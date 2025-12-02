میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استیضاح ۵ وزیر دولت پزشکیان کلید خورد

نایب‌رییس مجلس گفت: امضاهای استیضاح ۵ وزیر به حد نصاب رسیده و استیضاح هرکدام از آن‌ها به جریان بیفتد رای می‌آورد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۵۳
| |
1114 بازدید
|
۵

استیضاح ۵ وزیر دولت پزشکیان کلید خورد

علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه بزنگاه با بیان اینکه الان امضاهای استیضاح ۵ وزیر از دولت چهاردهم به حد نصاب رسیده و هفته گذشته یا دو هفته گذشته در هیئت رئیسه مفصل راجع به این موضوع بحث کردیم، گفت: دولت هم این موضوع را میداند و تمام تلاش این هست که حقی از مجلس و نمایندگان ضایع نشود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه استیضاح هر کدام از وزیران که به صحن مجلس بیاید رای می آورد افزود: اگر نصف به علاوه یک وزرا در طول کابینه استیضاح شوند یا استعفا بدهند و کنار بروند کل هیئت دولت از حدنصاب می افتد و نظام دیدگاهش این است که کل هیئت دولت در این چهار سال از حد نصاب نیفتد.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استیضاح رئیس جمهور مجلس وزیر استیضاح وزیر کابینه خبر فوری هیات دولت
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همه وزرای پیشنهادی رای آوردند، جز باغگلی
رکورد سریع‌ترین استیضاح شکسته شد
بوسۀ ثابتی بر صورت پزشکیان در جلسۀ استیضاح همتی
برخی وزرا استیضاح وزیر دیگر را جلو می اندازند تا خودشان استیضاح نشوند!
طرح استیضاح رئیس‌جمهور در ۱۴ محور کلید خورد
دو کلمه حرف حساب درباره استیضاح!
پشت پرده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پایان آستانه تحمل نمایندگان و نزدیک شدن به دور جدید استیضاح ۲وزیر اقتصادی
استیضاح وزیر صمت با 50 امضا کلید خورد!
واکنش اعضای هیئت دولت به برکناری وزیر اقتصاد
سوال ۱۷ نماینده از وزیر میراث فرهنگی در مجلس
مسئولیت همه کارهای «آخوندی» بر شانه رئیس جمهور افتاد
همه رای اعتماد‌های مجلس دهم به کابینه دولت روحانی
گودرزی:در کشوری که رئیس جمهور 2 دوره فرصت دارد چرا کفاشیان باید 4 دوره بماند؟!
لاهوتی: استیضاح وزیر را به صلاح نمی‌دانم
جدول سوال از وزرا در صحن علنی مجلس
11 عضو کابینه این هفته در بهارستان
استیضاح وزیر راه تقدیم هیات رئیسه شد
چرا روحانی به جلسه استیضاح نرفت؟
۴ وزیر اقتصادی این هفته در راه مجلس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
5
پاسخ
وزرای تحمیلی و سفارشی ها را استیضاح کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
5
پاسخ
يايد قبل از استعفا استيضاح شوند...وزير راه...كار و رفاه...كشاورزي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
5
پاسخ
من خودم به پزشکیان رای دادم ولی بزرگترین اشتباه بود .کلا دولت باید استیضاح شود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
1
1
پاسخ
دولت تورک نمیخواییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
بابا خود پزشکیان استیضا بشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۴ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۳۲ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۸ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dWD
tabnak.ir/005dWD