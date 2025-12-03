اینفوگرافیک: تفاوت سرماخوردگی، آنفولانزا و حساسیت به آلودگی هوا

در اینفوگرافیک زیر تفاوت علائم سرماخوردگی، آنفولانزا و حساسیت به آلودگی هوا مشخص شده است.