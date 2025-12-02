استیضاح ۵ وزیر دولت پزشکیان کلید خورد

نایب‌رییس مجلس گفت: امضاهای استیضاح ۵ وزیر به حد نصاب رسیده و استیضاح هرکدام از آن‌ها به جریان بیفتد رای می‌آورد.

علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه بزنگاه با بیان اینکه الان امضاهای استیضاح ۵ وزیر از دولت چهاردهم به حد نصاب رسیده و هفته گذشته یا دو هفته گذشته در هیئت رئیسه مفصل راجع به این موضوع بحث کردیم، گفت: دولت هم این موضوع را میداند و تمام تلاش این هست که حقی از مجلس و نمایندگان ضایع نشود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه استیضاح هر کدام از وزیران که به صحن مجلس بیاید رای می آورد افزود: اگر نصف به علاوه یک وزرا در طول کابینه استیضاح شوند یا استعفا بدهند و کنار بروند کل هیئت دولت از حدنصاب می افتد و نظام دیدگاهش این است که کل هیئت دولت در این چهار سال از حد نصاب نیفتد.

