توهین دوباره ترامپ به مردم سومالی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0648\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062d\u062a\u06cc \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a \u0646\u06cc\u0633\u062a! \u0641\u0642\u0637 \u06cc\u06a9 \u0645\u0634\u062a \u0622\u062f\u0645\u200c \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u0631\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u0646\u062f!