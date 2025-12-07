میلی صفحه خبر لوگو بالا
توهین دوباره ترامپ به مردم سومالی

رئیس جمهور آمریکا توهین به مردم سومالی را تکرار کرد.
توهین دوباره ترامپ به مردم سومالی

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ گفت: سومالی حتی یک ملت نیست! فقط یک مشت آدم‌ هستند که آنجا راه می‌روند و همدیگر را می‌کشند!

ترامپ اتهام تمسخر سومالی آمریکا مهاجرستیزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
10
پاسخ
خوشحالم که ملت آمریکا بالاخره کسی رو انتخاب کردند که نماینده ی واقعی خودشون و کشورشون هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
17
پاسخ
خوب مگه دروغ میگه؟ مثل آب خوردن اونجا آدم کشته میشه.
