توانایی دارد چرا که نه، من به عنوان یک شهروند که حقی دارم کاملا موافقم
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
شما بعنوان یک شهروند هیچ حقی نداری بیخود خودتو قاطی بزرگترا نکن. حق فعلا با دولت در سایه است. تمام و کمال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دولت سایه را خوب اومدی احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
19
33
پاسخ
اشتهاش باز شده دیگه به کمتر از بانک مرکزی رضایت نمیده آقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
35
پاسخ
سهم فرزین هم از این سفره بانک مرکزی است با هر عملکردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
54
پاسخ
به نظر من پیشنهاد خوبیه. اگه چوب خشک جای فرزین بود وضع الان بهتر بود.دلار49 هزارتئمنی به 127 رسیده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
گل گفتی... فرق ما با دیگر کشورها این که توانایی فرد مهم نیست بلکه سبقه سیاسیش و علم بی عملش مهم تر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
7
21
پاسخ
این دفعه آش باجاش میخوری عزیز
majid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
34
پاسخ
اگه موفق شد فبها،اگه هم نشد مثل قبلی ها عمل کرده چیز زیادی از دست نمی دیم
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
خیلی عالی اما اگر نشد تا آخر عمر در زندان باشید
ناشناس
|
Belgium
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
16
پاسخ
یه دوره ای که بعد از همتی وزیر اقتصاد نداشتیم اقتصاد تو یه آرامش و ثبات بود. بعد که اومدن این بابا رو وزیر کردن باز تورم شروع شد. باید دید افرادی که اون دوران واسه اومدن ایشون در برابر سایر گزینه ها فضاسازی میکردن الان از چه مواهبی برخوردار هستن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
15
5
پاسخ
خوب ایشان کارآفرین هست و قابل احترام ولی مشخص هست قواعد اولیه اقتصاد و بازار را درک نکرده است
پاسخ ها
بابی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
فکر می کنبد اونهایی که الان متولی هستند ،خیلی بهتر از این آقا هستند.؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مثلا گچ پز زاده
معاون ارزی بانک مرکزی
درک ی از اقتصاد دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اتفاقا کار بلد بلد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
هشدار ظریف به تل‌آویو
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005drh
tabnak.ir/005drh